L’importanza del gioco online per il tempo libero: lo sostiene il Rapporto E-Commerce Italia 2023

Il gioco online è diventato un fattore imprescindibile in Italia, sia a livello economico, sia se si fa riferimento all’importanza per il tempo libero degli utenti. Lo sostiene il Rapporto E-Commerce Italia 2023, presentato da Casaleggio Associati il 18 aprile. Il report ha avuto il merito di analizzare l’impatto del gaming online sulle abitudini degli italiani, oltre alle prospettive del comparto, destinate ad una crescita ulteriore nell’anno in corso. Vediamo dunque di approfondire questo rapporto, studiando i dati di settore e le info più importanti.

Casaleggio Associati: gioco online una risorsa preziosa in Italia

Come dichiarato da Casaleggio durante la presentazione del Rapporto E-Commerce Italia 2023, il gioco online oramai occupa una fetta importante del tempo libero dei consumatori tricolori. Nello specifico, a marzo le piattaforme di gambling hanno raggiunto il record di visitatori, chiarendo così l’impatto del gioco d’azzardo sulle abitudini degli italiani. Nella classifica dei portali più visitati ne troviamo alcuni che – più di altri – hanno messo a segno dei numeri importanti.

Non deve sorprendere, considerando che il settore in questione ospita oramai moltissime opzioni, in grado di andare incontro ad ogni esigenza. Per fare un esempio concreto, i migliori giochi di casinò online su williamhill.it consentono di sfruttare passatempi come il casinò live, la roulette, le slot machines, il poker e il bingo. Ovviamente troviamo anche le piattaforme che puntano molto sui giochi di carte come il blackjack e il baccarat. Anche le scommesse sportive occupano un ruolo di primo piano in questo mercato.

Per quel che riguarda i numeri, il Rapporto di Casaleggio Associati ha chiarito un fatto: se si tiene conto del segmento del tempo libero legato al gioco online, si arriva ad un fatturato complessivo di ben 38 miliardi di euro nel 2022. Si parla, in sintesi, della metà del fatturato generale raccolto dal comparto e-commerce in Italia lo scorso anno (circa 75 miliardi di euro). Inoltre, se si fa un confronto diretto con il 2021, si scopre che tale cifra è aumentata del +19%: un altro dato che chiarisce l’impatto del digitale – dagli acquisti al gioco – sulla quotidianità degli italiani.

L’importanza del gaming da mobile nel gioco online

Il settore del gaming deve molto al mobile, anche se l’Italia non è al livello di altri paesi. Stando al Rapporto di Casaleggio Associati, attualmente Cina e India – da sole – raggruppano oltre il 50% del traffico mondiale da smartphone. Ad ogni modo, anche nella Penisola il mobile oggi rappresenta un must, al punto che il 90% degli utenti naviga su Internet utilizzando un cellulare di ultima generazione.

Il gaming da mobile piace molto agli italiani per un motivo molto semplice da comprendere: consente un rapido e facile accesso ai giochi preferiti direttamente dal proprio smartphone, ovunque ci si trovi. Inoltre, la disponibilità di app gaming per dispositivi iOS e Android contribuisce al successo del gioco da mobile in Italia, anche perché ogni anno si assiste a tantissime nuove uscite in questo mercato.

Ovviamente il mobile coinvolge anche i casinò online e il gambling in generale. Oggi, infatti, è possibile trovare diverse app che permettono di giocare a questi passatempi direttamente sul proprio smartphone. In alternativa, si può comunque accedere alle piattaforme prive di app tramite il browser del proprio telefono, dato che la maggior parte è mobile friendly.

In conclusione, come chiarito dal Rapporto E-Commerce Italia 2023 di Casaleggio Associati, il ruolo del gioco online è sempre più importante per il tempo libero degli italiani. Una realtà che tocca anche e soprattutto il comparto del mobile, ovvero la porta di accesso primaria al web.