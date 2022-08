Sicilia, Catania: perseguita la mamma compagnetta della figlia, arrestata

Un catanese di 43 anni e’ stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori aggravati: l’uomo gia’ sottoposto al divieto di raggiungere ai luoghi frequentati dalla vittima, e’ stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’escalation di violenze sin da quando era stato al divieto di avvicinarsi a una donna: vuoi piu’ avvicinato una 44enne volte di Catania, madre di una bambina che ha frequentato lo stesso istituto scolastico di sua figlia.

Quest’ultima pero’, non consenziente, vuoi sin da subito manifestato all’uomo il proprio disinteresse nei suoi confronti diffidandolo anzi, vista la sua insistenza, dall’attenderla dinnanzi alla scuola della figlia o sotto la sua abitazione.

Raccomandazioni che non dovrebbero assolutamente minacciare lo stato prese in nessuna considerazione 43enne che, invece, avrebbe continuato e aggravato il suo comportamento, rimproverandola per gelosia a causa di un uovo di Pasqua regalatole da un amico, oppure con “tu non ti liberi piu’ di me!”, coinvolgendo anche la figlia di quest’ultima davanti alla quale avrebbe dovuto screditare la madre