I 5 Principali miti sulle scommesse sportive Italia

Ci sono “buoni consiglieri” ovunque: nella vita familiare, sul lavoro e in tutti gli ambiti della nostra vita… Ricordate i seguenti fatti e non credete a tutti, altrimenti non avrete nulla da fare nelle scommesse sportive italia tramite https://sportaza.com/it/sport.

È importante farsi guidare dalle valutazioni

Il primo mito è che si debba scommettere solo sulla squadra più forte secondo la classifica attuale. Molti scommettitori scelgono i favoriti, dimenticando che il rating è relativo. Non pensate troppo al rating, ma piuttosto alla motivazione e alla condizione fisica. Ricordate che una squadra o un atleta ambizioso di solito fa ogni sforzo per “mettere fuori gioco” il favorito, e spesso ci riesce.

Partite contrattate

Negli eventi sportivi d’élite possono verificarsi partite truccate. Non è da escludere che tali casi si verifichino nelle seconde leghe o nei campionati di alcuni Paesi asiatici o africani. Ma se parliamo di eventi del calcio mondiale o europeo o della lotta per il campionato in altri sport, allora “imbrogliare” non ha senso. Se ci pensate, per rendere una partita truccata, bisogna corrompere persone che ricevono soldi favolosi (giocatori, o allenatori, o arbitri), e si tratta di somme enormi. Per “ripagarli” e guadagnare di più facendo una scommessa, bisogna giocare in decine di sedi, il che significa che c’è una buona possibilità di essere scoperti e avere problemi. E l’argomento principale è che quasi nessun allenatore, atleta o arbitro accetterà i soldi, perché in caso di esposizione (e la probabilità è alta) metterebbe per sempre una grossa croce sulla sua carriera.

Ora, i proprietari dei club pagano milioni di dollari all’anno a un atleta perché si esibisca, e molti di loro guadagnano ancora di più dalla pubblicità… E tu mi stai dicendo che rischierebbero tutto per un singolo vantaggio? Quindi, se vi state dicendo che le perdite erano dovute a “setup”, smettetela di farlo, e meglio ancora, date un’occhiata approfondita all’educazione di voi stessi e poi sarete a posto.

È necessario utilizzare una strategia finché non porta alla vittoria

A volte una persona inizia un gioco inefficace, ma non vuole credere di potersi sbagliare. E continua ad applicare più volte una strategia che è semplicemente inefficace. Se qualcosa non funziona per 20 volte di seguito, è improbabile che per 21 abbia successo. È meglio cercare una nuova strategia, altrimenti si rischia di bruciarsi.

La fortuna è infinita

Quando un giocatore si abbuffa, gli sembra che la fortuna possa essere infinita. Ed è proprio questo che porta via i nuovi arrivati. La gioia per la vittoria delle scommesse sportive italia è così travolgente che la mente si ritrae completamente. Ma non bisogna farlo in ogni caso. Bisogna soppesare le probabilità e fermarsi in tempo. Tanto più che la prima vittoria per i principianti è spesso una banale fortuna.

Bisogna credere alle previsioni di commentatori, presentatori di notiziari e altri “esperti”.

Nessuno di loro è solitamente un forte predittore, quindi non bisogna credere alle loro grandi parole. Lo stesso si può dire dei “guru” di Internet, dove il numero di truffatori può superare quello dei siti onesti che fanno solo previsioni sbagliate.

Oltre ai miti creati da altri amanti delle scommesse sportive italia, ci sono anche un paio di miti che gli stessi allibratori hanno preso l’iniziativa di sostenere. Ad esempio, molti di loro promettono un alto rapporto di vincita senza scendere nei dettagli. I premi folli nei concorsi per le quote più alte sono oggi più popolari che mai.

In effetti, vediamo che i vincitori di questi concorsi sono di solito coloro che non risparmiano molte scommesse su quote con probabilità elevate. Naturalmente, la probabilità di una loro convergenza è molto più bassa rispetto alle scommesse singole e il denaro investito potrebbe non ripagare il premio.