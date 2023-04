Casinò online: qual è il profilo tipo del giocatore?

Ogni giocatore, che sia un gamer di e-sports o di un casinò online, ha le sue motivazioni nelle scelte e nella strategia di gioco. I giocatori non sono tutti uguali, rientrano in alcuni profili caratteristici. Il nuovo arrivato, ad esempio, è il principiante che non ha un periodo prestabilito per rimanere in tale ruolo, dipende dalle sue preferenze. Di solito non inizia dai giochi di carte in quanto ritiene siano troppo difficili e non pensa di avere le abilità necessarie. In realtà l’esperienza e la conoscenza delle regole del gioco sono sufficienti per optare per i giochi con le carte. Potrebbe diventare un professionista se volesse dedicarsi, ad esempio, al gioco del poker.

Profilo divertimento

La maggior parte dei giocatori vuole trascorrere del tempo divertendosi e il casinò online è perfetto, visto che offre la distrazione di una vasta gamma di giochi. È in grado di interrompere una sessione di gioco, se subentra la noia e segue con precisione il proprio programma di gestione del budget. Tra questi appassionati del divertimento, ci sono gli esperti di bonus. Creano vari account sulle piattaforme di gioco per ricevere e confrontare i bonus offerti dal casinò. Si iscrivono alle newsletter e vanno a consultare tutti i siti specializzati per essere aggiornati sulle novità. I siti di recensione dei casinò online come www.sitidigiochi.com hanno una sezione apposita per i bonus esclusivi di registrazione, ad esempio sui bonus senza deposito offerti. Difficilmente gli esperti sono interessati al bonus VIP, visto che è un premio fedeltà al giocatore. Preferiscono cambiare casinò online e giocare alle slot machines o alla roulette. La scelta delle slot online rispecchia questo desiderio di divertimento occasionale ed è una tipologia di gioco molto stuzzicante, grazie alla grafica, alle animazioni, agli effetti sonori e all’emozione dei mini giochi a giri gratuiti.

Profilo guadagno

L’ambizione di questo profilo di giocatore è quella di guadagnare e di divertirsi. È il sogno di tutti i giocatori riuscire a vincere delle somme considerevoli. Il giocatore che ha questo obiettivo di solito apprezza le slot machines e va alla ricerca di casinò online che offrono bonus senza deposito. È importante che si renda conto che c’è la possibilità di vincere, però non è l’unica opzione siccome si può perdere. Occorre saperlo accettare, altrimenti entrerà a far parte di un altro profilo giocatore.

Profilo ri-guadagno

Il giocatore che rientra in questo profilo si autoconvince di poter recuperare tutto quello che ha perso, continuando a giocare. Non è un buon atteggiamento giocare per rifarsi delle perdite. È essenziale avere un budget prestabilito per poter accettare, con serenità, di aver perso tutta la somma e decidere di non andare oltre il limite. La gestione del budget comporta un passo indietro rispetto alle emozioni. Se c’è una vincita, non deve essere una spinta a correre e se c’è una perdita, non è il caso di farsi prendere dal panico. Ritagliare del tempo per riflettere, durante le sessioni di gioco, è il modo migliore per valutare la scommessa e anche per usufruire al meglio dei bonus.

Giochi di carte e profili giocatore

Il giocatore di blackjack è estroverso ed è amante del rischio. Ha pazienza nell’apprendere le regole e nel padroneggiarle nel tempo. Il giocatore di poker è in genere introverso, ha pazienza ed è molto intelligente. È dotato di una mente analitica per cui combina strategia e rischio nelle sue decisioni.

In un articolo Il Fatto Quotidiano parla di un giocatore di poker professionista, infatti per tanti il gioco online è un hobby, un diversivo, un divertimento. Nell’ottica di Marco è un lavoro in piena regola. “Bisogna organizzarsi, razionalizzare la giornata tra studio, lavoro e vita sociale, darsi degli orari”. Chi gioca online passa dalle quattro alle cinque ore davanti al computer