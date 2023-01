Caltanissetta, intervento “letale”: 14 indagati all’ospedale S. Elia per la morte di Antonella Geraldi

Nove medici e cinque infermieri in servizio all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Antonella Geraldi, la donna di 53 anni di Caltanissetta deceduta mentre veniva sottoposta ad un intervento chirurgico all’addome. L’iscrizione nel registro degli indagati e’ un atto dovuto.

Intanto l’autopsia sul corpo della donna, cosi’ come disposto dalla Procura, verra’ eseguita domani alle 14.30, dal medico legale Giuseppe Ragazzi. A conferire l’incarico il pm Dario Bonanno. Sono stati i familiari della vittima a rivolgersi ai carabinieri dopo il decesso della donna, arrivata in ospedale in preda a forti dolori addominali. I familiari sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Massimo Dell’Utri.