Mountain Bike. Alla Cronoscalata di Monte Capodarso vince Vincenzo Andrea Risplendente

Puntuale all’appuntamento la Cronoscalata di Monte Capodarso ha chiuso la stagione agonistica dello Special Bikers Elios Team (anche se molti già scalpitano per qualche uscita invernale nel ciclocross). Sui sentieri dell’asperità cara alla gente di Caltanissetta si sono sfidati tanti appassionati invitati dallo Special Bikers Elios Team. La gara si è sviluppata nella Riserva Orientata di Monte Capodarso e della Valle dell’Imera meridionale, su un percorso panoramico di 4 km per un dislivello di 380 metri dove in entrambe le manche (valeva il miglior tempo fra le due) si sono dati battaglia tanti biker, chi solitamente in gara nei cross country, chi nelle Granfondo, per una prova completamente diversa.

Vittoria per il giovane Vincenzo Andrea Risplendente, talentuoso junior della società organizzatrice tra i migliori della sua categoria in Italia. Risplendente ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 34’07” precedendo in classifica Luca Dioguardi (Sport Web Sicilia), anche lui junior, di 2’02”, terzo il compagno di squadra del vincitore Pippo Sorce a 5’13”. In campo femminile la migliore è stata Valeria Pizzimenti (Mtb Melito) in 42’38” davanti alla compagna di colori Mariangela Violante a9’40” e a Benedetta Simonetti (Bike Project) a 15’18”.

La manifestazione, che aveva il suo epicentro al C.E.A. di Contrada Sambucina, va quindi in archivio anche per la sua terza edizione. Per il sodalizio nisseno ora tutte le energie sono concentrate sul 2024 e in particolare sull’accogliere, insieme all’Asd Free Leto Bike Piero Leone, tutti i biker italiani a Letojanni per il Campionato Italiano Marathon del prossimo 2 giugno.