Statizzazione Bellini di Caltanissetta: l’Istituto passa alle dipendenze del Ministero dell’Università e Ricerca

Firmata nella giornata di oggi la convenzione tra Ministero Università e ricerca, Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta, e libero Consorzio (ex Provincia di Caltanissetta).

La convenzione prevede il passaggio di tutto il personale dell’istituto, oggi incardinato nei ruoli della ex provincia, alle dipendenze del ministero dell’Università e Ricerca. La ex provincia si è impegnata a garantire un contributo di 51 mila euro annui per spese di gestione dell’istituzione e a concedere per 99 anni, rinnovabili, L’uso dell’immobile all’istituzione.

Firmata la convenzione, si Attende ormai solo il decreto del ministro Cristina Messa Che istituisce il nuovo assetto Dell’Istituto pubblico superiore di studi musicali nisseno, che ora diverrà statale.

Così il Presidente Andrea Milazzo commenta la notizia.

“Si conclude oggi un percorso iniziato molti anni fa, non privo di criticità, che durante quest’ultimo anno sono state superate grazie alla collaborazione di tutti gli organi istituzionali dell’Istituto, e che consentono oggi di guardare al futuro con prudente ottimismo.

Ringrazio il Maestro Licalsi che ha lavorato alacremente in passato per questo obiettivo, il nuovo direttore Michele Mosa, che mi affianca da sei mesi lavorando anche esso incessantemente. Preziosa la collaborazione istituzionale stabilita con il ministero dell’Università e della ricerca, e con il libero consorzio, che non ha mai fatto mancare il sostegno all’istituto, ed ha facilitato anche questi ultimi passaggi istituzionali. Come ho detto ai Docenti ed al Personale, questo e’ un punto di inizio e da oggi la sfida dalla Governance e’ in buona parte trasferira nelle loro mani, per offrire un servizio didattico di qualità sempre più competitiva”.

Esprime soddisfazione il neo direttore maestro Michele Mosa:” la statizzazione offre possibilità inesplorate per l’istituzione. Oltre ad offrire Stabilità a tutto il personale docente e non docente, permetterà anche ampliamenti degli organici,e la possibilità di istituire nuovi corsi di primo e secondo livello e master di terzo livello. Obiettivo possibile grazie al lavoro svolto in passato dal mio predecessore Angelo Li Calsi ed oggi portato a compimento con gli sforzi del sottoscritto e del Presidente Andrea Milazzo, nonché la collaborazione di tutti gli organi istituzionali. Soddisfatto il Maestro Angelo Li Calsi che vede concretare un sogno nato molti anni addietro ed oggi realizzato grazie “alla competenza e perseveranza della nuova governance che ha saputo interpretare e valorizzare il lavoro compiuto, aggiungendo il quid necessario per completare con successo il percorso”.

Soffisfazione viene manifestata anche dal Commissario Duilio Alongi, non solo per l’importante obiettivo dell’Istituto, ma anche per la nuove possibilità in termini di offerta dei servizi per la collettività che si svilupperà a seguito della liberazione delle risorse che dalla data del decreto di statizzazione saranno coperte dallo Stato.

Presente alla firma la Consulta studentesca dell’Istituto, il Segretario Generale del Libero Consirzio Eugenio Alessi, e il Dott. Sergio Scarciotta capo di gabinetto. Si attende ora il

Decreto di Statizzione che firmerà il Ministro Cristina Messa.