Sicilia, Migranti: sbarco a Trapani, 6 tunisini arrestati

La Squadra mobile di Trapani ha arrestato sei tunisini soccorsi a largo delle coste di trapanesi e destinatari di divieti di reingresso. Gli agenti della polizia di Stato, al termine delle procedure di identificazione, li hanno individuati nonostante i numerosi alias forniti, sottoponendoli poi alla misura. Per alcuni di loro e’ stato in seguito disposto il trattenimento presso il locale Cpr, in attesa dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Uno dei sei migranti e’ stato tratto in arresto anche in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso a seguito della condanna per il delitto di resistenza al pubblico ufficiale e lesioni aggravate al pubblico ufficiale