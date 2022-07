Universita Kore di Enna, ISSM Bellini di Caltanissetta e Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, Politecnico delle Arti in Sicilia? Strada percorribile

La cooperazione accademica tra le Istituzioni Universitarie e di Alta Formazione Artistica e Musicale della Sicilia Centrale, e’ stata oggetto di un incontro occorso oggi nella sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Bellini di Caltanissetta, su impulso dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.

In un clima propositivo ed inclusivo, le governance delle Istituzioni, rappresentate dal Prof. Cataldo Salerno, Presidente della Università Kore di Enna, dall’Arch. Andrea Cristiano Maria Milazzo Presidente dell’ISSM Bellini di Caltanissetta, dal Maestro Michele Mosa, Direttore del Medesimo, e dal Prof. Alfredo Prado, Direttore dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, hanno siglato un accordo collaborativo disciplinante diversi aspetti strategici, finalizzato ad implementare proposte didattiche innovative, miglioramento dei servizi per la popolazione studentesca, percorsi accademici condivisi e terza missione istituzionale.

Tutto ciò finalizzato al potenziamento delle Istituzioni accademiche del centro Sicilia, che ambiscono a divenire, attraverso il moltiplicatore delle azioni comuni organizzate e coordinate, sempre più attrattive per la popolazione studentesca anche internazionale, contrastando la posizione territoriale marginale rispetto al contesto nazionale.

L’accordo siglato prevede l’attuazione, tramite progetti finalizzati che verranno stilati in cooperazione tra le Istituzioni.

“Usciamo dalla filosofia dell’autoreferenza ed avviammo un percorso proattivo ed inclusivo che auspichiamo possa portare buoni frutti, non solo alle Istituzioni ed alla popolazione studentesca, ma a tutto il territorio”. Questa la dichiarazione a margine dei Rappresentanti delle Governance, che si sono lasciati calendarizzando i prossimi incontri finalizzati alla stesura dei protocolli attuativi del programma siglato.