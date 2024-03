Volley, Serie B2 femminile: continua la marcia della Traina Albaverde che vince a Palermo e consolida il secondo posto

La TRAINA SRL, superando nettamente il Med.Trade a Palermo, mantiene il ritmo playoff in una giornata in cui tutte le dirette avversarie hanno conquistato l’intera posta.

È stata una gara a senso unico condotta sempre in vantaggio da Moneta e compagne che sono scese in campo con qualche apprensione per l’indisponibilità di Monzio Compagnoni e Musumeci e il recupero in extremis di La Mattina in precarie condizioni fisiche e fino a sabato dichiarata out.

Invece ancora una volta la squadra, come al solito accompagnata dalla presidente Oriana Mannella, ha dimostrato di essere impermeabile a qualsiasi tipo di inconveniente ed è scesa in campo determinata con Marco Relato che ha puntato su una “struttura fissa” composta dal posto quattro Serena Moneta, dal libero Michela Conti e dalle due centrali Arianna Giannone e Valeria La Mattina, ruotando in un turbinio di cambi di posizioni e ruoli le due palleggiatrici Noemi Spena e Raffaella Minervini, i posti quattro/opposti Jennifer D’Antoni e Marta Zaffuto e l’opposto Rita Franceschini.

Spazio per tutte quindi in casa TRAINA SRL in un match che non ha offerto spunti di cronaca rilevanti e che, a voler essere pignoli, poteva registrare punteggi più netti nel primo e terzo set se le nissene non avessero accusato dei piccoli black-out (nel primo set dal 12/18 al 16/18 e nel terzo da 17/24 al 21/24).

Ma in una gara che non ha mai preso ritmo questo è un particolare che va tenuto in considerazione solo in chiave futura e soprattutto quando si incontreranno squadre di caratura superiore.

Top-scorer della gara Serena Moneta, con Jenny D’Antoni insieme a Carola Compagno del Med. Trade in doppia cifra.

Da segnalare nelle fila della TRAINA SRL la prova di Michela Conti padrona della seconda linea con 63% di positività in ricezione e tanti recuperi difensivi.

In casa Med.Trade, al di là dell’accertata consapevolezza che l’incontro con la vicecapolista era già in partenza proibitivo, piove sul bagnato con l’ennesimo infortunio che ha messo fuori gara all’inizio del secondo set la palleggiatrice Aurora Smeraldo a cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione.

Questo il dettaglio del match di domenica 10 marzo 2024 disputato nella tensostruttura dell’Oratorio Santi Cosma e Damiano a Palermo:

MED.TRADE Palermo – TRAINA SRL CL 0 – 3 (18/25; 15/25; 21/25)

Med.Trade: Pirrone (K) 4, Compagno 10, Azzolina 1, Evola 6, Crapitti 6, Angelova, Smeraldo, Di Maria 1, Lo Dico (L1), NE: Leone, Cracolici, Mancuso, Giannella, Amenta (L2). .All. Troiano

TRAINA Albaverde: Minervini, D’Antoni 12, Spena (K) 1, Giannone 5, Franceschini 6, Zaffuto 1, Moneta 17, La Mattina 9, Conti (L). NE Monzio Compagnoni, Musumeci All. Relato

Arbitri: Sofia Gagliano di Trapani e Federico Adamo di Marsala