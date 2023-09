Caltanissetta. Anche Etnos all’ ExpoAid di Rimini: gran partecipazione per “N’Arancina speciale”

CALTANISSETTA. All’ ExpoAid di Rimini anche Etnos, grande partecipazione per “N’Arancina speciale”: successo della nuova entrata nella famiglia dei capolavori culinari Saint-Gobain”. Ruvolo: “Un’esperienza unica, vivere una realtà come quella della fiera delle disabilità è stato costruttivo ed educativo”

La prima edizione dell’evento nazionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, ExpoAid 2023, dedicato al mondo del Terzo settore e dell’associazionismo italiano, con l’obiettivo di lanciare le linee guida per la stesura del piano operativo nazionale per le persone con disabilità, ha visto protagonista la cooperativa sociale Etnos e il progetto di inclusione sociale e lavorativa “N’Arancina speciale”.

Durante la kermesse è stata presentata l’arancina speciale Saint-Gobain, firmata dall’azienda leader mondiale nella produzione e distribuzione di materiali per l’edilizia sostenibile e il comfort abitativo, da tempo al fianco di Etnos in numerosi progetti.

“L’arancina a noi dedicata – commenta l’amministratore delegato di Saint-Gobain Italia Gaetano Terrasini – simboleggia il percorso, iniziato qualche anno fa, al fianco delle persone con disabilità, in particolare di chi soffre di disturbi dello spettro autistico e della sindrome di Down. Siamo orgogliosi di continuare a supportare iniziative volte a sensibilizzare e valorizzare l’inclusione, sia dal punto di vista sociale che lavorativo”.

N’arancina speciale è un progetto che vede protagoniste persone con disabilità ed ex minori stranieri non accompagnati, coinvolti in un percorso inclusivo lavorativo di realizzazione e di vendita di arancine, le quali vengono prodotte con ingredienti tipici del territorio. In particolare, il progetto fa affidamento sui presidi Slow food – associazione che nasce per il recupero e la salvaguardia di piccole produzioni di eccellenza gastronomica, minacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale, dall’omologazione; promuove la degustazione a ritmo lento di cibi genuini – su Coldiretti Sicilia e su fattoria Rosanna – marchio commerciale Restart!, che impegna le donne vittime di violenza nella produzione di erbe aromatiche.

“Rimini ci ha dato la certezza che il nostro sia un cammino giusto. Siamo stati un punto di riferimento, abbiamo fatto conoscere all’Italia, tutta, la forza del progetto di N’Arancina speciale nella speranza che diventi un esempio di inclusione lavorativa da poter ripetere in tutta la penisola – afferma Fabio Ruvolo -. Ovunque andiamo portiamo le nostre arancine e c’è un motivo: far toccare con mano il frutto del lavoro dei nostri ragazzi e dimostrare che il lavoro può essere una vera e propria cura.

Abbiamo presentato, in anteprima assoluta, la nuova arancina Saint-Gobain che abbiamo voluto dedicare a chi ha creduto e crede nei nostri progetti, sempre nella nostra visione del dono e della reciprocità, ed è stato un vero successo. Il detto ‘va via come il pane’ si potrebbe trasformare in ‘va via come N’Arancina speciale Saint- Gobain’. E’ stato davvero un successo, sia dal punto di vista dell’esempio di inclusione sociale e lavorativa che dal punto di vista dell’apprezzamento dei nostri prodotti che sono stati apprezzati da tutti i presenti”, conclude il presidente della cooperativa sociale Etnos.