Ma come si spendono i Bitcoin?

Satoshi Nakamoto ha lanciato un nuovo mezzo di scambio nel 2009. La visione era quella di avere una valuta digitale per comprare qualsiasi cosa, che fosse una tazza di tè, un appartamento o un computer. Sfortunatamente, Bitcoin è diventato il canale preferito del criminale. Quindi, Bitcoin aveva una cattiva reputazione all’inizio.

Tuttavia, le cose sono cambiate e ora Bitcoin è un mezzo di scambio che le persone usano legalmente. Paesi come El Salvador hanno abbracciato Bitcoin come moneta a corso legale. Inoltre, le persone investono e fanno trading di Bitcoin tramite piattaforme come bitcoins-era.nl. Attualmente, le persone possono legittimamente acquistare una vasta gamma di articoli e servizi con Bitcoin.

Mentre più persone ora si impegnano nel trading e negli investimenti in Bitcoin, altri si chiedono come spendere questa valuta virtuale. Alcuni individui sono scettici sui Bitcoin e pensano di non poterli utilizzare come valuta quotidiana. Forse, è a causa della volatilità di questa criptovaluta.

Tuttavia, molte aziende accettano Bitcoin come metodo di pagamento. Ciò significa che puoi spendere rapidamente le monete nel tuo portafoglio crittografico per pagare servizi e beni. Ecco una guida per spendere i tuoi Bitcoin.

Invio e ricezione di Bitcoin

Le persone possono inviare Bitcoin a individui e organizzazioni che si impegnano in una causa in cui credono, come un’organizzazione di beneficenza. Forse, vi siete imbattuti in un motivo per cui desiderate donare. In tal caso, puoi regalare il Bitcoin nel tuo portafoglio digitale. In questo modo, puoi partecipare alla causa rimanendo anonimo. Se gestisci o possiedi un’organizzazione no-profit o di beneficenza, la creazione di un portafoglio crittografico consentirà alle persone di donare Bitcoin anche al di fuori del tuo paese.

Viaggi

Le compagnie di viaggio come CheapAir ed Expedia consentono ai clienti di prenotare voli o pagare alloggi con Bitcoin. Inoltre, le concessionarie di auto potrebbero eventualmente accettare pagamenti in Bitcoin. Alcuni stanno anche lavorando su tecnologie che consentiranno ai clienti di pagare il carburante con Bitcoin.

Essenzialmente, Bitcoin sta gradualmente diventando accettato come mezzo di scambio. Diverse piattaforme online consentono alle persone di spendere Bitcoin anche nei paesi in cui i governi lo hanno vietato.

Acquisto costosi orologi e gioielli

Diversi produttori di articoli di lusso accettano Bitcoin come metodo di pagamento. Ad esempio, puoi acquistare orologi di fascia alta come Patek Philippe e BitDials con Bitcoin. Franck Muller ha anche prodotto un orologio di lusso con diamanti e oro incrostati e un codice QR Bitcoin. Diverse gioiellerie hanno collaborato con processori di pagamento crittografici, il che significa che i clienti possono pagare con Bitcoin.

Ecommerce e Prodotti Tecnologici

Le aziende che si occupano di prodotti tecnologici consentono ai clienti di pagare con Bitcoin sui loro siti di eCommerce. Ad esempio, Microsoft, AT&T e New Egg consentono ai clienti di pagare con questa valuta virtuale. Overstock accetta pagamenti Bitcoin per merce diversa. Essenzialmente, molti siti di eCommerce piccoli ed estesi accettano pagamenti Bitcoin per i loro prodotti.

Assicurazioni

Sebbene il settore assicurativo sia stato riluttante ad abbracciare Bitcoin, le cose stanno gradualmente cambiando. L’assicurazione sulla vita potrebbe essere off-limit, ma alcuni fornitori accettano pagamenti premium tramite Bitcoin. Ad esempio, AXA, un assicuratore svizzero, ha annunciato che accetterà pagamenti Bitcoin per tutte le linee di assicurazione tranne l’assicurazione sulla vita. Metromile è anche un altro assicuratore che accetta pagamenti Bitcoin premium.

Considerazioni Finali

Puoi pagare per diversi servizi e beni utilizzando Bitcoin. E questa lista continua a crescere ogni giorno mentre sempre più venditori e persone si sentono a proprio agio con questa valuta virtuale. I beni di prima necessità, i biglietti aerei, gli orologi di lusso e le assicurazioni sono alcune delle cose che puoi acquistare con Bitcoin. Tuttavia, alcuni commercianti sono ancora esitanti ad accettare Bitcoin. Pertanto, inizia con la ricerca del mercato per conoscere i rivenditori che possono pagare i beni o i servizi che desideri con Bitcoin. Inoltre, trova un bancomat Bitcoin dove puoi prelevare Bitcoin in contanti se non ottieni che un commerciante lo accetti come pagamento per servizi o oggetti che desideri acquistare.