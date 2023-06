Dipendenza dal gioco d’azzardo nel nisseno: progetti ed iniziative

Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un aumento preoccupante del fenomeno del gioco d’azzardo. In questa sede, ci concentreremo sulla situazione del gioco d’azzardo nella provincia di Caltanissetta, esaminando da vicino i suoi effetti, le implicazioni sociali e le misure adottate per affrontare il problema.

Ludopatia e criminalità organizzata: un binomio molto pericoloso

Oltre a rappresentare una questione sociale complessa, il gioco d’azzardo è, molto spesso, connesso a doppio giro con il mondo della criminalità organizzata, con tutti i rischi ed i pericoli che da ciò ne derivano. In molte circostanze, il desiderio di vincere facilmente e rapidamente ha spinto individui vulnerabili a ricorrere a fonti illegali per finanziare la propria dipendenza dal gioco.

Questo legame tra gioco d’azzardo e criminalità organizzata crea, inoltre, un terreno fertile per attività illegali come il riciclaggio di denaro e le estorsioni. Tutto ciò inevitabilmente finisce per mettere a rischio la sicurezza e il benessere dei giocatori stessi e delle loro famiglie.

È cruciale comprendere i legami pericolosi tra gioco d’azzardo e criminalità organizzata, affrontando con determinazione questa problematica e fornendo un sostegno adeguato a coloro che lottano contro la dipendenza al fine di preservare la loro sicurezza e il loro futuro.

L’inchiesta “Lex jeux sont faits”

A conferma degli interessi che il mondo della criminalità organizzata coltiva nei confronti del gioco d’azzardo, ricordiamo l’inchiesta “Lex jeux sont faits” che portò alla condanna di ben quaranta persone. L’indagine riguardava l’utilizzo di macchinette elettroniche taroccate installate nei locali del capoluogo nisseno. Addirittura, arrivarono condanne anche per esponenti delle forze dell’ordine (un poliziotto e due finanzieri).

I numeri del gioco d’azzardo in Sicilia

Quello del gioco d’azzardo resta un problema attuale, una piaga che nemmeno la pandemia da Covid-19 è riuscita a debellare. I dati presentati a Palermo durante l’evento “La trappola dell’azzardo”, organizzato dall’associazione Avviso Pubblico e BPER Banca, devono sicuramente far riflettere.

In particolare, la Sicilia si piazza al terzo posto tra le regioni italiane nel settore del gioco online. Parliamo di un giro d’affari enorme, pari a circa 7,6 miliardi di euro. In questa particolare classifica, la Sicilia si piazza alle spalle solamente della Campania e della Lombardia. Non appaiono molto più incoraggianti i dati relativi al gioco d’azzardo tramite sale da gioco fisiche, con la Sicilia che conquista il sesto posto per la raccolta pro-capite del gioco fisico d’azzardo legale, con 825,52 euro a testa.

Tali numeri non possono lasciare indifferenti, soprattutto rispetto alle implicazioni sociali ed economiche legate alla ludopatia. È fondamentale che cresca la consapevolezza sulla natura insidiosa del gioco d’azzardo nonché promuovere azioni di prevenzione e sostegno per coloro che ne sono affetti.

Gli strumenti per combattere e sconfiggere la ludopatia

Spesso, si è portati erroneamente a pensare che non esistano cure per sconfiggere la ludopatia. In realtà, le cose non stanno così. Sul territorio sono presenti diverse associazioni, oltre ad una nutrita rete di professionisti esperti nel trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Le associazioni e i centri di ascolto possono offrire servizi di consulenza, sostegno psicologico e informazioni utili per affrontare e tentare di superare un problema che finisce per incidere pesantemente sull’equilibrio psico-fisico di persone e famiglie. Non a caso, è essenziale coinvolgere nelle iniziative di supporto anche i familiari. Spesso, coloro che sono vicini alle persone affette da ludopatia possono fornire un sostegno fondamentale, incoraggiando il recupero e creando un ambiente di comprensione, empatia e supporto reciproco.

Gioco d’azzardo e giovani nell’epoca dei casino online

Il gioco d’azzardo, una volta relegato a sale da gioco e casinò fisici, ha ora trovato una nuova dimensione nel mondo virtuale, con l’avvento dei casinò online e dei siti di scommesse sportive online stranieri e italiani. Tutto ciò ha attirato l’attenzione anche dei giocatori più giovani, con il conseguente abbassamento dell’età media di chi gioca.

Se da un lato il gioco online nasconde delle insidie, è pur vero che oggi esistono diversi strumenti a tutela dell’incolumità psico-fisica di chi gioca, come l’autoesclusione, l’autolimitazione e l’impostazione dei limiti di gioco.

L’importanza della prevenzione anche nelle scuole

Nell’ambito della diffusione del gioco d’azzardo e dei suoi pericoli, risulta fondamentale concentrare gli sforzi di prevenzione anche all’interno delle scuole. I giovani, con la loro curiosità, unita al desiderio di raggiungere indipendenza economica e alla forte propensione all’utilizzo della tecnologia, sono particolarmente vulnerabili alla seduzione del gioco d’azzardo.



È cruciale che le istituzioni scolastiche si attivino per offrire programmi di prevenzione in grado di fornire ai ragazzi le conoscenze necessarie per comprendere i rischi e le conseguenze associate al gioco d’azzardo.

Attraverso l’educazione e la sensibilizzazione, è possibile dotare i giovani di strumenti critici che li aiutino a prendere decisioni informate, promuovendo uno stile di vita consapevole e responsabile. Iniziative come workshop, incontri con esperti e campagne informative possono fornire ai ragazzi le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per resistere alle tentazioni del gioco d’azzardo e sviluppare una mentalità protettiva nei confronti delle loro risorse finanziarie e del loro benessere psico-fisico.