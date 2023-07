Caltanissetta, PittAIR Fest: venerdì un incontro che andrà “dal progetto alla realizzazione”

Si terrà da Spazio Pitta, Venerdì 21 luglio, dalle ore 19.00, il secondo appuntamento promosso e organizzato con il sostegno della società di architettura e ingegneria Air.

PittAIR Fest è, come è stato definito tra gli organizzatori, un “Mini festival” che in 4 appuntamenti in calendario mira a parlare di arte in tutte le sue forme, riuso e rigenerazione. Un evento aperto al pubblico proprio perché si parla di tematiche care alla cittadinanza, di ciò che è presente in città e della bellezza che si può ancora creare tramite il riuso di spazi, luoghi e tradizioni. Non è casuale nemmeno la scelta della location già di per sé definita come “uno spazio antico per nuovo uso”.

“Dal progetto alla realizzazione” è il tema del nuovo incontro che punta a parlare di quei progetti che negli anni sono stati organizzati e quelli che sono ancora nelle idee dei suoi creatori e aspettano soltanto di venire alla luce.

All’appuntamento di venerdì, moderato dall’attrice Diletta Costanzo, saranno presenti il sindaco Roberto Gambino, la sovrintendente Daniela Vullo e parte dei professionisti della giunta e non impegnati in questi progetti.

A intrattenere i partecipanti e l’uditorio, al termine dell’incontro, ci sarà la musica live di Evelyn Leone e Angelo di Marco.

Nella foto: il primo appuntamento da Spazio Pitta nel Quartiere Angeli