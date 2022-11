Caltanissetta, cordoglio negli uffici del Giudice di pace per la morte della dott.ssa Antonella Basile

CALTANISSETTA – Grande cordoglio negli uffici del Giudice di Pace a Caltanissetta per la morte di Antonella Basile, agrigentina di 61 anni, in servizio come Giudice Onorario di Pace, dal 2016, sia al settore civile, sia al penale.

Apprezzata e stimata per le sue capcità professionali e per la rara cordialità, in precedenza aveva prestato la sua opera ad Agrigento.

Nonostante combattesse coraggiosamente da anni la sua strenua battaglia contro un male terribile, mai ciò ha intaccato la sua encomiabile attività ed il suo impeccabile senso del dovere. Ha lavorato sino a pochi giorni or sono.

Il rito religioso sarà celebrato alle ore 15:30 del 2 Novembre presso la chiesa Madonna della Divina Provvidenza di Agrigento — Via Alessandro Manzoni