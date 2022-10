Nuove tasse e modifiche al settore del gioco d’azzardo in Italia

L’industria del gioco d’azzardo in Italia è in piena espansione. Quest’anno ha subito un lieve calo, ma la continua crescita del mercato dei casinò non aams sta portando a dei cambiamenti, tra cui l’introduzione di un aumento della tassa sulle scommesse sportive.

Il nuovo decreto italiano sulle scommesse, pubblicato sul giornale ufficiale del regolatore, sta per entrare in vigore. Ci sono diverse novità, tra cui le scommesse a quota fissa, la modifica della responsabilità delle quote e i prelievi anticipati.

Inoltre, ci saranno anche nuove tasse. Sebbene modifichino l’importo che gli operatori devono versare allo Stato, l’effetto di trascinamento significa che anche i consumatori possono pagare.

Stretta sull’industria del gioco

Il nuovo regime fiscale italiano arriva poche settimane dopo che l’Italia ha modificato il proprio codice fiscale. È un tema comune tra i governi, anche se a volte con risultati inaspettati. Ad esempio, quando le Filippine hanno cercato di introdurre nuove tasse per gli operatori di gioco d’azzardo offshore filippini, hanno causato il crollo del segmento.

È improbabile che i cambiamenti in Italia portino a risultati così radicali. Ma influenzeranno comunque il mercato. I ricavi delle scommesse al dettaglio saranno presto tassati al 20% invece che al 18%. I ricavi di Internet erano precedentemente tassati al 22%, ma ora saliranno al 24%.

Non sono state tutte cattive notizie per gli operatori. L’imposta sul fatturato dell’1%, voluta da alcuni legislatori, non è stata inserita negli aumenti finali.

Ci sono state buone notizie anche per i giocatori. I prelievi anticipati sono forse più interessanti per chi scommette sulle partite di calcio. Un cash-out consente al giocatore di ritirare la puntata prima che il gioco sia terminato. Tuttavia, ciò significa anche che dovrete accontentarvi di un importo inferiore.

Quali sono i regimi fiscali applicabili?

Ad eccezione delle scommesse sportive, per le quali è prevista un’imposta del 18% sui profitti (totale delle giocate meno le vincite pagate), il regime fiscale applicabile al gioco d’azzardo terrestre è basato sul fatturato e viene riscosso sull’importo totale delle giocate raccolte. Le aliquote fiscali applicate variano da un tipo di prodotto all’altro: dal 5,5% per le VLT al 17,5% per le NewSlot.

Gioco d’azzardo online

Il regime fiscale applicabile al gioco d’azzardo online si basa sui profitti. L’aliquota fiscale è del 20% per i giochi d’azzardo (compresi i tornei di poker) e i giochi da casinò, i giochi di carte (compreso il poker) e il bingo. L’aliquota è del 22% per le scommesse sportive.

Gli italiani amano il gioco d’azzardo

Gli italiani hanno speso più di 100 miliardi di euro (999 milioni di dollari) solo nel 2021, e il fatturato prevede un’ulteriore crescita nel 2022. Questo ha fatto sì che il settore del gioco d’azzardo sia diventato una delle industrie più importanti del Paese.

Per questo motivo il governo ha dovuto aggiornare le norme sul gioco d’azzardo. Doveva inoltre fornire regole e linee guida più chiare agli operatori online che volevano entrare nel mercato italiano senza essere soggetti a sanzioni monetarie.

Modifica della tassazione

Già nel 2020, l’Italia ha introdotto una tassa temporanea dello 0,5% sul fatturato delle scommesse sportive, pensata per contribuire ad accelerare la ripresa sportiva del Paese nel dopo-Covida. Ora il viceministro dello Sport Valentina Vezzali vuole introdurre una tassa permanente dell’1% sul reddito.

Ha richiamato l’attenzione dei ministeri delle Finanze italiani e ha ottenuto un incontro per esaminare la sua proposta con i rappresentanti del Tesoro italiano, dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia dei Monopoli, dell’ADM, che regola il gioco d’azzardo, dei ministeri dello Sviluppo economico, delle Politiche del lavoro, della Commissione Finanze e dell’Agenzia delle Entrate. Ufficio.

I media italiani riferiscono che tra quindici giorni si terrà un’altra riunione in cui i ministeri presenteranno le singole proposte per l’imposta. Secondo quanto riferito, l’imposta dell’1% sui proventi delle scommesse frutterebbe all’erario 160 milioni di euro in più, oltre ai 500 milioni di euro incassati dalle tasse forfettarie del 18% per le scommesse al dettaglio e del 22% per quelle online. La tassa temporanea dello 0,5%, approvata per 18 mesi nel 2020 dal decreto italiano che rilancia Covid-19, ha attirato 90 milioni di euro.

Gli ultimi dati mostrano che le scommesse sportive, i giochi virtuali e le scommesse ippiche hanno un fatturato annuo di 16 miliardi di euro in Italia. L’industria sostiene che la tassa proposta comporterebbe un calo del 10-20% delle entrate, costringendo gli allibratori autorizzati a offrire prezzi meno favorevoli e spingendo un maggior numero di giocatori verso il mercato nero.

Conclusione

Con l’eccezione del passaggio a un modello di tassazione completamente basato sui margini per i prodotti di gioco d’azzardo online, avvenuto all’inizio del 2016, il quadro giuridico e normativo rimane stabile e non influenzato da alcun cambiamento recente di rilievo, in quanto il gioco d’azzardo in Italia è pienamente legale e regolamentato da cinque anni.