Casinò online e bonus: i principali vantaggi per i nuovi clienti

A livello internazionale, l’Italia non occupa solo un posto di primo piano dal punto di vista culturale, artistico e gastronomico, ma anche nel settore del gioco online figurando come la prima nazione dell’Unione Europea ad averlo legalizzato.

Nel 2011, il Governo Berlusconi optò per regolamentare e liberalizzare sia i casinò che operavano in questa modalità che i siti di scommesse sportive e le lotterie.

Ma ancor prima di ciò l’Italia era già avanti e pronta alla sfida, poichè fu proprio nel Bel Paese, infatti, che nel 1638 vennero aperte le porte del Ridotto di San Mosé, il primo casinò della storia.

Sebbene l’opzione del gioco online fosse piuttosto dibattuta, questa scelta ha in realtà apportato numerosi benefici agli appassionati di classici come il poker e la roulette oltre che di titoli più recenti come Crazy Time; per capire di cosa si tratta, si consiglia di consultare questa recensione approfondita di Crazy Time. Uno dei vantaggi più evidenti che i maggiori operatori del settore sono soliti offrire ai loro nuovi clienti consiste in una grande varietà di bonus.

Casinò online e bonus: quali sono le tipologie principali?

Senza deposito

Come suggerisce il nome, questi bonus possono essere riscattati dagli utenti che si registrano per la prima volta su un determinato sito senza la necessità di realizzare alcun deposito previo. Generalmente, questi consistono in una somma di denaro versata gratuitamente sul loro conto, oppure in giri gratis alla slot machine.

Di benvenuto (primo deposito)

Seppur sia molto simile alla precedente nella sostanza, questa seconda opzione si distingue per il requisito d’accesso. Nello specifico, si tratta della necessità di effettuare un primo versamento, in base al quale può venire elargito un bonus monetario proporzionale, oppure free spins alla slot.

Cashback

Visto il successo riscosso nel settore delle scommesse sportive, questo bonus ha iniziato a essere sempre più utilizzato anche nel mondo dei casinò online. Attraverso il cashback, viene restituita agli utenti una percentuale dei soldi giocati che varia dal 5% al 20%.

I bonus dei migliori operatori online in Italia

VinciTu

A coloro che si registrano su questo sito e verificano il proprio conto, sono garantiti 200 euro di bonus senza deposito. Inoltre, oltre alla concessione di 800 euro spendibili nei giochi di NetEnt, Playson e Pragmatic Play a chi versa 20 euro, a ogni primo deposito viene anche corrisposto un bonus del 300% fino a un massimo di 2.000 euro.

PokerStars

Questo casinò è uno dei preferiti dagli amanti delle slot machine. Come benvenuto, non offre infatti ai suoi utenti solo 50 giri gratis senza alcun obbligo di deposito, ma anche altri 100, 250 e 500 free spins a chi versa sul proprio account rispettivamente 10, 25 e 50 euro e inserisce il codice ITALY500.

888 Casino

Una delle più rinomate sale da gioco virtuali a livello mondiale, 888 Casino si distingue per l’ampia gamma di titoli che mette a disposizione dei suoi clienti. Ci si può cimentare in alcuni di questi godendo di un bonus senza deposito del valore di 20 euro, oppure approfittando di un bonus di benvenuto del 125% fino a 500 euro.

Starvegas

Al momento della registrazione su questo sito, si ricevono 30 giri gratuiti alla slot, dopo i quali se ne possono ottenere altrettanti al primo versamento. Inoltre, esistono anche bonus corrispondenti al 100% del primo e del secondo deposito; in questo caso, le somme massime riscuotibili sono di rispettivamente 300 e 600 euro.

StarCasinò

Oltre a 50 free spins gratis senza deposito, ne vengono assicurati altri 200 al momento della realizzazione delle prime quattro ricariche. In più, si garantisce anche un bonus cashback di 200 euro sulla prima giocata, a patto che questa venga effettuata entro sette giorni dalla registrazione.

William Hill

Questo è uno dei casinò preferiti dagli appassionati delle slot, dato che al momento della verifica del proprio conto vengono regalati 200 giri gratuiti. Come se questo non fosse sufficiente, verrà anche assegnato un bonus progressivo fino a 1.000 euro a patto che vengano rispettati determinati requisiti.

Casinò online: quale scegliere?

Data la varietà di casinò online attualmente disponibili, la determinazione del migliore o più adeguato dipende da fattori prettamente soggettivi. Dato che le case da gioco presentate anteriormente sono tutte autorizzate e sicure al 100%, infatti, spetterà al singolo giocatore il compito di esplorarle con cura e decidere a quale affidarsi.

Dato che tutte le precedenti offrono bonus senza deposito, si consiglia quindi di concedersi una partita su ognuna di esse. Questo non contribuirà solo a accrescere le proprie possibilità di aggiudicarsi un montepremi consistente, ma permetterà anche di mettersi alla prova in diversi giochi e trovare il sito con le caratteristiche che più fanno al caso proprio.