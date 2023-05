Come scegliere la tua strategia di scommesse sul basket?

Continuando la sua grande crescita sia nella nostra società che finanziariamente, le scommesse sportive sono senza dubbio un settore che continuerà a crescere negli anni a venire.



La forte presenza di piattaforme dove piazzare le proprie scommesse online è uno dei fattori più importanti per questa espansione, poiché nomi come 22Bets continuano ad affermarsi nei vari mercati, creando una concorrenza enorme in questo settore.



Mantenendo una crescita continua e investendo in mercati con crescente libertà finanziaria, è naturale vedere le migliori piattaforme al mondo applicate a mercati dove prima non esistevano.



La verità è che la pandemia, per quanto abbia colpito la società in generale, ha finito per essere un trampolino di lancio per questa parte del gioco d’azzardo poiché le persone trascorrevano più tempo a casa e hanno iniziato a cercare nuovi modi per assicurarsi un reddito extra.



Uno dei fattori che ha contribuito anche alla grande crescita di questo segmento è stato l’apprezzamento di nuovi sport poiché, a un certo punto, molte partite in tutto il mondo si sono interrotte, lasciando solo pochi sport su cui si poteva scommettere. .



Quindi, ovviamente, abbiamo assistito a un cambio di paradigma, con giocatori più esperti, ma soprattutto creativi, alla ricerca di opzioni in altri mercati, come il basket.



La grande vetrina del basket è l’NBA, il miglior campionato al mondo per questo sport, che, oltre ad essere una delle competizioni con le migliori piattaforme di marketing, è stata anche una delle più veloci ad adattarsi agli imprevisti.



Ma non è solo l’NBA a far vivere il basket, con tanti campionati e tornei sparsi per il mondo dove scommettere in ogni momento della giornata, dall’Australia alla Serbia, passando per Spagna e Filippine.



Scommettere sul basket non è sempre facile, poiché a differenza dello sport principale, il calcio, quasi ogni azione in campo può essere decisiva per il risultato, in quanto è un gioco più veloce e in uno spazio molto più ridotto.



Tanto per cominciare è bene iniziare scommettendo sul mercato più popolare, il “Vincitore del Gioco”, in quanto potrai piazzare la tua scommessa prima della partita e consultare con calma le varie informazioni relative allo specifico evento.



Poi, iniziando a scommettere su mercati più tradizionali, ma anche più minori, è normale iniziare a vedere ‘Total Game’ ed eventuali ‘Handicap’, e anche queste linee sono molto popolari.



Per chi pensa di conoscere completamente una particolare competizione, ci sono molte linee secondarie e alcune sono solo legate alla “Prestazione Individuale”, dove puoi trovare prestazioni molto redditizie.



Poiché anche le scommesse live sono cresciute negli ultimi anni, il basket offre anche molte opzioni di scommessa man mano che gli eventi si svolgono, tuttavia, tieni presente i continui cambiamenti che i mercati subiscono.



Si tratta di una tipologia di scommessa che lega strettamente la “prova della vista” alla tua capacità di comprendere le quote offerte dall’operatore, e questa combinazione di fattori non è sempre facile da discernere, figuriamoci la velocità del gioco in questione. .



In termini metodologici non esiste una strategia solo basket e quelle che esistono sono più generali e adattabili a tutti gli sport, con particolare attenzione a tre fattori.



Innanzitutto, la tua conoscenza della via. Se non sei un grande intenditore di basket, non entrare nei mercati meno conosciuti e resta in fila dove sai cosa sta succedendo.



In secondo luogo, la gestione dei fondi. Questo è fondamentale per il tuo successo come scommettitore, poiché con così tanti giochi disponibili durante il giorno potresti scommettere su più eventi di quanto dovresti, aumentando le tue possibilità di commettere un errore.



Terzo e ultimo, non limitarti a seguire le scommesse che hai “trovato su Internet”. Se sei incuriosito, fai le tue ricerche e analizza l’evento in dettaglio per vedere se è davvero un’idea che dovresti perseguire.



Il basket è un gioco complesso, ma allo stesso tempo abbastanza semplice. Due squadre, due canestri e vince chi fa più punti.



Tuttavia, nelle scommesse sportive, tutto questo è separato, poiché ogni azione che si svolge in campo può influenzare direttamente la tua scommessa e dovresti sempre tenerne conto quando scommetti.