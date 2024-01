/paysafecard-casino-non-aams

PaysafeCard Casino – Migliori PaysafeCard Casino Non AAMS in Italia Febbraio 2024

La sicurezza online è considerata importante da molti giocatori italiani e per questo motivo sono piuttosto ricercati i siti online di casino con Paysafecard. Infatti, questo tipo di siti permettono di non usare nessun account online che potrebbe essere violato, e acquistare invece (anche in contanti) una carta usa e getta in una tabaccheria o ricevitoria da inserire poi nel casino con paysafecard per il pagamento. In questa guida



I Migliori TOP10 PaySafeCard Casino Non AAMS in Italia:

Guida ai Casino Non AAMS con Paysafecard

In questa guida ti presenterò i migliori 10 casino con paysafecard che accettano anche giocatori italiani.

Ho scelto Wild Tokyo tra i siti che accettano PaysafeCard per la prima posizione perché esso presenta il giusto mix tra qualità che reputo fondamentali per i giocatori italiani, vale a dire sicurezza, varietà di giochi e ottimi bonus per tutti. Wild Tokyo ha dedicato molte energie alle sicurezze ed avendo una certa esperienza con questo tipo di siti mi è saltato subito all’occhio. Ma certo non si può trascurare anche l’ottimo bonus di benvenuto che può permettere di raccogliere fino a cinquecento euro e anche 250 giri gratis ed anche molte promozioni settimanali.

Un pacchetto di benvenuto per iniziare nel migliore dei modi è in fondo quello che cercano tutti i giocatori e questo casino con paysafecard inizia subito bene dal pacchetto di benvenuto. Si tratta in effetti di uno dei pacchetti più completi nella lista dei migliori casino che accettano Paysafecard perché combina insieme un bonus sulla ricarica del 100% (fino a cinquecento euro), 200 giri gratuiti e un bonus crab. Facendo parte dei siti scommesse paysafecard offre anche un bonus per gli vuole puntare sugli eventi sportivi e altre promozioni settimanali.

Questo casino non aams paysafecard non ti premia solo una volta, ma ben tre. Infatti, il bonus di benvenuto non lo riceverai solo col primo pagamento ma anche nei due depositi successivi per un totale di 1000 euro potenziali. Essendo un bonus proporzionale del 100% sostanzialmente raddoppierà il tuo pagamento e troverai tutto immediatamente nel tuo conto appena inserito il codice PaySafeCard. Successivamente potrai usufruire di molte altre promozioni sia nel casinò tradizionale che nella sezione in cui puoi giocare dal vivo con veri croupier.

Si tratta sicuramente di uno dei bonus più ricchi nei siti che accettano Paysafecard perché, a seconda di quanto deciderai di versare nel primo pagamento, potrà arrivare fino a duemilaseicento euro. Aggiungi anche a questo anche tanti giri gratis che ti verranno erogati nei primi 4 depositi che farai nel sito e che possono arrivare fino a 260 per depositi anche di soli 50 euro. Ma anche se volessi versare di meno, avrai comunque diritto al bonus con la ricarica con un deposito di soli venti euro. Il fatto che il bonus di benvenuto prosegua per molti depositi è sicuramente uno dei fattori che gli fanno meritare l’inserimento tra i migliori casino non AAMS paysafecard.

Questo casino che accetta paysafecard spara subito grosso permettendo di poter guadagnare come pacchetto di benvenuto ben diecimila euro. Inoltre questo bonus ha un meccanismo interessante perché ti fa sbloccare il bonus in frazioni del 10% ed ogni volta ti è sufficiente un requisito di scommessa di 6x per sbloccarlo, un requisito molto più basso della media. Mi ha poi sicuramente colpito uno dei migliori montepremi dei casino online paysafecard, ovvero 250.000€ per il torneo drops & wins. Fa parte inoltre anche dei siti scommesse paysafecard e potrai dunque approfittare di un bonus sugli eventi sportivi se li preferisci rispetto ai casinò.

Ero rimasto un po’ perplesso dopo aver visto che il sito non è tradotto in italiano ma ho deciso di inserirlo nella lista dei casino non AAMS paysafecard perché offre delle promozioni che non è possibile trovare in altri siti online di questo tipo. In particolare, mi ha colpito l’iniziativa con cui offre giri gratuiti illimitati, che aumentano ad ogni deposito che fai nel sito. Naturalmente non manca nemmeno il classico bonus di benvenuto che equivale al 100% dell’importo del tuo primo pagamento nel sito.

Non solo bonus di benvenuto, in ogni caso generoso perchè potrai guadagnare 1000€ per ognuno dei tuoi primi tre depositi. Ma Gratowin ha anche un meccanismo di programma fedeltà per cui otterrai sempre maggiori vantaggi via via che giochi, da un manager personale che ti possa seguire, a bonus riservati solo ai VIP, fino alla possibilità di prelevare mensilmente molto di più di quanto venga concesso ai normali giocatori. E’ presente anche un super bonus che ti permette di guadagnare ulteriori cinquanta euro ogni venerdì.

Tra i casino che accettano Paysafecard Need for Spin si aggiudica il premio del maggior numero di free spin che si possono guadagnare nel pacchetto di benvenuto. Si tratta infatti di trecento giri che possono essere giocati nelle tante slot machine di questo casino non aams paysafecard e che si trasformeranno in un cospicuo bonus che si aggiungerà a quello del 100% del bonus di benvenuto e che può arrivare fino a 1000€ in cinque depositi. Sono presenti anche bonus su ogni pagamento tutte le settimane e nei week end ed anche un cashback settimanale sulle perdite del 15%

Fa parte dei siti scommesse paysafecard. In particolare, il bonus sport per le scommesse è del 100% fino a 150€ e quello per il casino non AAMS paysafecard arriva invece fino a 500€ più 200 giri gratuiti. Il sito poi presenta anche ulteriori promozioni esclusive. Alcune come i bonus su ogni pagamento li troverai ogni settimana, mentre altri ti verranno offerti periodicamente per un determinato periodo o per ricorrenze speciali.

22bet fa parte dei siti scommesse paysafecard che hanno al loro interno anche giochi da casinò. Si tratta in sostanza di due siti online in uno ed anche i bonus di benvenuto raddoppiano perché ne offre sia uno sul casinò che uno sulle scommesse sportive. Quello per le scommesse sportive arriva fino a 122€ mentre il bonus casino è ancora più generoso, essendo un bonus che raddoppia quanto hai versato, assegnandoti un bonus che può arrivare fino a 300€.



Sono sicuro che tra questi Casino Non AAMS tu abbia trovato quello che fa per te, ma voglio darti ancora ulteriori informazioni per scegliere al meglio.



Cosa sono i siti che accettano Paysafecard?

I siti che accettano Paysafecard ti permettono di usare le carte paysafecard nei loro siti. Si tratta di una prepagata per eccellenza perché puoi caricarla in qualsiasi modo, compresi i contanti, in migliaia di tabaccherie e ricevitorie in tutta Italia. Puoi sceglierne una dell’esatto importo che vuoi depositare e poi all’interno dei casinò non aams inserire il codice della carta per ricevere immediatamente nel tuo conto sia l’importo della carta che il bonus. Poi la puoi gettare: ecco perché questi casino vengono considerati così sicuri.



Come valutiamo i Casino con Paysafecard?

Ormai sono tanti i siti che accettano paysafecard e muoversi in questa giungla non è sempre facile per i giocatori italiani. Per questo motivo in questo articolo ho inserito una lista dei migliori siti non AAMS di questo tipo seguendo alcuni criteri che a mio giudizio sono la chiave per scoprire se questi siti online sono davvero sicuri, legali ed affidabili. Ecco i primi 3 criteri che considero.



1. Concessione di gioco dei siti che accettano Paysafecard

2. Bonus disponibili nei siti che accettano Paysafecard

3. Varietà di giochi presenti nei siti che accettano Paysafecard

Naturalmente nel selezionare siti sicuri cerco di utilizzare tutte le mie conoscenze che mi consigliano di verificare molti altri requisiti. Ma per non annoiarti, qui cerco di parlarti dei più importanti.

1. Concessione di gioco dei Casino Non AAMS Paysafecard

Proprio perché i siti che accettano paysafecard iniziano ad essere così diffusi e anche considerando che non ci sono particolari requisiti per utilizzare paysafecard come metodo per ricevere pagamenti, si stanno diffondendo anche siti paysafecard che non sono legali. Un sito di questo tipo non è legale quando non possiede una regolare licenza di gioco. Si tratta di un bel problema quando questo accade perché qualsiasi problema tu abbia nel sito non saprai a chi poterti rivolgere. Ecco il motivo per cui questa è proprio la prima cosa che controllo nel recensire i casino non AAMS Paysafecard; che abbiano una regolare licenza e che sia possibilmente una autorevole. Ecco le principali.



Concessione per i siti che accettano paysafecard di Curaçao

Buona parte dei casino non aams Paysafecard inseriti nel nostro elenco di siti online sicuri ed affidabili utilizzando la licenza rilasciata a Curaçao perché personalmente la considero una delle migliori per i siti che accettano paysafecard e anche per i siti scommesse paysafecard. Si occupa infatti costantemente di monitorare i siti online che la espongono

Concessione per i siti che accettano paysafecard di Malta

Anche nella giurisdizione maltese vengono rilasciate concessioni di gioco per i siti che accettano PaySafeCard ed anche in questo caso si tratta per me di un semaforo verde visto che conosco da tempo l’organismo che se ne occupa e so che oltre a controllare regolarmente i siti online è molto responsivo nei confronti delle lagnanze dei giocatori.

Concessione per i siti che accettano paysafecard di Gibilterra

Alcuni dei siti che accettano Paysafecard chiedono la concessione al GRA, che si occupa per conto dello stato di Gibilterra di rilasciare concessioni per il gioco d’azzardo. E’ un po’ meno diffusa delle prime due ma garantisce che i casino con paysafecard che la utilizzano siano legali

Concessione per i siti che accettano paysafecard del Regno Unito

L’autorità del Regno Unito che si occupa di rilasciare licenze di gioco si chiama UK Gambling Commission e non c’è bisogno che ti dica che gli inglesi tengono molto alla loro storia nel mondo delle scommesse e dei casinò. I siti scommesse paysafecard e i paysafecard casinos che la utilizzano sono legali ed affidabili anche in considerazione di questa premessa quindi è possibile giocarci in piena sicurezza.

Concessione per i siti che accettano paysafecard di Alderney

L’AGCC è l’agenzia dello stato di Alderney che rilascia licenze ai paysafecard casinos e ad altri siti online di gioco d’azzardo dello stesso tipo. Possiede anche una piattaforma online che permette ai giocatori di inoltrare reclami in caso di problemi col casinò.

Concessione per i siti che accettano paysafecard italiana

Come forse sai già l’autorità delegata dal governo italiano a rilasciare licenze di gioco si chiama Agenzia delle Dogane dei Monopoli. Si tratta di un organismo molto scrupoloso – qualcuno dice anche troppo – e sicuramente i giocatori italiani sono rassicurati dal fatto di utilizzare un’agenzia italiana, nonostante un po’ di burocrazia di troppo. Ma del resto fa parte della tradizione del nostro paese.

2. Bonus disponibili nei Casino Online Paysafecard

I paysafecard casinos tendono ad offrire bonus e promozioni molto buone. Non solo bonus di benvenuto ma anche tornei con premi e di promozioni offerte tutte le settimane. Ora voglio parlarti un po’ più in dettaglio dei principali bonus per i nuovi giocatori che troverai appena iscritto a questi casino non AAMS paysafecard. Nei siti online del nostro elenco troverai almeno uno di questi bonus di benvenuto.

Bonus Senza Deposito

Vengono chiamati bonus senza deposito proprio perché non è necessario fare un pagamento per riceverli, ma vengono invece assegnati solo per il fatto che tu ti sia iscritto a uno dei siti che li offrono. Sono abbastanza rari ma nonostante questo potrai trovarne alcuni nei siti che accettano paysafecard che ti ho presentatoin questo articolo.

Il Bonus sul primo pagamento

I casino paysafecard così come altri siti online dello stesso tipo offrono di solito il 100% di quanto versato come bonus ma in alcuni casi la percentuale può essere anche superiore. Dovrai rispettare dei termini e condizioni per poterli prelevare ma ho cercato di inserire casino paysafecard con requisiti non troppo alti.

Il cashback nei paysafecard casinos

Giocando in un casino non AAMS Paysafecard ti capiterà di vincere ma anche di perdere perché così funziona il gioco. La cosa positiva è che grazie a questo tipo di bonus potrai recuperare parte delle tue perdite e rigiocarle. Si tratta di un tipo di bonus che personalmente apprezzo molto perché consente di rimettere in gioco un po’ di soldi che si erano persi e direi che non è affatto male.

Catalogo di giochi nei Casino con Paysafecard

Nei siti che accettano Paysafecard sono presenti un numero variabile di giochi. Quelli con un numero di giochi che ho considerato troppo scarsi non li ho inseriti nel nostro elenco dei migliori casino che accettano Paysafecard. A mio parere non possono mancare neanche i grandi classici delle slot machine e nemmeno i classici giochi da casino come ad esempio il poker e la roulette. Pur non essendo un requisito indispensabile, ho considerato positiva anche la presenza di siti scommesse paysafecard.

Slot

I meno giovani forse ricorderanno le vecchie slot machine con i frutti come le ciliegie, i sette e i bar che erano presenti nelle vecchie slot machine. Negli ultimi 20 anni e in particolare da quando esistono i siti online le cose sono cambiate e sono subentrate slot con i più svariati temi, con jackpot progressivi e con nuove tecnologia come quella Megaways. Ho controllato che i casino con paysafecard da inserire in lista avessero un’ottima scelta tra tutti i tipi di questi titoli.

Poker

Il poker è un gioco tradizionalmente molto diffuso tra i giocatori italiani e tutti lo hanno giocato almeno una volta anche prima di conoscere i siti online. Ma mentre un tempo in Italia era diffuso il classico poker con cinque carte coperte, ora all’interno dei siti che accettano paysafecard e degli altri è possibile trovare molte varietà di questo gioco, e ritengo importante che sia possibile trovarle tutte o quasi quando si entra nei siti online presenti nel nostro elenco.

Bingo

Non tutti i siti con paysafecard che ho controllato avevano il Bingo tra i giochi presenti. In effetti alcuni siti non aams paysafecard tendono a limitare l’offerta a slot machine e giochi da tavolo ma personalmente ritengo che sia bene per i giocatori avere a disposizione anche questo gioco classico che può permettere di mettere un po’ in pausa l’adrenalina del gioco per rilassarsi magari con una buona bibita e aspettare i numeri che vengono estratti sperando di essere il primo ad averli tutti nella propria cartella. Quindi, ho dato un punto in più ai paysafecard casinos con questo gioco.

Roulette

Beh, qui non c’è molto da dire se non che un casino con paysafecard che al suo interno non ha la Roulette non può essere nemmeno preso in considerazione. Il fascino tutto francese di questo gioco è probabilmente una delle cose che, anche prima che esistessero i siti online in cui giocare, è stato più associato ai casino. Dunque non può assolutamente mancare nemmeno nei casino con paysafecard o si tratterebbe di una red flag assolutamente insuperabile.

Scommesse

Forse non lo sai, ma per lungo tempo le scommesse sportive in Italia sono state vietate con l’eccezione di previsioni predeterminate sul calcio e sull’ippica che si chiamavano Totocalcio e Totip. E’ a partire dagli anni ‘90 che sono nate le sale scommesse in cui si poteva scommettere a tutti gli eventi, ma il fenomeno è esploso definitivamente con i siti scommesse che accettano paysafecard e con tutte le piattaforme online di questo tipo. La metà circa dei casino con paysafecard inseriti nella nostra lista presenta scommesse sportive.



Come hai avuto modo di vedere, esistono molti ottimi Casino Stranieri di questo tipo e non è necessario limitarsi a quelli italiani per poter giocare in assoluta sicurezza e in siti online legali, sicuri ed affidabili.

Casino con Paysafecard, quali sono pro e contro?

La ricerca di casino con Paysafecard, che come abbiamo visto consentono di fare depositi anche senza usare un conto bancario o una carta di credito ha fatto sorgere in molti giocatori anche la domanda su quali siano non solo i vantaggi ma anche i possibili aspetti negativi dei paysafecard casinos. Visto che l’obiettivo di questa guida non è meramente promozionale ma è piuttosto quello di fare chiarezza tra i giocatori sui casino non aams paysafecard, giunti a questo punto credo che sia opportuno esaminare pro e contro dei casino con paysafecard perché tu possa sapere già prima di iniziare a giocare cosa ti aspetta esattamente.

I pro dei Casino con Paysafecard

I siti con Paysafecard sono molto ricercati soprattutto dai giocatori italiani con molta attenzione alla sicurezza e non a caso. Si tratta di una carta usa e getta che viene usata una sola volta, vale a dire quando depositi nei siti online in cui vuoi giocare. Non c’è dunque pericolo di hacker visto che dopo averla usata, semplicemente la getterai via. Inoltre, non dovrai inserire né documenti né alcun tuo dato finanziario per depositare perché ti sarà sufficiente il codice della carta acquistata da un rivenditore fisico per effettuare il pagamento.

I contro dei Casino con Paysafecard

Ci sono un paio di svantaggi dei paysafecard casinos che mi vengono in mente e che, anche se non drammatici, per obiettività e completezza di informazione voglio farti presente. Il primo, forse il più importante, è che questa carta ti rende possibile depositare ma non prelevare. Dunque, per il prelievo dovrai usare un altro metodo. Inoltre, anche se il fatto è molto più trascurabile, le carte paysafecard che acquisterai in tabaccheria o in ricevitoria hanno dei tagli predeterminati quindi una volta acquistate dovrai usare esattamente quella somma per depositare e non potrai cambiare idea.



Caratteristiche dei Casino con Paysafecard

Sicuramente sono importanti i bonus di benvenuto, bonus e promozioni perché essi consentono di avere denaro aggiuntivo da giocare ed altri vantaggi, come ad esempio accade con i club vip e i programmi di fedeltà. Ma quali, quanti e quanto vari sono i giochi presenti nei casino paysafecard senza documenti? Come è l’assistenza clienti e quali altre caratteristiche importanti ci sono da segnalare? Te ne parlo meglio nei prossimi paragrafi di questo articolo.

Wild Tokyo

Per quanto riguarda il supporto clienti del casino paysafecard senza documenti Wild Tokyo, l’ho personalmente testato facendo alcune domande e sono stati veloci e reattivi nel rispondermi. Ma Wild Tokyo mi ha convinto a piazzarlo al primo posto della nostra lista anche grazie a un’ottima selezione e varietà di giochi (siamo nell’ordine delle migliaia) che comprendono tutto quello che serve perché un casino con paysafecard possa ritenersi completo. Vengono inoltre organizzati molti tornei a premi settimanali che mettono in palio free spin o migliaia di euro di denaro bonus.

Spinanga

Anche Spinanga entra a pieno titolo tra i migliori casino con paysafecard non solo per i bonus che offre e dei quali ti ho già parlato ma anche per altre caratteristiche come l’ottima collezione di titoli di giochi da casinò. Innanzitutto va detto che Spinanga ha scelto alcuni tra i migliori fornitori di giochi al momento sul mercato e questa è sempre la cosa preferibile per avere titoli apprezzati dai giocatori italiani e non solo. Inoltre questo casino con paysafecard non dà spazio solo alle slot machine (che comunque sono migliaia) ma anche una fornitissima sezione dal vivo nella quale potrai trovare i classici dei casinò terrestri ma anche giochi disponibili solo nei siti online.

Dolly

Il casino con paysafecard Dolly ha una grafica scura che sarà sicuramente apprezzata da coloro che – come me – amano i temi rilassanti e che non stancano gli occhi. Ma naturalmente non sarebbe potuto bastare solo questo per inserirlo nell’elenco dei migliori paysafecard casinos. Intanto una cosa che mi ha impressionato è che sono presenti giochi con jackpot per un montepremi complessivo di ben diciassette milioni di euro, il che ti darà la possibilità anche di provare a fare il colpaccio della vita. Ma va detto che oltre a questo sono presenti anche migliaia di giochi sia nel casino tradizionale che nella sezione live.



Rolling Slots

La presenza di ben 50 fornitori di giochi è sicuramente il fiore all’occhiello di questo casino con paysafecard. Non che io abbia nulla contro i siti che si affidano a soli 4 o 5 fornitori ma poi giocando mi accorgo in quei casi che dopo qualche giorno le slot e gli altri giochi mi paiono tutti uguali. Al contrario un numero così alto di fornitori garantisce varietà e il vantaggio di non annoiarsi mai.

Betiro

Nella nostra lista intendevo inserire anche siti scommesse che accettano paysafecard e in questo senso Betiro è stato uno dei migliori che ho visitato. Calcio, Tennis, Baseball e persino gli sport virtuali, insieme a tantissimi eventi sportivi che apprezzerai se sei un amante delle scommesse. E’ però presente anche una sezione casino con paysafecard altrettanto fornita in cui giocare alle slot machine, compresi molti titoli della categoria Megaways, e ho apprezzato anche la presenza di giochi Crypto e giochi Crash, che non si trovano tutti i casino e saranno apprezzati dagli appassionati del genere.

Winspark

Ho apprezzato molto la trasparenza del casino con paysafecard Winspark che nel footer della sua homepage e di tutte le altre pagine espone il nome della società che lo gestisce (Twino Trading N.V.), il fatto di avere una concessione rilasciata dallo Stato di Curaçao ed anche il numero della sua licenza. Può sembrare scontato ma non tutti lo fanno. E’ presente anche una buona selezione di giochi con una predominanza delle slot machine.

Gratowin

Una caratteristica particolare e che mi è molto piaciuta del casino con paysafecard Gratowin è la presenza dei giochi InstanWin. Si tratta di giochi molto veloci che ti fanno sapere in poco tempo se hai vinto o no e che essendo molto diversi dalle slot consentono anche di variare il proprio gioco all’interno di questo sito paysafecard senza documenti. Ma è inutile che ti dica che non mancano tantissime slot, jackpot progressivi, il Bingo e persino il gratta e vinci. Il sito è completamente in italiano.

Need For Spin

Need for spin è un casino con paysafecard dedicato al mondo delle automobili e si presenta come una grafica semplice ma piacevole. Il sito è diviso in modo ordinato in categorie come slot, drops and wins, giochi nuovi, giochi popolari, casino live e sono sempre contento quando noto questo ordine in un sito perché da appassionato trovo sempre abbastanza irritanti i siti dispersivi e che mischiano tra loro cose diverse. Oltre a migliaia di titoli da casinò, mi ha convinto ad inserirlo nell’elenco dei migliori casino con Paysafecard anche un torneo che mette in palio ben 500.000 euro.

Bankonbet

Anche Bankonbet entra tra i migliori siti scommesse che accettano paysafecard grazie al grande equilibrio che ha saputo creare nel sito tra scommesse su eventi sportivi e giochi da casinò. Anche se è nato come sito dedicato alle scommesse, ha dimostrato di saper mettere in piedi una sezione dedicata ai giochi da casinò molto varia e ben aggiornata. comprensiva anche di una sezione dedicata ai giochi dal vivo con croupier in carne ed ossa collegati da molti paesi del mondo.

22bet

Come si comprende dal nome, anche 22bet come categoria principale fa parte dei siti scommesse che accettano paysafecard. L’ho inserito però nella lista dei migliori casino con paysafecard perché ha inserito anche moltissime slot machine, giochi da tavolo verde, gameshow da giocare dal vivo. In altre parole iscriversi nel casino non aams con paysafecard 22bet è come registrarsi in due siti in uno. E con lo stesso deposito e lo stesso bonus è possibile giocare in tutte le sezioni del sito.



Migliori Casino con Paysafecard nel Febbraio 2024



Casino con Paysafecard Bonus più generoso Cosa ci è piaciuto Wild Tokyo Match bonus fino a 500 euro Ottima assistenza clienti Spinanga Bonus del 100% sulla prima ricarica Più di 50 fornitori di giochi Dolly 1000 euro iniziali divisi in 3 depositi Montepremi dei giochi con jackpot di milioni di euro

Passo dopo passo: come aprire un conto in un Casino con Paysafecard

Intanto vorrei darti una buona notizia della quale non ti avevo ancora parlato, vale a dire che da un po’ di tempo è possibile comprare la paysafecard non solo nei negozi fisici ma anche online. Mantieni i vantaggi dell’avere una carta usa e getta ma puoi giocare subito al tuo casino con paysafecard preferito senza uscire di casa. Ecco gli altri step da fare nell’ordine

Clicca sul link del Casino con Paysafecard Riempi il form di iscrizione Completa la registrazione e effettua il primo pagamento per ottenere il bonus

Clicca sul link del Casino con Paysafecard

La prima cosa da fare è andare al link del casino con paysafecard che preferisci. Ti assicuro che ti trovi a non più di un paio di minuti da quando sarai membro effettivo, potrai navigare nel tuo conto ed ottenere il tuo primo bonus. Infatti ti basterà cliccare sul bottone con scritto registrazione o iscrizione (varia a seconda dei casino non aams paysafecard). A questo punto ti si aprirà un form, e siamo già al secondo passaggio

Riempi il form di iscrizione

Il form di solito si apre con un popup che ti permette di non uscire dai siti che accettano Paysafecard. Ti verrà chiesto di inserire dei dati ma ti assicuro che sono molti meno di quelli che ti vengono richiesti in casino italiani ADM. Di solito in questi paysafecard senza documenti sono quelli essenziali come il tuo nome e cognome, il tuo indirizzo e residenza e nata di nascita. Non ti verrà chiesto di caricare documenti e l’altra cosa che dovrai fare sarà solo inserire un nome utente e una password.

Completa la registrazione e effettua il primo pagamento per ottenere il bonus

A questo punto siamo all’ultimo passaggio e a pochi passi dal tuo bonus iniziale. Devi prima confermare la registrazione selezionando le caselle alla fine del form. A questo punto puoi accedere nel sito con la tua user e password appena scelta. Vai su deposito, scegli la cifra, inserisci il codice della tua paysafecard e il gioco è fatto.

Deposito e prelievo con Paysafecard

Questo argomento necessita un chiarimento, vale a dire che come ti avevo accennato Paysafecard è solo un metodo per il pagamento. Del resto come detto si tratta di una carta usa e getta e quindi il fatto di non poterla caricare è proprio ciò che determina la sua sicurezza. Ma non ti preoccupare, quando preleverai la tua vincita potrai scegliere il tuo metodo preferito.

Confronto tra i siti che accettano Paysafecard

I siti che accettano paysafecard stanno aumentando ma naturalmente non tutti sono uguali. Ad esempio, nel nostro elenco ci sono alcuni siti scommesse che accettano paysafecard e altri che hanno solo una sezione di casino. Anche i cataloghi di giochi cambiano da sito a sito e ho inserito solo quelli con una buona varietà per evitare la noia che a volte si prova in casino paysafecard che mettono a disposizione solo pochi giochi. Inoltre, anche i bonus e le promozioni possono cambiare. Tutti i siti paysafecard offrono però solitamente un bonus di benvenuto sulla prima ricarica, o in qualche caso anche su alcuni dei depositi successivi.

Sicurezza e legalità

Tra i casino non aams paysafecard ci sono anche siti poco sicuri ed affidabili o addirittura non legali. Il senso del nostro articolo è proprio metterti al riparo da questo e presentarti solo casino paysafecard sicuri. I siti che non hanno una regolare licenza, quelli che non hanno una connessione sicura e che non criptano i tuoi dati, o anche quelli che hanno vari feedback negativi di giocatori che non hanno ricevuto i pagamenti sono stati esclusi dal nostro elenco

Conclusioni sui siti che accettano Paysafecard

I siti che accettano Paysafecard, che possono essere casino o siti di scommesse oppure possono avere tutte e due le categorie, ti danno il vantaggio di usare una carta usa e getta per pagare. Quindi non dovrai avere paura per la sicurezza, semplicemente perché dopo aver versato potrai buttare via la carta. Naturalmente non possono essere accettate per i prelievi. Offronoparecchi bonus e promozioni e molti di questi hanno un sacco di giochi.

FAQ sui Casino non AAMS Paysafecard

Posso conoscere la natura dei casino con PaysafeCard?

Si tratta di siti online all’interno dei qauli cui puoi effettuare un pagamento immediato con la carta usa e getta Paysafecard.

Come funzionano esattamente i casino con PaysafeCard?

In questi siti puoi fare un pagamento inserendo il codice di una carta che puoi acquistare nelle tabaccherie e ricevitorie oppure online.

I casinò non AAMS PaysafeCard sono legali in Italia?

Sì assolutamente, e puoi facilmente trovare questa carta per giocare nei paysafecard casinos in vendita

Che vantaggi hanno questi casinò rispetto agli altri?

Il principale vantaggio dei casino non AAMS Paysafecard è che essendo la carta usi e getta non rischi di perdere soldi a causa di hacker.

Posso usare criptovalute nei casinò non AAMS Paysafecard?

In alcuni di questi casinò online è possibile usare il Bitcoin e molte altre criptovalute.



Come posso depositare in un casinò paysafecard?

Per depositare all’interno dei siti con Paysafecard ti basta inserire il codice che trovi nella carta.



I siti con PaysafeCard offrono bonus e promozioni?

Sì, di solito questi siti offrono molti bonus e promozioni,

Come posso scegliere un casinò con PaysafeCard che non mi dia problemi?

Puoi scegliere uno di quelli che trovi qui.

Ci sono restrizioni sui prelievi nei casino con PaysafeCard?

Di solito è previsto un limite minimo e uno massimo che in alcuni si può aumentare col programma VIP

Quali sono i rischi che potrei correre all’interno dei casino con PaysafeCard?

Basandosi su una carta usa e getta, i casino online paysafecard non hanno particolari rischi ed anzi sono tra i più sicuri in questo tipo di mercato.