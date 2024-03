Caltanissetta. “Polvere, un viaggio sentimentale nei Cimiteri Monumentali d’Italia”: il 24 marzo inaugurazione mostra e presentazione libro

CALTANISSETTA. Sabato 23 marzo, alle 18:00, alla presenza del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e degli assessori Concetta Andaloro e Ivan Giuseppe Rando, si inaugura nelle sale di Palazzo Moncada la mostra “POLVERE, Un viaggio sentimentale nei Cimiteri Monumentali d’Italia”, del fotografo siciliano Nino Costa. Nella stessa serata verrà presentato in prima assoluta il libro “Polvere” (POLVERE un viaggio sentimentale nei Cimiteri Monumentali d’Italia (italianostra.org)).

Nella mostra organizzata dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Pro Loco di Caltanissetta, sarà presente una sezione dedicata al Cimitero degli Angeli di Caltanissetta, a cura di Leandro Janni.

L’evento è patrocinato da A.S.C.E. (Association of Significant Cemeteries in Europe) e da Italia Nostra.

In occasione della serata inaugurale, verrà presentata alla città la nuova mappa storico-turistica del Cimitero degli Angeli di Caltanissetta, a cura dell’arch. Giuseppe Giugno (Associazione Alchimia), del prof. Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia) e dell’arch. Liborio Torregrossa (Associazione Alchimia) e verrà annunciato l’ingresso ufficiale del Monumentale in A.S.C.E (Associazione dei Cimiteri significativi d’Europa), quale primo sito in Sicilia.

All’inaugurazione interverrà Antonella Furian, che ha ideato, proposto e coordinato questo prezioso progetto finalizzato alla conoscenza, tutela e valorizzazione dei “luoghi del silenzio”. Parteciperanno all’evento anche Marina Castiglione, docente di linguistica Università di Palermo, e Maria Virginia Cardi, Accademia di Belle Arti di Bologna.

Si ringraziano l’Assessorato allo Sport-Cultura-Turismo, l’Assessorato dei Servizi Cimiteriali, l’Assessorato del Centro Storico e la Direzione II Lavori Pubblici del Comune di Caltanissetta.