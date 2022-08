Kriptomat ottiene le certificazioni ISO per sistemi di gestione della conformità e anticorruzione

TALLINN, ESTONIA – FintechX OÜ ha ottenuto la certificazione ISO 37301 per i sistemi di gestione della conformità e la certificazione ISO 37001 per la gestione anticorruzione della propria piattaforma di criptovalute Kriptomat.

Kriptomat è il primo exchange di criptovalute a ottenere la certificazione ISO in queste due aree fondamentali.

“Kriptomat si impegna per le migliori pratiche e per una cultura del miglioramento continuo”, afferma il Chief Operating & Integrity Officer Dejan Davidović. “Le nuove certificazioni sono una dimostrazione del nostro impegno a essere una piattaforma affidabile in un settore troppo spesso oggetto di titoli dei giornali allarmistici su frodi e pratiche discutibili. Inoltre costituiscono uno standard elevato di riferimento per altre piattaforme di criptovalute.”

Le nuove certificazioni confermano la posizione di leadership di FintechX nel fissare standard elevati nei settori delle criptovalute, del Web3 e della tecnofinanza. Kriptomat in passato aveva già ottenuto la certificazione ISO 9001 per la gestione della qualità e, nel 2020, è divenuta la prima piattaforma di criptovalute in Europa a conseguire la certificazione ISO 27001 per la gestione della sicurezza dei dati.

Le organizzazioni e i singoli desiderano operare con aziende di cui si fidano, osserva Howard Shaw, presidente del comitato tecnico dell’ISO che ha sviluppato la norma 37301. “La fiducia si costruisce sula base di una cultura aziendale di correttezza, a cui ciascun dipendente contribuisce perché comprende e crede nella sua importanza”, prosegue. “A questo scopo, è centrale il ruolo di una buona leadership e di valori chiari, che devono provenire dall’alto.”

“Tutte le norme ISO che implementiamo sono il risultato della decisione di gestione strategica di costruire un’azienda sostenibile affrontando gradualmente le aree chiave”, afferma la Chief Legal Officer di FintechX Irena Dimitrič, che si è occupata dell’implementazione delle norme. “Per prima cosa, abbiamo assicurato che la nostra azienda rifletta l’impegno per un ambiente sicuro e affidabile implementando un sistema ISO di gestione della sicurezza dei dati. Quindi, nel 2021, la nostra attenzione quasi ossessiva per il cliente è stata enfatizzata dalla certificazione ISO per i sistemi di gestione della qualità. Quest’anno, in una situazione di transizione normativa e di modifica delle norme antiriciclaggio vigenti in Estonia, abbiamo voluto dare un esempio comunicando pubblicamente il nostro impegno nei confronti della conformità alle regole e di un ambiente privo di corruzione.”

L’audit esterno che ha condotto alla certificazione di Kriptomat è stato condotto dalla sede slovena di Bureau Veritas, un’organizzazione leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.

La certificazione ISO

L’ISO, o International Organization for Standardization, è un’organizzazione di ambito mondiale composta dagli organismi di standardizzazione nazionali di oltre 160 paesi. Organizzazioni internazionali, pubbliche e private, collaborano con l’ISO al fine di condividere conoscenze ed esperienze, nonché di raccogliere tutte le best practice del mercato, che quindi vengono incorporate all’interno delle norme ISO.

Il riconoscimento ISO non si basa su una valutazione istantanea che dimostra che un’organizzazione ha soddisfatto i requisiti di certificazione in un determinato momento. Le certificazioni, invece, vengono rilasciate alle organizzazioni che mettono in atto pratiche e politiche per assicurare che i processi aziendali siano gestiti, valutati e migliorati nel tempo. Le quattro certificazioni ISO di Kriptomat testimoniano un impegno costante nel documentare i processi aziendali, riesaminarli regolarmente e aggiornarli in modo che riflettano il cambiamento delle condizioni e le aspettative interne sempre crescenti.

Informazioni su Kriptomat