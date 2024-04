Caltanissetta, Nissa in serie D: lo sport come riscatto sociale. Lorenzo Giovannone: “Ieri non ha vinto solo la Nissa, ma ha vinto Caltanissetta”

Una domenica che ha segnato i cuori biancoscudati della città di Caltanissetta quella di ieri, 14 aprile 2024, e che ufficializza, dopo undici anni, il passaggio della Nissa in serie D dopo aver battuto la Supergiovane Castelbuono 1-0.

Un momento atteso e festeggiato non solo al “Tomaselli”, stadio che ha ospitato il match, ma che è continuato anche in piazza coinvolgendo tutta la comunità nissena.

Una promozione, quella della Nissa, meritata e che è frutto dell’impegno e dei sacrifici di chi ha creduto in un progetto che rappresenta, oggi, l’orgoglio e la soddisfazione dei nisseni, ma soprattutto del lavoro sinergico dei suoi dirigenti. È l’esempio di come lo sport possa essere strumento di riscatto sociale, ma anche strumento pedagogico che invita non solo a superare se stessi e a impegnarsi fisicamente ed emotivamente, ma anche a rispettare l’avversario e a creare uno spirito di squadra che consenta di responsabilizzarsi e di offrire spunti di solidarietà.

Aggiunge Lorenzo Giovannone, membro del consiglio d’amministrazione della Nissa e figlio del presidente della stessa: “Ieri è stata una giornata indimenticabile perché vedere tutto quell’entusiasmo e far felice una città è qualcosa di davvero emozionante. La cosa più bella è stata vedere i bambini a fine partita che sono entrati in campo e per me quella è la cosa più importante perché cresceranno con un senso di appartenenza per la città e per la squadra.”

La promozione della Nissa è il riscatto sportivo e sociale che valorizza Caltanissetta, la sua storia, i suoi valori.

“Ieri non ha vinto solo la Nissa, ma ha vinto Caltanissetta” conclude Lorenzo Giovannone.