Ennesimo incidente in via Paladini. Siepi pericolose per pedoni ed automobilisti. Intervenga l’Amministrazione, verde pubblico all’abbandono

La tragica fatalità che è costata la vita al già presidente dell’ATO Ambiente Giuseppe Cimino, persona stimata in città e ai cui familiari vanno le mie sincere condoglianze, dell’editore e quelle della redazione, deve indurre ad una riflessione. La via Filippo Paladini, dove è avvenuto il sinistro con la vettura che ha investito lo sfortunato Cimino è dotata di uno spartitraffico al centro. Nato con l’amministrazione Messana, con l’obiettivo di smaltire il traffico e porre un freno alla cronica abitudine di parcheggiare le automobili in seconda o terza fila, ha al suo interno una aiuola che ospita una siepe. Una siepe incolta unitamente alla cronica disattenzione degli automobilisti, possono diventare un mix pericolosissimo. In molti tratti questa siepe è totalmente incolta e non consente la visibilità ad automobilisti e pedoni, in altri è ben curata. E chi la cura? A farlo sono cittadini e negozianti della zona che stufi del pessimo decoro e della pericolosità della stessa, si armano di forbici e potano con regolarità gli arbusti. Ma a chi spetta la manutenzione del verde pubblico di una città? È giusto che i cittadini ove il pubblico è inattivo, si rimbocchino le maniche e provvedano da sè alla cura del bene comune, ma così è davvero troppo.







La cura del verde pubblico e di altri servizi essenziali di una città spetta all’amministrazione Comunale. Punto. Né più né meno. Qualsiasi giustificazione, come la classica gara d’appalto problematica, spesso addotta come giustificazione dai Comuni inadempienti su questo o quel servizio non espletato, è solo una foglia di fico pubblica per cercare di celare un errore, un insuccesso. Ora io non so se possa esserci una correlazione tra l’incidente e l’incuria di quella siepe. Non conosco la dinamica e non spetta a me valutarla. Ma è un tema in ogni caso che vale la pena analizzare per evitare incidenti in tutta la città. Ogni tanto, frequentando i social incrocio post di componenti dell’attuale amministrazione comunale che ringraziano o invitano i cittadini ad effettuare segnalazioni su cosa non funziona. Giustissimo e ammirevole per carità, ma soltanto se una richiesta del genere giunga da chi ha un difetto alle capacità visive o se gli assessori vivano in una città diversa da quella che amministrano. Mi domando, ma gli amministratori non percorrono le stesse strade che percorrono i cittadini? Vivono forse nell’Iperuranio? Non vedono se un marciapiede è scassato o se degli arbusti impediscono di vedere la strada? Serve la segnalazione del cittadino? Non sono arrivate le segnalazioni per far tagliare la siepe di via Filippo Paladini? Evidentemente bisogna segnalare più forte. Ebbene io lo faccio adesso e molto forte!