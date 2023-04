Caltanissetta, 25 aprile: la Prefetta Armenia depone la corona d’alloro e onora i caduti per la Patria

In viale Regina Margherita a Caltanissetta la Prefetta Chiara Armenia, accompagnata dall’istituzione pubbliche e militari, ha deposto la corona d’alloro al Monumento dei Caduti.

Un rituale che il 25 aprile si svolge in tutta l’Italia per celebrare la liberazione del paese dall’oppressione e onorare i caduti per la patria.

La solenne cerimonia è iniziata in Prefettura ed è proseguita con lo schieramento del picchetto d’onore Interforze, l’alzabandiera, l’onore ai caduti e la deposizione della corona d’alloro.

Al fianco della Prefetta, lungo tutto il viale Regina Margherita erano presenti anche il sindaco Roberto Gambino con alcuni assessori della Giunta comunale e il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì, il Comandante dei Carabinieri Colonnello Vincenzo Pascale, la presidente della Corte d’appello Maria Grazia Vagliasindi, il deputato Ars Michele Mancuso, il Senatore Pietro Lorefice, il Questore Vicario Gaspare Calafiore, il comandante della Guardia di Finanza Colonnello Stefano Gesuelli, il Comandante del Corpo Forestale Salvatore Bonsangue e, dal consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze la sindaca Giulia Guarino e la presidentessa del Consiglio comunale Ludovica Ajera.