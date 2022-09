Bitcoin e l’economia globale

Molte persone sostengono che Bitcoin interromperà la vita umana come Internet e i telefoni cellulari. Molte persone pensavano di poter utilizzare i telefoni cellulari per colmare il divario fisico, consentendo loro di comunicare con i propri cari a chilometri di distanza. Tuttavia, i telefoni cellulari hanno trasformato il modo in cui le persone comunicano. Hanno anche influenzato quasi ogni aspetto della vita, compreso il settore bancario.

Anche la tecnologia sottostante di Bitcoin si sta evolvendo. Mentre alcune persone non sanno molto di Bitcoin e blockchain, senza dubbio influenzano il sistema finanziario. E l’economia mondiale sta sentendo l’impatto di Bitcoin.

L’evoluzione delle criptovalute

Bitcoin è emerso nel 2009 e la sua implementazione sta diventando evidente alle persone in diverse parti del mondo. Finora, Bitcoin sembra una valuta valida e popolare a causa della sua natura conveniente e autonomia. La sua popolarità e accettazione hanno portato alla creazione di altre valute digitali.

Ad esempio, la Cina ha messo fuori legge Bitcoin e ha creato uno Yuan digitale. Il bitcoin profit consente ai cittadini cinesi di pagare e scambiare legalmente questa valuta virtuale. A partire dal 2020, il mondo aveva oltre 2000 valute virtuali. Quasi 36,5 milioni di cittadini statunitensi investono o possiedono criptovalute. Allo stesso tempo, l’industria delle criptovalute si sta evolvendo rapidamente man mano che più persone fanno trading o investono in loro.

Forse, le persone amano Bitcoin e altre valute digitali perché forniscono denaro digitale e nuovo. Bitcoin non richiede terze parti e le persone possono effettuare transazioni senza problemi utilizzandolo. Ciò significa che acquirenti e venditori effettuano transazioni direttamente, riducendo i tempi e le commissioni di transazione.

La natura globale di Bitcoin

La tecnologia sottostante di Bitcoin consente alle persone di inviare e accettare pagamenti da qualsiasi parte del mondo. Forse, la blockchain è il driver chiave di Bitcoin. Questa tecnologia è l’incentivo per gli individui e gli imprenditori di tutto il mondo.

Gli imprenditori possono interagire con la tecnologia sottostante di Bitcoin con i clienti nei mercati internazionali. Ciò significa che anche le piccole imprese possono competere con le grandi imprese al di fuori dei loro paesi. I venditori hanno anche creato relazioni e favorito la fiducia con acquirenti che non avevano mai avuto prima. E questo rende Bitcoin particolarmente utile nei paesi in via di sviluppo.

Riduzione della supervisione regolamentare

Molte aziende come Bitcoin perché riduce la supervisione normativa. Ciò significa che le aziende possono fare affari senza l’interferenza del governo prendendo pagamenti Bitcoin. Poiché Bitcoin è digitale, il trading e le transazioni con esso sono relativamente semplici.

Inoltre, l’accettazione di Bitcoin come moneta a corso legale in El Salvador ha spinto molti individui e aziende a pensarci due volte. Nel settembre 2021, El Salvador ha abbracciato Bitcoin come valuta legale, il che significa che le persone useranno la più grande criptovaluta insieme alla più grande valuta convenzionale.

Questo perché il paese ha notato i vantaggi di usarlo. Inoltre, le nazioni stanno pensando o sviluppando le loro criptovalute. La Cina è in testa dopo aver creato lo Yuan digitale. Anche altri paesi stanno sviluppando le valute digitali delle banche centrali (Central Bank Digital Currencies o CBDC).

Gli Svantaggi

Bitcoin e altre valute digitali non sono senza svantaggi. Ad esempio, alcuni sostengono che questa valuta virtuale non protegge gli acquirenti. Alcuni siti web non utilizzano terze parti per delegare le transazioni, rendendo gli acquirenti vulnerabili alle truffe. Inoltre, non tutti i commercianti accettano Bitcoin. Ciò significa che potresti avere Bitcoin nel tuo portafoglio ma non avere il posto in cui spenderlo.

Considerazioni Finali

Bitcoin ha fornito un metodo di pagamento moderno e basato sulla tecnologia. È anche un bene negoziabile e un investimento per la maggior parte delle persone. La popolarità di Bitcoin ha portato a una crescita immensa, con molte persone che investono migliaia di dollari in essa. Inoltre, il mondo ha un settore delle criptovalute in crescita. Tuttavia, non tutti i commercianti accettano pagamenti in Bitcoin. Inoltre, alcune persone hanno perso denaro attraverso truffe di criptovaluta. Pertanto, i nuovi utenti di Bitcoin dovrebbero capire come funziona questa valuta virtuale e cosa possono fare prima di acquistarla. Inoltre, le persone dovrebbero fare attenzione quando scelgono investimenti in Bitcoin per evitare di perdere denaro per i truffatori.