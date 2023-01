Scommesse e casinò online: numeri da record nel 2022

Siti di scommesse e casinò online stanno continuando a registrare numeri da record, confermando il trend positivo che già si poteva intravedere negli scorsi anni. Parliamo di un settore – quello del gaming online – che appare ormai destinato a crescere sempre di più nel prossimo futuro e che sembra attrarre sempre più appassionati. Contestualmente, dal 2018 in poi è aumentata in Italia l’attenzione nei confronti degli utenti di siti di scommesse e casinò online che possono contare su leggi specifiche. Certo, i passi da compiere nel nostro Paese sono ancora parecchi sul fronte della tutela dei giocatori, che sono però sempre più consapevoli dei pericoli legati al gioco d’azzardo e questo è sicuramente un fattore positivo.

Vediamo però nel dettaglio com’è cresciuto il settore negli ultimi anni e quali sono stati i fattori che hanno contribuito al boom dei portali online.

Gioco online: i fattori del successo

Quali sono stati i fattori determinanti per il successo dei portali di scommesse e dei casinò online? Perché sempre più italiani preferiscono rivolgersi a questi canali nel web piuttosto che alle ricevitorie o alle sale scommesse presenti sul territorio come hanno sempre fatto? Sembra che un primo fattore determinante sia la comodità delle piattaforme e delle app per smartphone, che consentono di giocare in modo più immediato, senza nemmeno dover mettere il naso fuori di casa.

Oltre a questo, ad aver sicuramente influito sono state le varie offerte e promozioni lanciate dai portali online, come il bonus benvenuto senza deposito che permette di effettuare le prime puntate senza mettere mano al proprio portafogli.

C’è poi da considerare la questione della privacy e dell’anonimato, che per alcuni giocatori fa la differenza. C’è infatti chi preferisce non farsi vedere mentre scommette o mentre si intrattiene con il gioco d’azzardo, anche se non fa nulla di male e mantiene un comportamento responsabile.

Il boom dei siti di scommesse e dei casinò online in numeri

Quando parliamo di boom dei siti di scommesse e dei casinò online cosa intendiamo nel dettaglio? Per avere un’effettiva idea di quanto l’intero settore sia cresciuto sul web in questi ultimi anni bisogna per forza di cose fare riferimento ai dati reali e questi possiamo trovarli nel Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dati alla mano, dal 2019 al 2021 la raccolta generale del gioco d’azzardo è aumentata sensibilmente, passando dai 110,4 miliardi di euro del 2019 ai 111,17 miliardi del 2021. Bisogna però considerare che nell’anno della pandemia si è registrata una decrescita importante, con un totale di incassi pari a 8,2 miliardi di euro.

Quello che però è davvero interessante notare è stato l’aumento che ha riguardato nello specifico il settore del gioco d’azzardo online. Sempre secondo il Libro Blu dell’ADM infatti, la raccolta è quasi raddoppiata dal 2019 al 2021 passando da 36,3 miliardi di euro a ben 67,1 miliardi di euro. Di contro, i canali fisici hanno subito un calo notevole delle entrate passando da 74 miliardi di euro nel 2019 a soli 44 miliardi nel 2021.