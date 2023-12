Bitcoin: il mistero che si cela dietro il limite di 21 milioni di monete

Le criptovalute sembrano finalmente essersi riprese dalla crisi del 2022. Il valore di Bitcoin oggi si attesta attorno ai €38000 euro e la capitalizzazione di mercato è in netta crescita.



Bitcoin si distingue per la sua natura decentralizzata e la sua tecnologia innovativa. Uno degli aspetti fondamentali che distingue questa criptomoneta è la sua offerta limitata, con un tetto massimo di 21 milioni di monete. Per mantenere questa scarsità, Bitcoin è sottoposto a periodici halving, eventi di “dimezzamento” dell’emissione. Questo meccanismo svolge un ruolo fondamentale per Bitcoin.

L’importanza dell’offerta limitata

La caratteristica di Bitcoin che affascina di più gli investitori è la sua disponibilità limitata. A differenza delle valute fiat tradizionali, che possono essere stampate all’infinito dai governi, il Bitcoin ha un limite di emissione predeterminato di 21 milioni di monete. Questo modello di scarsità è fondamentale per il suo valore, così come per i metalli preziosi come l’oro.



Eventi di dimezzamento del Bitcoin

Per comprendere l’emissione limitata di BTC, è essenziale capire il funzionamento di Bitcoin e il meccanismo degli eventi di dimezzamento. Questi eventi, detti halving, si verificano all’incirca ogni quattro anni e dimezzano le ricompense che i minatori ricevono. Inizialmente, quando il Bitcoin fu lanciato dal suo pseudonimo creatore, Satoshi Nakamoto, i minatori guadagnavano 50 BTC per blocco. Il primo dimezzamento nel 2012 ha ridotto questa ricompensa a 25 BTC. I dimezzamenti successivi, nel 2016 e nel 2020, l’hanno ulteriormente ridotta rispettivamente a 12,5 e 6,25 BTC.



Il dimezzamento ha molteplici scopi, tra cui il controllare il tasso di emissione di nuovi Bitcoin, garantendo che vengano coniati a un ritmo decrescente. Questo approccio graduale al raggiungimento del tetto di 21 milioni di Bitcoin ne aumenta la scarsità nel tempo. Inoltre, incentiva i minatori a proteggere la rete, poiché la riduzione delle ricompense dei blocchi li costringe a essere più efficienti e competitivi.



Implicazioni future

A partire dall’ultimo evento di dimezzamento del 2020, la rete Bitcoin ha superato la metà del percorso, con oltre 18 milioni di monete già in circolazione. Il prossimo dimezzamento è previsto per il 2024, che ridurrà ulteriormente le ricompense dei minatori a 3,125 BTC per blocco. Questa riduzione controllata dell’offerta porta a speculazioni sul valore a lungo termine del Bitcoin.



Molti ritengono che, man mano che il Bitcoin diventa più scarso, il suo prezzo continuerà a salire. Questa convinzione ha un riscontro storico, in quanto i precedenti dimezzamenti sono stati seguiti da significativi aumenti di prezzo. Tuttavia, è importante notare che il prezzo del Bitcoin è influenzato da numerosi fattori che vanno oltre gli eventi di dimezzamento, tra cui il sentimento del mercato, l’adozione e gli sviluppi normativi.



Prevedere l’esatto prezzo futuro del Bitcoin è un’impresa complessa e speculativa. Alcuni lo considerano oro digitale, una riserva di valore per proteggersi dall’inflazione, mentre altri lo vedono come una forma rivoluzionaria di moneta. La narrazione in corso sulle dinamiche dell’offerta di Bitcoin continuerà ad evolversi con la maturazione della criptovaluta.



Ciò che è certo è che il limite di 21 milioni di monete è una testimonianza dell’unicità di Bitcoin e crea un parallelismo con i metalli preziosi oltre a farne un affascinante oggetto di studio.



Che diventi una forma onnipresente di oro digitale o una parte integrante dell’ecosistema finanziario globale, non è dato saperlo oggi. Tuttavia, il modello di scarsità e gli eventi di dimezzamento del Bitcoin rimarranno sempre in primo piano in qualsiasi discussione seria su questa criptovaluta.