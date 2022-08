Come organizzare un giveaway di successo

“Giveaway” significa letteralmente “omaggio” ed è un concorso a premi che viene indetto da un brand, un’azienda o anche una persona fisica sulle piattaforme social quali Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat per farsi conoscere, aumentare la propria base di seguaci oppure per lanciare un’iniziativa o un nuovo prodotto/servizio.

Di solito, il giveaway ha una durata breve (da un giorno a qualche settimana) e mette in palio un premio interessante e utile nella vita di tutti i giorni: è possibile, ad esempio, stampare penne personalizzate con i colori e il logo aziendale per rimanere impressi nella mente di chi riceverà il premio, offrire un biglietto per un evento, un viaggio, un prodotto del brand… Le opzioni sono davvero infinite.

Per partecipare al contest, gli utenti dovranno compiere un’azione definita dall’organizzatore e soddisfare i requisiti richiesti.

Organizzare un giveaway non deve essere un’azione “fine a se stessa”: perchè porti risultati concreti, va innanzitutto inserito all’interno di una precisa strategia previo studio del mercato, degli attuali follower e clienti e del nuovo target che si desidera raggiungere.

Quali possono essere gli obiettivi aziendali da perseguire con un giveaway? L’aumento della conoscenza del brand da parte degli utenti, il rafforzamento della reputazione, l’acquisizione di contatti profilati e, nel caso dei social network, incrementare la reach organica, acquisire nuovi seguaci e migliorare il tasso di coinvolgimento del profilo.

Dopo aver definito con chiarezza l’obiettivo, è importante studiare con attenzione ciò che avviene nel proprio settore di appartenenza per comprendere quali azioni sono abituati a fare gli utenti di quella particolare nicchia in modo da proporre loro azioni in linea.

Le regole devono essere semplici e l’azione di valore che le persone dovranno compiere chiara e immediata: ad esempio, mettere like a un post, condividere un post, seguire la pagina, compilare un breve form…

Per quanto riguarda la durata, la scelta migliore può essere tra i tre giorni oppure un weekend, quel tanto che basta per lasciare il dovuto tempo alle persone ma anche per comunicare un “senso di urgenza”.

Non si può poi prescindere dal lancio e dalla promozione del giveaway sfruttando tutti i canali a disposizione: social, email, video o puure il proprio stesso sito eCommerce.

Infine, occorre comunicare con chiarezza e senza possibilità di equivoci come verrà scelto il vincitore (con un software automatico, una giuria, un giudice…) e quali sono le tempistiche di assegnazione del premio.