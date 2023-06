Dai saloon alle piattaforme online: l’affascinante viaggio del poker nel corso dei secoli

Sin dalle origini, si è compreso che il poker sarebbe stato un gioco destinato a entrare nella storia. Regole relativamente facili da imparare e mettere in pratica, mani veloci, la possibilità di aggiudicarsi montepremi da sogno e l’esistenza di varianti avvincenti come Texas Hold’em e Omaha sono tutti fattori che hanno contribuito a questo meritato successo.

Per comprendere la portata di questo fenomeno, basti citare i 100 milioni di persone che, secondo le statistiche, vi si dedicano ogni anno solo in modalità online. Oppure, si potrebbe accennare ai 40 milioni di persone che, a livello internazionale, vi giocano per la prima volta nello stesso periodo di tempo.

Prima ancora di mettersi alla prova con una partita, però, è opportuno approfondire la propria conoscenza di questo meraviglioso mondo ripercorrendone le fasi più importanti. In particolare, a seguire ci si soffermerà sulla presentazione dei suoi momenti più importanti nell’epoca moderna e contemporanea; prima di farlo però, non si potrà fare a meno di accennare seppur brevemente ai suoi possibili antenati e all’origine del suo nome.

Il poker tra passato, presente e futuro

Il poker nell’antichità

Il fatto che il livello di notorietà del poker sia incredibile non ha ancora permesso agli esperti di definire con certezza quali siano il suo luogo e momento di nascita esatti. Questa discrepanza di opinioni, però, si riduce essenzialmente a due opzioni che si trovano d’accordo nell’affermare che non si tratta di un gioco creato dal nulla.

La prima lo fa risalire alla Cina del secolo X d.C. A supporto di questa teoria ci sarebbe un antico documento nel quale si riporta che, in quel periodo, presso la corte dell’imperatore Mu-Tsung era diffusa una specie di domino che presentava alcune somiglianze con il poker.

La seconda, invece, fa ritardare le sue origini al secolo XVII d.C., quando in Persia era popolare l’As-nas. Quest’opinione è la più gettonata visto che in esso non solo il bluff era una parte integrante delle partite, ma ci si serviva anche di un mazzo da venti carte.

Presumibilmente, il suo nome potrebbe derivare dal francese “poque” o dall’inglese “to poke”. Significando rispettivamente “ingannare” e “attizzare” o “spingere”, entrambi questi termini rimandano più o meno direttamente al bluff.

Il poker nel secolo XIX

Per assistere alla comparsa di una forma di poker più simile a quello conosciuto attualmente si deve fare un salto in avanti nel tempo. L’As-nas, infatti, sarebbe stato portato a New Orleans nei primi decenni del secolo XIX da marinai o da militari francesi che avevano trascorso un periodo in medio oriente.

Una prima testimonianza di questo fatto deriva da un documento di Joseph Crowell datato 1829. In esso, l’attore-avventuriero inglese riporta che, già quell’anno, in questa città della Louisiana era frequente vedere riuniti attorno allo stesso tavolo quattro giocatori che si sfidavano utilizzando un mazzo da venti carte.

Da qui, il poker si espanse velocemente sul territorio statunitense attraverso i battelli a vapore che solcavano le acque del Mississippi e che, per l’occasione, vennero convertiti in veri e propri casinò galleggianti. In quel periodo, questo gioco divenne anche particolarmente popolare nei saloon del Far West che, essendo per lo più ricordati come luoghi fumosi e frequentati da delinquenti, hanno inizialmente contribuito a creare un’associazione diretta tra illegalità e poker nell’immaginario collettivo.

Il gioco venne però citato per la prima volta nel volume “An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling” del 1843 di Jonathan H. Green. Si segnala inoltre che le sue regole ufficiali vennero pubblicate nel 1858, poco prima che diventasse l’attività preferita dai soldati al fronte durante la Guerra di Secessione (1861-65).

Il poker nel secolo XX

Gli anni ’70 del secolo XX sono una decade indimenticabile per gli appassionati di questo celebre gioco di carte. Al 1970 e al 1971, infatti, risalgono rispettivamente la fondazione delle intramontabili World Series of Poker da parte di Benny Binion e la decisione di quest’ultimo di rendere il Texas Hold’em il protagonista indiscusso del loro Main Event.

Da quel momento, questa variante – che era stata introdotta nella Strip di Las Vegas nel 1967 da personaggi del calibro di Amarillo Slim, Roscoe Weiser e Crandell Addington – è la più popolare in assoluto, sostituendosi al 7 Card Stud che dominava le scene all’inizio del secolo. Gran parte di questo straordinario successo va attribuito all’elevato magnetismo che questo torneo e riuscito sin da subito a esercitare sui network televisivi e sugli organi di stampa di tutto il mondo.

A questo si deve poi anche aggiungere la connessione stretta tra poker e industria cinematografica nel corso degli anni, nonché il ruolo di primo piano occupato dal settore tecnologico. In particolare, la diffusione dei primi Smartphone e di Internet negli anni ’90 ha fatto sì che questo affascinante mondo diventasse a portata di click per un numero ogni giorno crescente di persone.

Il lancio del primo sito web in cui fosse possibile giocare legalmente a poker nel 1998, poi è stato il primo passo verso l'apertura delle centinaia di pagine a esso dedicate che oggi popolano il web.

Il poker nel nuovo millennio

Non si potrebbe non citare l’influenza esercitata da Chris Moneymaker sui giocatori di ogni parte del mondo. Con la sua vittoria del Main Event alle WSOP del 2003 – e la relativa riscossione di un montepremi pari a 2,5 milioni di dollari – questo principiante di Atlanta ha mostrato che chiunque, con un po’ di fortuna, può ottenere risultati importanti.

Nonostante questo, però, il poker non può essere considerato un semplice gioco d’azzardo. Per garantirsi una carriera duratura occorrono un allenamento e una preparazione teorica costante che prevedano l’assimilazione delle sue principali regole, il perfezionamento di diverse strategie e lo sviluppo della capacità di interpretare il linguaggio del corpo degli avversari.

La decisione presa nel 2009 dalla Mind Sports Organisation (MSO) è una conferma di questa affermazione. Quell’anno, infatti, quest’associazione ha inserito il poker nella lista degli sport mentali insieme a discipline come gli scacchi, il Go e il bridge.

Sebbene finora un numero ristretto di Paesi – tra i quali spiccano per esempio il Messico e l’Argentina – abbia sottoscritto questa decisione, questo riconoscimento è di fondamentale importanza. Grazie ad esso, infatti, il poker potrebbe prendere parte alle Olimpiadi e, anche se non c’è ancora stata nessuna conferma a riguardo, si spera che possa fare il suo esordio nell’edizione 2024 dei giochi di Parigi.

Negli ultimi anni, poi, la realtà virtuale e la realtà aumentata stanno sempre più prendendo piede in ogni ambito della vita quotidiana, poker incluso. Insieme all’intelligenza artificiale e al metaverso, queste innovazioni potrebbero rivoluzionare per sempre la relazione che si ha con il gioco.

La storia del poker, per concludere

Come si è evidenziato in questo articolo, il poker ha una storia millenaria e piena di sorprese. Anche grazie alla sua capacità di evolversi costantemente e alle sue caratteristiche intrinseche, questo celebre gioco di carte riesce ad attrarre ogni giorno un numero superiore di persone a livello internazionale.

Partendo dall’antichità, qui ci si è proposti di presentare alcuni dei momenti più significativi della sua storia recente. Per farlo in modo chiaro, è stata creata una suddivisione temporale schematica che prende in considerazione i secoli XIX, XX e XXI.

Visti i trascorsi, non si può fare altro che aspettarsi grandi cose per il futuro del poker. In attesa delle possibili sorprese in serbo nei prossimi anni, non rimane altro da fare che prendersi qualche istante di relax concedendosi una partita online.