Recensione di Sportbet Italia: Uno dei migliori bookmaker sportivi

Cosa rende Sportbet Italia il miglior bookmaker?

Il principale motivo per cui Sportbet Italia viene definito uno dei migliori bookmaker, è quello relativo ad una serie di opzioni favorevoli agli utenti che lo scelgono. Per fare qualche esempio, propone un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito e che può arrivare fino a un massimo di € 500. Per ottenerlo, basta registrarsi sul sito sportbet.it e convalidare poi il conto gioco inviando un documento d’identità in corso di validità e fronte/retro. Anche le svariate opzioni di scommesse comprese quelle live rendono il bookmaker tra i migliori del panorama online. Sul portale infatti, è possibile effettuare puntate su diversi eventi sportivi da quelli popolari come il calcio e il basket fino ad altri tipo sci, e freccette. Ci sono inoltre vari giochi da casinò tra cui slot machine nonché periodiche promozioni, e persino un’app mobile ideale per chi cerca di vivere l’esperienza molto più semplice e persino migliore quando si trova fuori casa per viaggi o lavoro. I motivi sin qui elencati sono soltanto i principali che rendono il bookmaker Sportbet Italia uno tra i più popolari che opera sul panorama online nazionale; infatti, ce ne sono anche altri che meritano di essere citati ed analizzati dettagliatamente.

La grande sicurezza dei pagamenti su Sportbet Italia

La sicurezza dei pagamenti dell’utente è tra le principali preoccupazioni del bookmaker Sportbet Italia. Tra le opzioni di pagamento offerte, molte sono transazioni online che risultano più sicure dei trasferimenti con carta perché le informazioni trasferite su tale supporto sono quasi sempre pesantemente crittografate e bloccano terze parti. A parte questo, anche qualsiasi comunicazione tra l’utente e il servizio clienti del bookmaker è crittografata ad alto livello. I responsabili del sito infatti utilizzando il software di crittografia noto con l’acronimo di SSL (Secure Socket Layout) a 128 bit, in grado di garantire che che tutte le informazioni inserite, inclusi quelli di pagamento e dei dati personali vengano automaticamente protetti. Sportbet Italia tra l’altro non addebita commissioni di prelievo anche quando gli utenti lo richiedono utilizzando i processori tipo Neteller o Skrill. Il tempo necessario per ricevere i fondi dipenderà tuttavia dal metodo di prelievo scelto.



La versatile e intuitiva piattaforma del bookmaker Sportbet Italia

Un altro valido motivo che ha reso popolare il bookmaker Sportbet Italia facendolo anche diventare uno tra migliori che operano online sul mercato nazionale, è spiegabile dal fatto che gli utenti possono entrare in un sito che ha una piattaforma user-friendly e che consente agli utenti di ottenere una visione di tutti i principali giochi in offerta nel giorno e nel prossimo futuro oltre ai vari palinsesti di scommesse. I menu a discesa con momenti salienti e preferiti si aggiungono anch’essi all’esperienza dell’utente, semplificando ulteriormente la visualizzazione di eventi importanti e che includono calcio, basket, volley, tennis e molti altri.

Le scommesse sul calcio proposte da Sportbet Italia

Il calcio rappresenta oggi il maggior numero di scommesse nel mondo e su Sportbet Italia vengono ben soddisfatte. Il bookmaker infatti offre le quote più competitive su circa 70 eventi calcistici che potranno essere scommessi quasi ogni giorno. Le partite di campionato di tutto il mondo, quelle delle coppe nazionali e continentali per club sono tutte offerte su Sportbet Italia e con palinsesti davvero esclusivi che offrono moltissime opportunità di gioco. Per fare qualche esempio, si può scommettere sui risultati esatti, sul primo gol, l’ultimo, indovinare il marcatore, il numero totale di gol in una partita o in un torneo, il vincitore di quest’ultimo e tanto altro ancora. Ovviamente nel palinsesto delle scommesse sul calcio non mancano quelle relative al risultato finale della tipologia 1X2, così come il Gol e il Nogol e l’Under e l’Over sui gol segnati. Questi ultimi tra l’altro sono disponibili a partire da un handicap di 0,5 e possono arrivare fino a 4,5 e oltre. Le possibilità di effettuare delle puntate su eventi calcistici offerti da Sportbet Italia sono anche tante altre, e ciò è sicuramente il motivo per cui il bookmaker anno per anno si sta ritagliando una fetta di popolarità nel settore delle scommesse sportive scalando i vertici della classifica dei migliori.