Caltanissetta. Al Teatro Margherita arriva lo spettacolo “Sconfinati” il 22, 23 e 24 gennaio per 3 repliche

CALTANISSETTA. lo spettacolo SCONFINATI, vincitore del bando “Sicilia di Scena 2022” indetto dal Teatro Biondo di Palermo, approderà al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta il 22, 23 e 24 gennaio 2024 per tre repliche riservate a 50 spettatori alla volta.

Una performance itinerante, che si muoverà tra le diverse sale del Teatro, interattiva ed immersiva grazie all’ausilio di videoproiezioni e soundscapes. Gli interpreti accompagneranno gli spettatori che diventeranno essi stessi attori e sperimenteranno in prima persona il viaggio dei migranti, attraversando il deserto, le carceri libiche, per salire infine sul palcoscenico/imbarcazione dove affronteranno il mare, ignari del proprio destino. Sbarcheranno sulla terraferma in cerca di accoglienza o si inabisseranno nel mare aperto?

Un viaggio capace di scuotere le coscienze e di farci riflettere su uno dei problemi più critici degli ultimi anni. Un’esperienza importante che colpirà nel profondo. Testo e regia Ferrante/De Grandi. In scena Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Federico Fiorenza, Luca Fiorino, Ramzi Harrabi Videomaker Giovanna Mangiù Soundscapes Armando Nilletti Canti di scena Ramzi Harrabi Scene e costumi Teatro Biondo Palermo/Banned Theatre Produzione Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Banned Theatre Con il patrocinio di Amnesty International . Info e biglietti: https://www.liveticket.it/teatroreginamargherita