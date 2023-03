Caltanissetta. Il Pd Circolo Faletra: “La Città può trovare una nuova occasione di crescita nel rafforzamento della presenza universitaria”

CALTANISSETTA. Il Partito Democratico ha promosso un partecipato e vivace incontro dedicato al futuro dell’Università nissena. È stata un’utile occasione per discutere di Policlinico, dell’apertura di nuovi corsi di laurea, di servizi per gli studenti, di politiche abitative, di mobilità e di tante problematiche sollevate direttamente dai rappresentanti delle associazioni studentesche.

In una nota lo stesso Pd nisseno ha rilevato: “Non si è potuto fare a meno di notare che sulla vicenda del policlinico, la città si sta finalmente “risvegliando. Con la manifestazione di venerdì scorso, infatti, i nisseni hanno chiesto rispetto e rivendicato la loro dignità, per risarcire una comunità intera di quello che ogni giorno gli viene tolto.

Non dobbiamo più pensarci solo come singoli, ma come parte di un sistema collettivo che ci fa lottare anche contro le ingiustizie che non ci colpiscono direttamente. Noi pensiamo che Caltanissetta possa trovare una nuova occasione di crescita nel rafforzamento della presenza universitaria e nell’effettiva realizzazione di un Polo di studio e ricerca dedicato alle scienze della salute, del benessere e della sostenibilità ambientale.

Per questo crediamo che il Policlinico non sia solamente un’etichetta, ma un’istituzione fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Riteniamo quindi che sia necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti, potenziando la nostra struttura ospedaliera con l’apertura dei reparti ad oggi mancanti e lavorando immediatamente alla stipula di un protocollo d’intesa tra l’Università di Palermo ed il Governo regionale ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 517/1999″.

“Allo stesso tempo, però, – ha rilevato il Pd – crediamo sia necessario intervenire per migliorare la qualità della presenza universitaria a Caltanissetta, potenziando i servizi rivolti agli studenti, individuando strutture idonee ad ospitare le lezioni e favorendo un loro attivo coinvolgimento nella vita della Città.

Ciò, peraltro, consentirebbe l’apertura di nuovi Corsi universitari ed una conseguente crescita della popolazione studentesca. Da questo punto di vista è di prioritaria rilevanza la risoluzione della controversia in atto tra Regione e Comune e la definitiva individuazione dell’ex Ospedale Vittorio Emanuele quale sede naturale delle facoltà scientifiche.

Per tali facoltà, peraltro, è cruciale il tempestivo inizio dei tirocini e, nel caso di Medicina e Chirurgia, l’apertura di specialistiche presso il nostro Ospedale. Va poi data piena attuazione alla mozione promossa lo scorso maggio dal Partito Democratico, con la quale si chiedeva l’estensione dell’orario di apertura della Biblioteca Scarabelli quale possibile luogo di studio, il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, il riconoscimento del diritto di voto per il bilancio partecipativo anche agli studenti non residenti e la promozione di laboratori di ricerca applicata che favoriscano l’interazione tra l’università e le imprese del territorio.

Infine, va affrontato il tema delle politiche abitative, sia attraverso l’individuazione di spazi da recuperare per la realizzazione di nuovi studentati, sia attraverso politiche di affitto a canone agevolato da realizzare nel nostro Centro cittadino. Insomma, il rafforzamento della presenza universitaria in città può essere una grande occasione di crescita culturale, sociale, urbanistica ed economica. Noi intendiamo lavorare affinché questa straordinaria opportunità non vada sprecata”.