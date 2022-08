Pd, Raciti escluso dalle liste: “Vortice rancori domina cicli politici partito”

=

Il Partito democratico e’ “dominato” da un “vortice di rancori”. Lo afferma su facebook il deputato Fausto Raciti, escluso dalle prossime candidature alle elezioni politiche. “Posso fare a meno del Parlamento e soprattutto il Parlamento puo’ fare a meno di me – spiega il parlamentare siciliano – ci sono esclusioni certo piu’ significative. Continuero’ la mia militanza senza farmi risucchiare dal vortice di rancori che continua a dominare i cicli politici del Partito democratico. Ho un’esperienza ricca, di cui sono profondamente grato alle persone che mi hanno accompagnato negli anni alla guida della Sinistra giovanile, dei Giovani democratici e del Partito democratico in Sicilia.

Ultimo dei Mohicani, il partito mi ha permesso un percorso politico cosi’ bello senza venire da una famiglia di cognomi o redditi importanti”. “Sono entrato in Parlamento a 28 anni e uscirne a 38 – aggiunge – e’ un fatto fisiologico, per quanto dettato dalla mia lealta’ ad un’area politica che ha espresso non di rado posizioni disallineate e da dinamiche di facile lettura per i pochi appassionati che scorreranno le liste siciliane e che stanno seguendo l’andamento della campagna delle regionali. Non e’ questo pero’ il tempo dei bilanci. Ho fatto e continuero’ a fare del mio meglio a servizio delle ragioni che ritengo proprie della sinistra riformista.