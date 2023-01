Caltanissetta: amaro Riggi “GRANAMARO”, il primo al mondo prodotto dal grano selezionato per il Taste di Firenze

Da Caltanissetta al Taste di Firenze: “GRANAMARO”, l'amaro Made in Sicily della Famiglia Riggi è il primo al mondo prodotto dal grano ed è pronto a conquistare tutto il salone con le eccellenze del gusto italiano

L’idea veramente vincente, spesso, non arriva dall’invenzione di una novità assoluta ma dalla rivisitazione di qualcosa di già esistente. Non si tratta di presentare sul mercato qualcosa di “già visto” ma di partire da un’eccellenza – punto di forza per un’azienda e una solida conferma per la clientela – e promuoverla sotto una differente veste.

È nato sotto questa spinta creativa l’amaro Riggi “Granamaro”, il primo liquore distillato dal grano.

Un’originale base per i cocktail, come quelli serviti durante gli aperitivi che si possono sorseggiare nel ristorante “Grani in Pasta” di via Libertà 102 e che può essere acquistato da “Terra e Salute shop” in via Borremans 116 a Caltanissetta.

La decisione di amalgamare con arte e creatività ben 10 ingredienti partendo dal grano è piaciuta al punto tale che il liquore è stato selezionato al “TASTE” di Firenze al quale parteciperà dal 4 al 6 febbraio 2023. Granamaro infatti è stato scelto, insieme ad altri 12 amari “rivelazione”, per raccontare le origini, il gusto e i tantissimi utilizzi ad acquirenti, giornalisti, esperti del settore, influencer e blogger italiani ed esteri. Una grande occasione per promuovere un prodotto completamente Made in Sicily.

Nel rinomato salone toscano, dunque, arriverà un vero e proprio “sorso di nobiltà”. Con la sua intensa colorazione rosso scuro “Granamaro”, regalerà a ogni sorso un amore pieno, un’emozione germogliata direttamente dal cuore della spiga e dal cuore della Sicilia.









Per i Riggi, mugnai da 70 anni, il grano non è soltanto un ingrediente ma un elemento attorno al quale ruota la storia della famiglia già da più generazioni. Fermarsi alla molinatura dei chicchi, per loro, sarebbe stato come impedire che questo prezioso alimento potesse esprimere al meglio la sua essenza. Un impulso a innovare che si è trasformato in un percorso profondo di sapori che arriva prima con i sentori vinosi dell’infuso di frumenti per proseguire con la freschezza delle note agrumate dell’estratto di arancia amara e concludersi con la piacevole sensazione amaricante delle erbe, tra cui artemisia, genziana e rabarbaro.

Ed ecco che, sapientemente utilizzati come base principale di una ricetta segreta, i frumenti siciliani arrivano distillati nelle tavole sotto forma di amaro da sorseggiare al bicchiere.

“Granamaro” rappresenta un vero momento di piacere da condividere con gli amici o in solitudine, da sorseggiare “liscio” dopo un pasto o alla fine di una giornata o da arricchire ulteriormente facendone esaltare la sua vera essenza. Per chi avesse voglia di un pizzico di brio, infatti, la famiglia Riggi ha preparato una selezione di cocktail da poter gustare utilizzando, come sempre, le note uniche e inconfondibili della Sicilia, dei suoi frutti e, naturalmente, del suo grano.

Per tutti coloro i quali hanno la curiosità di conoscere meglio “Granamaro” possono approfittarne visitando il sito http://granamaro.it/, assaggiandolo da “Grani in Pasta” in via Libertà 102 o acquistandolo da “Terra e Salute shop” in via Borremans 116 a Caltanissetta.