“Diabolik” sbarca oggi su Audible, in occasione dei sessant’anni di un fumetto diventato ormai un’icona a tutti gli effetti e su tutti i fronti, la societa’ Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualita’ (audiolibri, podcast e serie audio) propone le avventure del Re del Terrore in formato audio.

Per la prima volta tutti i personaggi e le ambientazioni del celebre fumetto conoscono una nuova vita in audio in “Diabolik“, la prima serie audio che da’ voce al mito del fumetto italiano nato dalla penna di Angela e Luciana Giussani, con le voci di Francesco Venditti, nei panni di Diabolik, Myriam Catania, che interpreta la celebre compagna Eva Kant e Claudio Moneta, nella parte dell’ispettore Ginko.

Insieme a loro, piu’ di 40 voci prestate da attori, doppiatori e da alcuni dei piu’ amati lettori di audiolibri su Audible: Rosa Diletta Rossi, Roberto Ciufoli, Riccardo Bocci, Riccardo Mei, Edoardo Siravo e molti altri, con la partecipazione straordinaria del fumettista Mario Gomboli.

La serie audio ricostruisce le origini della leggenda di Diabolik, raccontando la storia che si cela dietro il suo mito. Un viaggio ricco di colpi di scena e avventure a tinte fosche per ripercorrere insieme le storie piu’ famose dello spietato ladro e assassino che semina il panico nella citta’ di Clerville.

Puntata dopo puntata apprendiamo le ragioni profonde della rivalita’ con l’ispettore Ginko, il segugio piu’ inarrestabile della citta’ incaricato di fermare questo sedicente “re del terrore”, fino all’incontro ricco di infiniti misteri e intrighi con Eva Kant, sua celebre compagna con cui ha formato un duo criminale che ha affascinato e sconcertato un immenso pubblico di lettori. Una saga ricca di colpi di scena, avventura e terrore che indaga e svela molto dell’animo misterioso e solitario del suo protagonista ripercorrendo alcune delle sue brucianti passioni.

Tra le puntate, trovano spazio l’epilogo del suo amore per Elisabeth Gay, la donna che lo ha tradito, e la storia di passione che si chiude poi in tragedia con la sua prima amante Natasha Morgan. Due donne che hanno preparato la strada per l’arrivo di Eva e per la nascita di una delle coppie criminali piu’ affascinanti e complesse del fumetto. In dieci episodi da 40 minuti l’uno, “Diabolik” rende omaggio a un’icona con assoluta fedelta’ ai materiali originali e, allo stesso tempo, offre un’esperienza unica di ascolto, arricchita da un sound design fedele agli scenari tetri e densi di mistero della saga originale.