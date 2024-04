Caltanissetta, rinnovato il direttivo dell’associazione “Maria S.S. Catena”

Svolte domenica, 21 aprile, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri – ex palestra Bilotta -, le elezioni per il rinnovo del direttivo della società “Maria S.S. Catena”.

Costituita nel maggio del 1957 da alcuni cattolici associati per tutelarsi e aiutarsi a vicenda, l’associazione “Maria S.S. Catena” si è da sempre attivata con lo scopo di migliorare le condizioni culturali, sociali, economiche e morali dei soci e dei loro familiari, anche attraverso l’istituzione di corsi a sfondo professionale e scolastico.

Durante gli anni del suo operato la società si è anche distinta per la realizzazione di progetti come la costruzione e la ristrutturazione di dei sodalizi sociali nel cimitero Angeli di Caltanissetta, gli screening sanitari per soci e non, le attività sportive, culturali e di recupero tradizioni popolari.



Ad oggi la società risulta gemellata con la società di Mutuo Soccorso “E. De Amicis” di Torino, al fine di favorire interscambi culturali, formativi nella prevenzione sanitaria e assistenziale.

Inoltre per l’anno 2024 sono in programma: visite alle miniere di Gabbara, Petralia e Realmonte, un concorso sul tema “Religiosità e miniera”, Gite culturali, fine settimana, soggiorni con prestazioni sanitarie ed altre attività socio assistenziali e sanitarie in favore dei soci.

Il nuovo direttivo è così composto: presidente, Cav. Rosario Scancarello; vice presidente, Dott. Calcedonio Elio Agnello; segretario, Silvestro Maisano; consiglieri Antonino Delpopolo Carciopolo, Calogero Siciliano, Salvatore D’Auria, Michele Di Carlo, Calogero Di Martino; sindaci, Salvatore Scribani(Presidente), Rocco Ricciardi, Ignazio Luciano Leonardi; sindaci supplenti, Salvatore Mosca, Pasquale Trobia.