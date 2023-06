Skrill contro PayPal: caratteristiche di utilizzo nei casinò online più popolari

Skrill contro PayPal: Cosa è meglio per il gioco d’azzardo online?

I casinò online mettono a disposizione tanti metodi di pagamento ma non sono tutti uguali. Alcuni infatti risultano più sicuri e sono perfetti per i casinò online.

Per questo motivo si sono diffusi metodi di pagamento come Skrill e Paypal che ad oggi sono tra i più utilizzati. Questi infatti permettono di effettuare transazioni veloci e soprattutto sicure. Sebbene Skrill e Paypal siano simili sotto molti aspetti, esistono delle differenze. In quest’articolo li descriveremo per capire quale metodo tra Skrill e Paypal è più adatto per il gioco d’azzardo online.

Skrill

Skrill è un e-wallet sicuro che permette di effettuare transazioni veloci con commissioni minime. Per questi motivi sono sempre più numerosi i casinò online senza licenza AAMS con Skrill che permettono agli utenti di giocare in sicurezza.

Per capire quale e-wallet è più adatto per il gioco d’azzardo bisogna prima valutare vantaggi e svantaggi.

Vantaggi di Skrill per il gioco d’azzardo

Skrill è famoso nei casinò online sia per la velocità delle transazioni sia per le commissioni minime. Per effettuare una transazione, infatti, Skrill richiede una commissione del 2.99%. Questo aspetto è importante soprattutto se si gioca d’azzardo online. Dovendo effettuare tante transazioni è infatti fondamentale risparmiare sulle commissioni.

Un altro vantaggio di Skrill è la velocità delle transazioni che richiedono infatti pochi minuti. Per i bonifici però i tempi possono variare in base al conto bancario selezionato.

Per le sue caratteristiche Skrill si presta bene come metodo di pagamento nei casinò online. Esso permette di giocare anche agli utenti che non vogliono inserire un conto bancario tradizionale.

Infine, Skrill mette a disposizione anche una carta di credito fisica, caratteristica poco comune per gli e-wallet.

Svantaggi di Skrill per il gioco d’azzardo

Sebbene Skrill sia un portafoglio elettronico del tutto sicuro possiede anche degli svantaggi. L’apertura di un conto Skrill a volte può richiedere più tempo del previsto a causa di problemi di verifica. Inoltre, Skrill condivide più informazioni personali con i venditori rispetto a Paypal.

Infine, Skrill non viene accettato in alcune regioni e ciò non permette a tutti di poterlo usare.

Paypal

Oggi gli e-wallet disponibili sono molti ma sicuramente Paypal è uno dei metodi di pagamento più diffusi per i giocatori non AAMS. Questo perchè possiede svariati vantaggi che lo rendono ideale per il gioco d’azzardo.

Vantaggi di PayPal per il gioco d’azzardo

PayPal è conosciuto in molti Stati e viene considerato tra i più sicuri in assoluto.

Il vantaggio maggiore che offre è la sicurezza. Rispetto ad altri metodi, PayPal condivide davvero pochi dati personali con i venditori. Assicura quindi privacy, caratteristica fondamentale per chi gioca online. In merito alla sicurezza va menzionata l’efficienza del supporto clienti in presenza di controversie con i venditori. Qualora vi fosse un problema con qualche venditore sarà possibile ottenere sempre un rimborso, in seguito alle dovute verifiche.

Le commissioni invece non sono elevate, anche se non sono sicuramente le più basse. Per le sue caratteristiche molti casinò online hanno inserito PayPal tra i metodi di pagamento. Un grande vantaggio per chi preferisce non inserire un tradizionale conto bancario per giocare online.

Svantaggi di PayPal per il gioco d’azzardo

PayPal presenta anche degli svantaggi che andrebbero presi in considerazione, ad esmpio:

Le commissioni sulle transazioni sono più elevate rispetto ad altri metodi, come Skrill. Per effettuare pagamenti online, PayPal richiede una commissione del 4,5%. Questo fattore potrebbe non essere l’ideale per gli utenti che effettuano tante transazioni.

Paypal presenta inoltre delle limitazioni e non può essere utilizzato su tutti i giochi da casinò.

Considerazioni finali

Sia Skrill che PayPal possono considerarsi sicuri, soprattutto per giocare d’azzardo online. Presentano però delle differenze e, sebbene Skrill risulti più economico è PayPal il metodo più sicuro. Questo non significa che Skrill non sia sicuro ma semplicemente che PayPal assicura una maggiore protezione dei dati.

La scelta quindi dipende dalle priorità dei giocatori!

Se preferite una maggiore sicurezza allora PayPal fa al caso vostro. Se invece preferite risparmiare sulle commissioni Skrill è la scelta più adatta.