Caltanissetta: studenti del Rapisardi Da Vinci alla Maker Faire “ospiti” di ST-Microelectronics

Da studenti a inventori creativi e sostenibili: è questa l’evoluzione che stanno sognando (e vivendo) alcuni allievi dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni dell’ITET “Rapisardi Da Vinci” di Caltanissetta.

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico 2021-22 avevano ideato, progettato e realizzato Ecoball, un insieme di dispositivi che si muovono autonomamente lungo corsi d’acqua con lo scopo di creare una mappa, in tempo reale, dello stato di salute delle acque in regioni estese. Il progetto era stato presentato al concorso nazionale “Costruiamo il futuro con STM32 – Open Development Environment” bandito dall’azienda ST-Microelectronics e, tra tutte le invenzioni presentate dalle scuole italiane, questa è risultata la più convincente.

Samir Buzatu, Loreta Culmone, Andrea Lombardo, Michele Ottaviano, Francesco Pilato e Christian Violo si sono portati a casa il primo premio.

Il prototipo, adesso, è tornato alla ribalta ed esposto nei giorni 7, 8 e 9 Ottobre alla decima edizione della Maker Faire di Roma, la fiera internazionale dell’innovazione che ospita creativi di tutto il mondo dando spazio, al Gasometro dell’EUR nella Capitale italiana, a scuole e aziende.

Si tratta di un luogo ormai familiare all’istituto Rapisardi – Da Vinci di Caltanissetta diretto da Santa Iacuzzo poiché i progetti degli allievi, supportati emotivamente e logisticamente nel percorso inventivo dai docenti Fabio Capraro e Manuela Musumeci (nella foto insieme agli alunni), riescono a conquistare sempre l’interesse del team tecnico scientifico alla ricerca di soluzioni innovative nel campo tecnologia, della robotica e dell’intelligenza artificiale ed essere sempre selezionati tra i migliori presentati e, dunque, conquistare un posto in prima fila.

Studenti differenti ma risultati costanti: un segno che la formazione impartita dai docenti dell’istituto è all’avanguardia e stimola l’intelligenza creativa e analitica di tutti i suoi alunni.

Quest’anno, però, lo stand allestito non è stato tra quello riservato alle scuole bensì alle aziende poiché la ST-Microelectronics ha voluto questi giovani studenti, alcuni dei quali ancora minorenni, al loro fianco quando i buyer sono andati a visitare l’allestimento.

A raccontare la loro esperienza alla Maker Faire di Roma sono stati gli stessi studenti: “durante la realizzazione del prototipo abbiamo incontrato qualche difficoltà ma non ci siamo lasciati abbattere. Anzi, abbiamo sfruttato l’opportunità per potenziare le nostre capacità di problem solving e di lavoro in team oltre che a fornirci delle motivazioni per uno studio autonomo che ci ha portato ad arricchire le nostre conoscenze al di là del curriculum di studi previsto dal nostro indirizzo. Il nostro sogno è diventato realtà quando a Milano, dopo mesi di lavoro, studio e fatica, abbiamo sentito le parole <<L’ITET Rapisardi Da Vinci si aggiudica il primo posto nazionale con il progetto EcoBall>>. E’ stata un’emozione unica, tanto più che a pronunciare queste parole sono stati esperti della ST-Microelectronics.

Siamo estremamente soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto e, se fosse possibile, ripeteremmo volentieri tutto dall’inizio per rivivere le stesse emozioni che ci hanno accompagnati durante questi mesi. Siamo molto fieri di ciò che abbiamo imparato ed è indescrivibile la sensazione che abbiamo provato quando le nostre idee si sono concretizzate nel prototipo realizzato”.

E questa sensazione adrenalinica non è l’ultima che i ragazzi vorranno provare e, sicuramente, continueranno il loro percorso formativo per poter restare sempre all’altezza delle loro aspettative.