Punti chiave da imparare per le scommesse ippiche online

Le corse dei cavalli hanno sempre suscitato interesse tra la gente e alcuni sono riusciti a guadagnarci una fortuna. Se anche voi state pensando di scommesse ippiche online, allora imparate a conoscere tutte le sfumature di questo sport.

Cosa sapere e tenere in considerazione quando effettuano scommesse ippiche online

Si ritiene che l’intera industria delle scommesse sia nata negli ippodromi. Già nell’antichità le persone discutevano tra loro su quale cavallo sarebbe arrivato primo. Dopo molto tempo, in Inghilterra sono apparse le prime lotterie direttamente negli ippodromi, e ora abbiamo l’opportunità di guadagnarci sopra con le scommesse ippiche online.

In questo caso, si possono guadagnare cifre davvero importanti, perché questo sport è uno dei più prestigiosi e costosi. I prezzi dei cavalli raggiungono centinaia di milioni di dollari e il montepremi del torneo può essere stimato in una fortuna.

I bookmaker ammettono che nei giorni dei tornei più importanti raramente rimangono in attivo, regalando agli scommettitori fondi consistenti. Vale quindi la pena di approfondire questa disciplina.

La caratteristica principale delle scommesse ippiche online è che non bisogna studiare gli atleti, come avviene in altre discipline, ma i cavalli stessi. I veri professionisti, che hanno un reddito regolare dalle corse di cavalli in generale, monitorano l’intera vita dei cavalli per essere sempre al corrente delle loro condizioni fisiche.

Si arriva persino ad analizzare il pedigree di un cavallo. Tuttavia, se ne può fare a meno, perché di solito queste informazioni sono sufficienti per prevedere il vincitore della corsa:

Statistiche delle prestazioni recenti del cavallo;

Valutazione dei dati fisici;

Tempo;

La classe del cavallo;

Il tipo di gara in corso;

Caratteristiche individuali del cavallo (in quali circostanze si comporta meglio);

Il torneo stesso.

Fare un’analisi qualitativa di una gara non è poi così difficile. Pertanto, vale la pena prestare particolare attenzione a questa disciplina e studiarne tutte le sfumature in dettaglio.

Tipi di scommesse ippiche

Occorre prestare attenzione anche ai tipi di opzioni di scommesse ippiche online, perché quasi ognuno di essi ha un termine proprio ed è in qualche modo diverso da quello che vediamo in altri sport.

Tra i più popolari e disponibili, è necessario sapere quali sono:

Vincere – l’esito sul vincitore. È necessario specificare il cavallo che arriva primo. È possibile scommettere su più vincitori contemporaneamente, come nella strategia Dutching sviluppata da Al Capone, un contabile.

Piazzamento – scommessa sul fatto che il cavallo prenderà un premio (ci possono essere fino a 4 premi). Questa scommessa è perfettamente applicabile nella strategia quando si vuole puntare su un outsider con un alto coefficiente.

L’Each Way è un analogo della doppia quota in altri sport. Si scommette su un determinato cavallo che arriva per primo al traguardo o che si aggiudica il premio. Se il cavallo arriva primo, si ottiene l’intera vincita con la stessa quota, mentre se si aggiudica solo il premio, si ottiene la vincita minima. Tra l’altro, la scommessa si riferisce a 2 risultati contemporaneamente. Quindi, se si scommette 100 dollari, si punta la stessa somma per la vincita e il premio (cioè, si usano 200 dollari).

Doppio – scommettere su due cavalli che arrivano primo e secondo, non importa in quale ordine.

Exacta – se nelle doppie e nelle triple non è necessario specificare come finiranno esattamente i cavalli, qui è necessario selezionare i cavalli specifici, specificando i loro posti dal 1° al 2°.

Treble – lo stesso risultato del double, solo che devono essere scelti tre cavalli.

Trifecta – è necessario indicare i posti esatti di tre cavalli dal 1° al 3° posto.

Questi sono i risultati più popolari, le cui denominazioni è necessario imparare per ottenere un reddito stabile. Pertanto, dovreste provare ognuno di essi per vedere quale si adatta meglio al vostro stile di gioco.