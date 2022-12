Scacchi. Grandi sfide ed emozioni a Caltanissetta nel Torneo Natalizio Open Unico

CALTANISSETTA. Grandi sfide di scacchi a Caltanissetta: il 5° Torneo natalizio Open Unico, organizzato dal Circolo ASD L’Alfiere presso il Dopolavoro Ferroviario, ha visto alternarsi, nella giornata di domenica 18 dicembre, 28 concorrenti da diverse province della Sicilia, con 7 turni di gioco secondo il sistema svizzero con cadenza 10’+5”.

La gara è stata aperta da un intervento dell’Assessore allo Sport del Comune capoluogo, Fabio Caracausi, che ha sottolineato la valenza sportiva degli scacchi, che valorizzano le doti di intelligenza, logica, intuizione che danno qualità alle attività non soltanto fisiche che gli sport riescono ad attivare, a tutte le età.

Vincitori: 1° Davide Rizzo di Enna, 2° Andrea Mirenda del Circolo L’Alfiere di Caltanissetta, 3°Daniele Occhipinti di Gela, che hanno conquistato i rispettivi trofei senza perdere nessuna partita durante il torneo.

In particolare Andrea Mirenda, catanese di origine ma da alcuni anni nisseno di adozione, ha portato sugli scudi le insegne del Circolo nisseno L’Alfiere, con 7 partite brillanti, 4 vinte e tre pareggiate.

Altri titoli sono stati assegnati a: Salvatore Cullè di Gela (Over 60), Luca Baglio di Caltanissetta (Juniores), Lorenzo Lo Conte di Caltanissetta di soli 8 anni (Under 14) e Vincenzo Scaletta di Barrafranca (esordienti) ha avuto il miglior risultato tra i non classificati.

Il clima intenso della competizione si è stemperato a fine Torneo con il brindisi degli auguri di Natale al quale hanno partecipato tutti i concorrenti, confermando il fair play e lo spirito sportivo che caratterizzano il mondo degli scacchi, un ambito che nella nostra città sta registrando una notevole espansione che fa ben sperare per il prossimo futuro.