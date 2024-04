Caltanissetta. Elezioni nell’Associazione Nazionale Carabinieri: ecco il nuovo Consiglio Direttivo

CALTANISSETTA. Presso l’ex palestra Bilotta, sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri , si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo della Società Maria SS.della Catena. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente: Cav. Rosario Scancarello

Vice Presidente: Dott. Calcedonio Elio Agnello

Segretario: Silvestro Maisano

Consiglieri: Antonino Delpopolo Carciopolo, Calogero Siciliano, Salvatore D’Auria, Michele Di Carlo, Calogero Di Martino.-

Sindaci: Salvatore Scribani(Presidente),Rocco Ricciardi, Ignazio Luciano Leonardi

Sindaci Supplenti: Salvatore Mosca, Pasquale Trobia.-

La Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena, viene costituita dopo la seconda guerra mondiale, a norma della Legge n°3818 del 15 aprile 1886, per opera di alcuni cattolici che si sono associati per maggiormente tutelarsi ed aiutarsi reciprocamente.

Questo aiuto consisteva nell’erogazione di sussidi che avevano lo scopo di migliorare le condizioni culturali, sociali, economiche e morali dei soci e dei loro familiari, anche per mezzo di corsi di istruzione professionale e scolastici. La Società viene fondata il 5 maggio 1957 e Presidente viene nominato il Rag. Bernardino Arnone.

Nel 1960, sotto la Presidenza del Rag. Eugenio Dell’Utri, viene istituito Il Centro Studi che organizza corsi di insegnamento musicale, di cucito, ricamo, stenodattilografia e preparazione per ogni titolo scolastico.Dopo circa un ventennio, il Centro Studi chiude a causa dell’esiguo numero dei partecipanti.

Nel 1999 la Società cambia amministrazione ed assume la presidenza il Cav. Rosario Scancarello che provvede a modificare Statuto e Regolamento per attualizzarlo con le nuove esigenze dovute ai cambiamenti dei costumi e dei bisogni della collettività. In questi anni, sotto la guida del presidente Scancarello, sono stati realizzati numerosi progetti in favore dei soci, tra i quali la costruzione e la ristrutturazione dei sodalizi sociali nel cimitero Angeli di Caltanissetta, screening sanitari per soci e non, attività sportive, culturali, recupero tradizioni popolari, attività culturali legate alla salvaguardia dei mestieri, della cultura popolare, gite sociali estive ed invernali. A tutt’oggi la Società gode di ottima salute e continua ad effettuare numerose attività in favore dei soci e dei loro familiari.

Dall’anno 2000, insieme all’Associazione Amici della Miniera, partecipa annualmente alla commemorazione dei caduti sul lavoro nelle miniere, presso il cimitero dei Carusi in contrada Gessolungo di Caltanissetta

In data 13 giugno 2008, insieme alle altre Società siciliane, concorre alla costituzione della CO.RE.SI., che è un coordinamento regionale delle Società siciliane, al fine del miglioramento dei rapporti tra Società, con lo scopo di rappresentarle e supportarle nelle sedi istituzionali ed in campo nazionale.

Nell’anno 2013 nasce la Sezione femminile che attualmente organizza numerose attività sociali e culturali. Dal 2022, presso la sede della Società è esposta una mostra permanente dei 18 piccoli gruppi sacri della Settimana Santa di Caltanissetta , realizzati con materiale riciclato, che rappresentano fedelmente i Gruppi Sacri del Giovedì Santo di Caltanissetta.

Dall’anno della sua costituzione, sono state sempre perseguite e realizzate attività di carattere educativo e culturale, di prevenzione sanitaria, sopra descritte, caratterizzate da quei valori mutualistici che sono l’essenza e l’identità della Società.

Presso la sede sociale della Società è costituito il “Centro Studi Sebastiano Solano” per le ricerche,lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso. La Società è altresì gemellata con la Società di Mutuo Soccorso “ E.De Amicis” di Torino, al fine di interscambi culturali, formativi, nella prevenzione sanitaria e assistenziale. Per il resto dell’anno 2024 sono in programma: visite alle miniere di Gabbara, Petralia e Realmonte, un concorso sul tema “Religiosità e miniera”, Gite culturali, fine settimana, soggiorni con prestazioni sanitarie ed altre attività socio assistenziali e sanitarie in favore dei soci.