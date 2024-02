San Cataldo. Malore improvviso: muore docente di scuola superiore; colleghi e studenti dell’IISS “Russo” piangono la sua scomparsa

SAN CATALDO. Un malore improvviso, di quelli che, purtroppo, non lasciano scampo. Se n’è andato così all’età di 59 anni il prof. Francesco Raimondo Mauro.

Il docente, che risiedeva a San Cataldo con la sua famiglia ma che insegnava a Caltanissetta nell’Istituto scolastico di istruzione superiore dell’IISS “Russo”, si è accasciato all’improvviso. I familiari hanno prontamente allertato il 118, ma per il docente non c’è stato purtroppo nulla da fare. La notizia in mattinata s’è quasi subito diffusa a macchia d’olio tra i colleghi e tra gli stessi studenti delle sue classi gettando tutti nello sconforto più cupo.

Il prof. Francesco Raimondo Mauro, che insegnava Scienze e Chimica nell’Istituto scolastico superiore nisseno, era persona molto stimata e benvoluta tra colleghi e alunni non solo per la sua preparazione e competenza, ma anche per il suo carattere simpatico e gioviale e per la sua grande umanità che ne faceva un autentico punto di riferimento per tutti, oltre che persona apprezzata nella comunità in cui viveva.