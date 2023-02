11 Migliori Siti Di Casinò Online In Italia Con le Slot Machine più emozionanti

Se scegli il passatempo dalla categoria “unire l’utile al dilettevole”, allora il gioco d’azzardo è proprio ciò che ci vuole. Il gambling è sempre stato presente nella vita delle persone in un modo o nell’altro. Tuttavia, ora è possibile giocare d’azzardo senza uscire di casa. Il gambling ha profonde radici storiche in Italia. Dal Ludus Duodecim Scriptorum, l’antico nome romano del backgammon, ai giochi slot online, il casinò rimane un passatempo popolare tra gli appassionati italiani.



Quindi, dopo aver condotto un’analisi approfondita del mercato dei giochi slot machine, abbiamo selezionato gli 11 migliori casinò con soldi veri in Italia. Un amichevole promemoria: quando si tratta di scegliere un sito slot di gioco d’azzardo, assicurati che la piattaforma di tua scelta abbia una licenza straniera come Curacao o una licenza ufficiale ADM (AAMS). La licenza è garante della sicurezza e del tuo buon umore.



11 ottimi casinò online in Italia con i migliori slot🌟

È ora di iniziare la nostra recensione. Ma prima, delineamo gli aspetti che devono essere guidati per non incappare in una truffa. Innanzitutto, controlliamo sempre la licenza. Sempre! Teniamo presente che la reputazione è costruita dagli utenti, quindi prenditi il ​​tempo per leggere le recensioni di casino slot online. Nota che solo al terzo posto indichiamo bonus interessanti con condizioni chiare e una libreria di giochi casinò. Non dimenticare questi consigli semplici ma molto importanti e goditi il ​​gameplay!

Panoramica

888 Casino è un casinò professionale che esiste dal 1997. È difficile trovare un operatore che fornisca servizi da più di 20 anni e continui a guadagnare popolarità. In realtà 888 è un prodotto di gioco all-in-one che include Casinò, Poker e Sport. Il sito opera sotto la concessione GAD (Gioco A Distanza), che garantisce l’utilizzo sicuro dei servizi del casinò. 888 Casino ha vinto molti premi di nicchia: il Premio come Operatore di Casinò dell’Anno (Global Gaming Awards 2016) ed il Premio come Operatore di Casinò dell’Anno (EGR Operator Awards 2013). Qui troverai un’eccellente collezione di 888 slot machines online per tutti i gusti.

Slot Offerte

Legacy of Egypt by Play n’Go RTP 96.5%

Un fan dell’Antico Egitto, misteri inaspettati e grandi nomi? Allora il gioco di slot Legacy of Egypt è quello che stavi cercando. Puoi immergerti in un gameplay straordinario con pagamenti elevati e bonus generosi. Legacy of Egypt è una slot machine a 5 rulli, 3 file e 30 linee di pagamento. Per ottenere una vincita, devi catturare almeno 3 simboli identici in una delle linee.

Peaky Blinders by Pragmatic Play RTP 96.5%

Se qualcuno non guarda Peaky Blinders, assicurati di trovare il tempo per questa serie cult su un clan mafioso britannico degli anni ’20 del secolo scorso. Pragmatic Play ha persino creato una video slot online 5×3 basata su questa serie. Il gioco slot online ha 20 linee di pagamento e alte possibilità di vincita!



Bounty Raid by Red Tiger RTP 95.71%

Bounty Raid è un nuovo 888 slot ispirato al selvaggio West. Devi esplorare i calanchi, catturare criminali e, naturalmente, ricevere ricompense. I famosi effetti visivi di Red Tiger renderanno la tua avventura di gioco casino online indimenticabile. Il gioco slot online ha un layout 5*3 con 10 passaggi. Si basa sulla volatilità media e sul tasso di successo medio. Questa slot online casino è un’ottima opzione per coloro che non vogliono correre rischi e non inseguono grandi vittorie.

Bonus

Slots Bonus – 20€ + 150€

Roulette Bonus – 20€ + 100% fino a 150€

Panoramica

20Bet è un casinò eccellente sia per i principianti che per i giocatori esperti. Il sito slot è stato fondato nel 2020 da TechSolutions Group N.V. e ha ottenuto una licenza dal governo di Curacao. L’operatore supporta più di 25 valute per prelievo e deposito, ma vale la pena studiare l’elenco dei paesi soggetti a restrizioni. Sul sito troverai un elenco completo di giochi slot machine dei migliori fornitori, come Microgaming, Betsoft, NetEnt, ecc. A proposito, i risultati di tutti i giochi slot sul sito sono determinati tramite un generatore di numeri casuali, quindi la trasparenza di gameplay è garantito. Inoltre, le ottime recensioni su AskGamblers dimostrano solo tutto quanto sopra.

Slot Offerte

Domnitor’s Treasure by BGaming RTP 95.3%

Domnitor’s Treasure è una slot machine di BGaming lanciata il 12 gennaio 2023 con la possibilità di giocare in modalità demo. Se ti piace l’atmosfera del Medioevo, la cavalleria e le incredibili avventure, questa video slot ti conquisterà sicuramente. Si gioca su 5 rulli e 25 linee. Giri gratuiti, respin, mega simboli e molto altro ti aspettano nel gioco online slot Domnitor’s Treasure.



Hot Rio Nights by EvoPlay RTP 96.02%

L’atmosfera del Festival di Rio De Janeiro, la musica ad alto volume della città brasiliana e la tradizione di festeggiamenti suggestivi con vincite elevate. Tutto questo si tratta della casino slot online Hot Rio Nights. Questo gioco ha 10 linee di pagamento e bonus incredibili per farti tornare.



Wolf Power Megaways by PlaySon RTP 96%

Wolf Power Megaways è una versione migliorata dello slot machine PlaySun originale. In questo gioco di slot, il numero massimo di rulli è 6×6 con un numero massimo di linee di 46.656. Come nell’originale, simboli speciali ti aspettano per attivare il gioco bonus Hold and Win.

Bonus

Bonus Primo Deposito 100% fino a 120 euro

Panoramica

PlayAmo è un casinò relativamente giovane ma già incredibilmente popolare tra i giocatori d’azzardo, lanciato nel 2014 dalla società di gioco Direx N.V. Ci sono molti motivi per unirsi ai giocatori di questo casinò online, da oltre 3.000 giochi dei migliori fornitori a un team di supporto reattivo per aiutare a risolvere qualsiasi problema. Per quanto riguarda la sicurezza, ha una licenza di Antillephone N.V. sotto la giurisdizione del governo di Curacao.

Slot Offerte

Cleocatra by Pragmatic Play RTP 96.20%

Questa è una slot per soldi veri divertente di Pragmatic Play con un’antica atmosfera egizia. Dopotutto, come sai, gli antichi egizi adoravano questo animale misterioso e ribelle. La vincita massima è x5000. Otterrai moltiplicatori Wilds e funzionalità di Respins Sticky Cats. La grafica di Pragmatic Play è impeccabile: questo è qualcosa su cui non si può dubitare. È sicuramente abbastanza per divertirsi.

Poseidon’s Rising by Spinomenal RTP 96.1%

Poseidon’s Rising è l’incarnazione del mondo marino di miti e leggende. Un’avventura incredibile ti aspetta alla ricerca di ricchezze indicibili. Poseidon’s Rising è una slot online a 5 rulli, 3 file e 50 linee di pagamento con Wild, Scatter, Giri gratuiti ed altri bonus generosi. Presta attenzione alla grafica, è davvero affascinante!



Rhino Hold and Win by Booming Games RTP 95.87%

Rhino Hold and Win è un’altra slot online a tema safari della serie Booming Games. La slot ha le seguenti caratteristiche: 5 rulli, 25 linee di pagamento, e la vincita massima x1200. Ci sono anche Respins, Giri gratuiti e la possibilità di vincere uno dei tre jackpot.

Bonus

Bonus sul primo deposito 100 euro



Bonus per chi ama puntare forte fino a 2000 euro

Panoramica

In questa recensione, ti parleremo di tre sito slot online di Play Logia N.V. Casinò, ed uno di questi è Unique Casino. Questo sito giochi online è stato fondato nel 2016. Il design molto intuitivo ed il layout ben progettato semplificano il processo di navigazione, il che lascia un’ottima impressione dell’utilizzo della piattaforma. Vale la pena notare che questo sito di casinò offre un ottimo servizio di assistenza clienti multicanale, che include e-mail, numero di telefono e chat dal vivo.

Slot Offerte

9 Lions by Wazdan RTP 96.59%

9 Lions slot Wazdan – Gameplay (Lions Bonus)



Questa è una slot machine online graficamente interessante di Wazdan con un tema orientale. 9 Lions è un’ottima opzione per i principianti. Questo provider di migliore slot online ti consente di scegliere la volatilità (bassa, standard o alta) ed impostare il ritmo del gioco tra tre opzioni disponibili. Avrai un layout standard 3×3 ed una vincita massima di 1000x.



Vikings Go Berzerk by Yggdrasil RTP 96.1%

Questa è una slot online soldi veri a tema vichingo che è sbalorditiva nella sua grafica e trama. Vikings Go Berzerk è il quarto gioco della linea Vikings di Yggdrasil. Troverai 5 rulli, 25 linee di pagamento e molte impressioni! Come bella aggiunta, all’inizio del gioco vedrai un filmato di qualità incredibile che ti introdurrà al gioco.



Jumbo Joker by Betsoft Gaming RTP 95%

Jumbo Joker è una slot online abbastanza popolare e molto semplice nello stile delle classiche slot machine: 2 schermi e 3 rulli su ciascuno. Ci sono 5 linee di pagamento disponibili per i giocatori in totale. L’elevata volatilità può spaventare molte persone, ma credetemi: tenendo a mente le regole del gioco d’azzardo sicuro, vi divertirete molto. Inoltre, puoi prima provare la modalità demo.

Bonus

100% FINO A 300 €

Panoramica

MaChance Casino è il secondo sito nell’elenco dei siti slot online guidati da Play Logia N.V. Casinò. Questo è uno spazio di gioco affidabile con un’ampia selezione di giochi slot online e bei bonus. La licenza Curacao garantisce l’uso sicuro del sito. La trasparenza del gameplay è fornita dall’MD5 RNG (Random Number Generator). Pensiamo che valga la pena provare questo sito.

Slot Offerte

Agent 51 by Kalamba Games RTP 96.73%

Agent 51 è una video slot online soldi veri a tema alieno. Grafica affascinante e musica calma ti porteranno negli anni ’60. È garantito un vero viaggio nel mondo dei segreti sconosciuti. Il gioco si basa su 5 rulli e 20 linee di pagamento. Questo è un ottimo gioco per coloro che vogliono trascorrere del tempo con calma e senza nervi.



Cannonade! by Yggdrasil RTP 96%

Questa è una video slot online relativamente nuova rilasciata da Yggdrazil alla fine di novembre 2022. Immergiti nell’atmosfera delle battaglie con i pirati in mezzo all’oceano. Ci sono il campo di gioco 5*6 e il moltiplicatore massimo 17000x. Alzate le vele!



Magic Hot by Wazdan RTP 96.35%

Magic Casino è una slot classica con 3 rulli e 5 linee di pagamento. Il gioco è stato lanciato nel 2013 e non ha ancora perso popolarità tra i fan di online gambling. Grafica semplice, bonus generosi e niente di più. Sentiti come in un vero casinò!

Bonus

100% fino a 250€

Panoramica

Se vuoi vivere l’atmosfera di un vero casinò a Las Vegas senza lasciare la tua stanza, Vegas Plus farà al caso tuo. Vegas Plus è il terzo casinò in questa recensione gestito da Play Logia N.V. Casinò. Questo è un sito affidabile per coloro che hanno a cuore la propria sicurezza. Qui troverai fantastici giochi di slot gratuiti, famosi fornitori ed un interessante programma bonus VIP. Tuttavia, tieni presente che il servizio clienti è aperto dalle 10:00 alle 01:59 CET.

Slot Offerte

Book of Spells by Tom Horn RTP 96.13%

Book of Spells è una slot online soldi veri emozionante con molte possibilità. Ti ritroverai in un mondo di streghe, pozioni e magia! Questa è una slot a 5 rulli con 19 linee di pagamento, il che significa molte opzioni di scommessa.



Roman Legend by Ruby Play RTP 96.57%

Roman Legend è una grande opportunità per essere nell’arena del leggendario Colosseo durante il tempo di Cesare, dove coraggiosi gladiatori combattono per il divertimento del pubblico. In totale, il gioco ha 5 rulli e 50 linee di pagamento, quindi le possibilità di un grosso jackpot sono alte. Roman Legend ha un’insolita funzione di raccolta di monete e giri gratuiti originali.



Chimney Sweep by Endorphina RTP 96%

Se vuoi qualcosa di unico, allora dovresti assolutamente provare il gioco online slot Chimney Sweep. Questa è una slot molto suggestiva con una trama insolita e una grafica unica. Il campo di gioco è standard: 5 rulli tradizionali e 10 linee di pagamento attive. Buona fortuna con le tue combinazioni vincenti!

Bonus

125% fino a 2,250€ + 100 Giri Gratuiti

Panoramica

Se scegli un casinò online dalle piattaforme di gioco lanciate di recente, allora Bizzo Casino è uno dei migliori siti di ultima generazione. La prima cosa che attira la tua attenzione è un bel design con un layout leggibile. Non ci sono informazioni non necessarie sulla home page ed un semplice menu accelera il processo di scelta di un gioco. È nei dettagli che puoi vedere l’approccio professionale.

Slot Offerte

Aztec Magic Bonanza by BGaming RTP 96%

Aztechi e tesori è un tema preferito da molto tempo tra i giocatori d’azzardo. Tuttavia, questa video slot relativamente nuova ti sorprenderà sicuramente con il suo design aggiornato e le nuove funzionalità come giri gratuiti, multiplayer, ecc. Il campo 5×6 ti darà molte opportunità di vincere.



Fire in the Hole xBomb by Nolimit City RTP 96.06%

Nel 2021, Nolimit City ha lanciato una slot dinamica. Diventa un minatore d’oro nella profonda miera e fai esplodere le mine sulla tua strada. 6 rulli, un campo di gioco 3×6 ed un profitto massimo di 6000x troveranno sicuramente i loro fan.



Amazing Yu by Onetouch RTP 96.22%

Questa è una fantastica video slot 3*3 con pagamenti elevati e generosi bonus. Troverai un’affascinante atmosfera orientale, una bella grafica ed alte possibilità di vincita massima.

Bonus

Bonus sul primo deposito 100% fino a 100 euro

Panoramica

Play Regal Casino è un altro sito di gambling abbastanza giovane con un hub di funzionalità di gioco d’azzardo ed un eccellente supporto per gli utenti. Il casinò è perfettamente compatibile sia con i dispositivi desktop che mobili, quindi puoi giocare ai tuoi preferiti anche mentre vai al lavoro. Play Regal è stato lanciato solo due anni fa, quindi non ci sono ancora molte recensioni da parte degli utenti, ma tutte sono positive, e questo è un ottimo inizio, no?

Slot Offerte

Black Hawk Deluxe by Wazdan RTP 96.47%

Ecco una versione estesa della famosa slot machine Black Hawk di Wazdan. Tutti gli stessi 4 rulli con 54 linee. Tuttavia, la differenza tra la versione deluxe è la meccanica del gioco del rischio. In questa slot, è implementato come un round tematico con la grafica di una terra scura.



Avalon: The Lost Kingdom by BGaming RTP 95%

The Lost Kingdom è una slot sulla mitica isola di Avalon. Hai l’opportunità di viaggiare attraverso i secoli fino all’isola dove, secondo la leggenda, fu forgiata la spada di Re Artù. Un campo standard 5*3 e possibilità di gioco non standard ti stanno già aspettando.



Ace of Ice Dragons by Kalamba Games RTP 95.87%

Questa slot online incarna l’incredibile mondo della fantasia, dei draghi e degli eroi. Apprezzerai sicuramente la meravigliosa grafica: rocce tracciate, onde ghiacciate ed un mucchio di dettagli che affascinano davvero. La slot è composta da 5 macchine e 40 linee di pagamento.

Bonus

Pacchetto di Benvenuto 100% Fino a 3.000€ + 100 Giri Gratuiti

Panoramica

Cloudbet è uno dei migliori crypto casinò online del settore. Oltre al gambling, il prodotto include anche il crypto betting. Il sito è relativamente nuovo, 2019, ma è già popolare in molti paesi del mondo. Qui troverai più di 3000 giochi di fornitori globali, bonus generosi e molti altri vantaggi. A proposito, questo è uno dei best crypto poker sites nella nicchia. I metodi di crittografia vengono utilizzati per proteggere i dati degli utenti, quindi questo spazio di gioco è garantito per essere sicuro.

Slot Offerte

The Ankh Protector by Spinomenal RTP 96.04%

L’anno scorso, Spinomenal ha lanciato una slot a tema sull’antica mitologia egizia. Cosa ti aspetta? Grafica di alta qualità, trama interessante e se aggiungi un po ‘di fortuna, grandi vittorie!



Blood Suckers Megaways by Red Tiger RTP 97.66%

Nel gennaio di quest’anno, un importante fornitore di giochi slot machine Red Tiger ha lanciato un gioco online slot che è diventato immediatamente popolare tra i giocatori d’azzardo. Se stai cercando qualcosa che geli il sangue, Blood Suckers è la scelta giusta. Allora, cos’ha di speciale questo gioco? Random Wilds, Super Wilds, Bonus Scatters, Win Multiplier e molte altre funzionalità che ti faranno sicuramente tornare.



Golden Dragon Inferno by Betsoft RTP 96.41%

Un altro slot machine online relativamente nuovo è stato lanciato nel novembre 2022. Immergiti nell’atmosfera dell’Asia orientale con una musica affascinante e una bella grafica. La slot è dotata di 5 rulli e 243 modi per formare le vincite. Se non conosci questo gioco, provalo in modalità demo.

Bonus

Bonus: 100% Bonus Benvenuto fino a 5 BTC

Panoramica

7BitCasino è un sito che può essere visto spesso nei migliori casinò online. Questo è comprensibile: una vasta raccolta di giochi, recensioni eccellenti da parte degli utenti ed un fantastico supporto clienti. Questo sito mostra la sua esperienza a tutti i livelli, quindi dai un’occhiata più da vicino. Ti consigliamo inoltre di visitare la sezione 7bitcasino bonus e concederti generose offerte di benvenuto.

Slot Offerte

Gryphon’s Castle by Mascot RTP 96.6%

Griffin Castle è una divertente slot magica con 5 rulli e 20 linee di pagamento. Una volta che vedrai questa incredibile grafica di gioco, non puoi smettere a giocare. A proposito, è possibile provare questo slot sia da un laptop che da un dispositivo mobile.



Book of Cats Megaways by BGaming RTP 94%

Book of Cats è un clone di Book of Ra, quindi i fan della serie “Book of” di BGaming apprezzeranno sicuramente questo gioco. Inoltre, a questa slot è stato aggiunto un ulteriore rullo 6, raddoppiando il potenziale di vincita.



Yak, Yeti & Roll by Betsoft RTP 95.93%

Questa è un fantastico gioco con un tema invernale e una grafica divertente. Yak, Yeti & Roll dotato di un campo 5×3, 20 linee di pagamento e la possibilità di acquistare un gioco bonus, che aumenta l’RTP dal 95,93% al 96,54%.

Bonus

Bonus Benvenuto: 100% Bonus + 100 FREE SPINS

Panoramica

Se sei appassionato di gioco d’azzardo da molto tempo, probabilmente hai sentito parlare di BC.Game migliori siti scommesse. Questa è un’ottima piattaforma per giocare ai tuoi favoriti con sia soldi veri che criptovalute. La particolarità di questo sito è che ha un’intera sezione con i suoi giochi BС.Originals con un alto livello di RTP. L’operatore promette pagamenti rapidi, supporto utente tempestivo, best crypto slots e generosi vantaggi VIP.



Slot Offerte

Gates of Olympus by Pragmatic Play RTP 96.5%

Gate of Olympus è una video slot online mistica sui segreti e i doni del potente Zeus. Se guardi da vicino, puoi intuire che questa slot è un analogo di Sweet Bonanza dello stesso fornitore. Il gioco ha 6 rulli e 5 file. Il moltiplicatore massimo è 5000x.



Big Bamboo by Push Gaming RTP 96.13%

Insieme a Big Bamboo verrai trasportato nella giungla e cercherai di trovare tesori nascosti lì. La slot machine è dotata di 5 rulli, 6 file di simboli e 50 linee di pagamento. Il tema orientale è trasmesso in modo eccellente attraverso una grafica ben progettata e colori chic.



The Myth by Mascot Gaming RTP 94.8%

Una slot su ciò che amiamo così tanto: il fantasy medievale, il mondo dei draghi e dei lupi magici, le gemme e le rocce ghiacciate. Le antiche leggende prendono vita in questo gioco. La slot online soldi veri offre 5 rulli e 10 linee di pagamento. La percentuale di pagamento è leggermente inferiore alla media, ma è disponibile una modalità demo per i fan dell’atmosfera scandinava.

Bonus

Fino a 180% Bonus con codice promozionale “bonusordb”

FAQ🧐

I casinò online sono legali in Italia?

Se un casinò online ha una licenza AAMS, è legale al 100%. Prima di registrarti nei casinò stranieri, assicurati che il tuo paese non sia nell’elenco delle restrizioni.



Come scegliere un sito di gioco d’azzardo affidabile?

Quando si tratta di scegliere un casinò online, ci sono tre aspetti principali da considerare: licenza, recensioni degli utenti ed assistenza clienti. Se queste cose sono presentate ad alto livello, è probabile che il casinò sia al sicuro.



Mi è piaciuto il gioco del casinò, ma ho paura di perdere soldi a causa della mancanza di esperienza. Cosa fare?

Quasi tutti i fornitori di giochi slot online forniscono una modalità demo per i loro giochi. Quindi la mancanza di esperienza non è più un problema. Puoi giocare gratuitamente finché non sei sicuro delle tue capacità.

Conclusione🙈

La scelta dei casinò e dei giochi di slot non si limita alle preferenze del giocatore. Tieni sempre a mente la sicurezza quando giochi con soldi veri. Speriamo che la nostra recensione delle migliori slot ti aiuti a fare una scelta informata e ad avere un’esperienza di gioco indimenticabile!

Disclaimer🔥

Se noti segni di dipendenza dal gioco d’azzardo in te stesso o in qualcuno della tua famiglia, contatta Il Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA) 800 558822. Ti consigliamo vivamente di verificare se il sito che scegli aderisce alla Politica sul gioco d’azzardo sicuro. Ricorda che l’uso dei servizi dei siti di gioco d’azzardo è vietato ai minori di 18 anni.



Per la prevenzione e l’eliminazione della dipendenza, visitare i seguenti siti: