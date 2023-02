Caltanissetta, “La meraviglia in uno scatto”: Inner Wheel sostiene ConSenso con una mostra fotografica di beneficienza

L’Inner Wheel di Caltanissetta, quest’anno presieduto da Pina Adamo, ha lanciato una nuova iniziativa finalizzata a mantenere accesi i riflettori su tematiche sociali che necessitano di supporto.

Il nuovo progetto messo in atto è “La meraviglia in uno scatto… prospettive diverse per un progetto comune” e si tratta di una mostra fotografica con una retrospettiva benefica.

All’invito del club service nisseno hanno risposto 11 artisti nisseni che hanno messo a disposizione 2 loro opere non solo per l’esposizione ma anche per la vendita.

Si tratta di Mara Barbieri, Arianna Di Romano, Ettore Maria Garozzo, Lillo Miccichè, Mauro Fornasero, Ursula Costa, Giovanni Di Lorenzo, Michele Cannavò, Liborio Di Buono, Salvatore Di Falco e Bruno Sari.

Il progetto è stato realizzato dal Club Service Inner Wheel per ConSenso con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, Pro Loco Caltanissetta e lo sponsor Foto Curatolo.

Le offerte ricavate verranno interamente donate alla cooperativa ConSenso, realtà sociale il cui direttore è Gaetano Terlizzi, che da diversi anni opera nel territorio promuovendo il percorso di autonomia dei ragazzi autistici.

Promuovere l’autonomia dei ragazzi e supportare le famiglie nella cura e assistenza di questi giovani anche in una prospettiva a lungo termine con il “dopo di noi” sono soltanto alcuni degli ambiti obiettivi che questa cooperativa sociale punta a raggiungere.

“Abbiamo risposto all’invito di Work Wonders, tema sociale scelto dalla presidentessa internazionale per questo anno sociale – ha spiegato Pina Adamo – impegnandoci affichè possiamo contribuire, appunto, a <<creare miracoli>> per gli altri utilizzando diversi canali di promozione e sensibilizzazione sociale. Non soltanto conferenze e incontri, dunque, ma anche tornei sportivi, pomeriggi ricreativi e, come questa volta, progetti fotografici”.

“La meraviglia in uno scatto”, dunque, non è altro che la concretizzazione dell’invito a “creare miracoli”.

L’inaugurazione della mostra sarà sabato 25 febbraio 2023 alle ore 17.30 a Palazzo Moncada, a Caltanissetta.

Le opere resteranno esposte e acquistabili fino al 6 marzo 2023.

Nella foto: il Club Service Inner Wheel Caltanissetta durante una precedente iniziativa benefica