Serie A: come sarà il prossimo campionato 2022-2023

Come sarà il prossimo campionato di serie A 2022-2023? Stando alle quote scudetto, sarà un affare a due tra Juventus e Inter, che in effetti si sono rafforzate di più e meglio rispetto alle altre squadre di alta classifica come ad esempio il Milan campione d’Italia o il Napoli, arrivato terzo durante la passata stagione. L’Inter di Inzaghi è una versione 2.0 rispetto a quella vista durante lo scorso campionato, dove comunque è stata competitiva fino alla fine, concludendo con solo due punti di distacco rispetto al Milan di Pioli. Forse c’era bisogno di rafforzare un po’ il reparto offensivo, motivo per cui quest’anno Inzaghi avrà a disposizione una rosa più coesa e competitiva dove spiccano il ritorno di Romelo Lukaku, con il belga che dovrà riscattarsi dopo un anno non certo esaltante con il Chelsea e con il nuovo acquisto di Mkhitaryan, ex Roma.

Il calciomercato con gli acquisti più importanti del momento

Arrivano a rinforzare l’organico altri giocatori di buon livello come Stankovic, Salcedo e Pinamonti. In uscita ci sono invece Ranocchia e Sensi, entrambi al Monza e fatto più interessante c’è stata la cessione di Perisic al Tottenham di Antonio Conte. Un mercato più che buono, che potrebbe diventare però superlativo qualora dovessero arrivare anche Dybala e Bremer, entrambi due top player del nostro campionato di serie A. La Juventus di Allegri durante le ultime settimane ha concluso due grandi acquisti come Angel Di Maria e Paul Pogba, puntando però su campioni di esperienza che non sono più giovani e performanti come in passato. Sul fronte cessioni i bianconeri perdono due pedine fondamentali come il capitano Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Lasciano la Juve anche Morata e Bernardeschi, segno che l’ex Fiorentina non ha convinto durante gli ultimi due-tre campionati.

Lazio e Napoli: buoni acquisti, ma nessun grande colpo di mercato per il momento

La Lazio di Maurizio Sarri pur non avendo fatto un colpo di mercato paragonabile a quello di Juventus e Inter, si rafforza in più punti, grazie all’arrivo di giocatori come Romagnoli (Milan) Cancellieri (Verona) e Gila (Real Madrid). Il Milan di Pioli giocherà senza due pedine fondamentali come Romagnoli e Franc Kessie (Barcellona) e punta su Podega, Bresciarini, Origi, Adli e Colombo. Non certo nomi importanti come quelli delle dirette rivali, ma c’è da dire che salvo per le due partenze resta la stessa rosa, competitiva che ha vinto lo scorso anno lo scudetto. Il Napoli perde invece il suo capitano Lorenzo Insigne (Toronto) e altri giocatori come gli svincolati Malcuit e Ghoulam. Insigne verrà sostituito molto probabilmente da Kvaratskhelia (Dinamo Batumi), mentre sono arrivati anche il portiere Contini dal Vicenza, Zerbin e Ostigard. Anche il Napoli per il momento non ha effettuato proprio dei colpi di mercato degni di nota, ma c’è ancora un po’ di tempo per capire se la formazione azzurra guidata da Spalletti sarà competitiva o meno con gli altri top club del campionato.

Le squadre favorite ai nastri di partenza

Tralasciando le notizie di calciomercato che come sappiamo anche quest’anno si concluderà a campionato in corso, bisogna stabilire le gerarchie fondamentali per le squadre in lizza per lo scudetto. Appare evidente che Juventus e Inter hanno effettuato scelte da grande club, che punta in modo evidente al titolo. Di contro ci sono però squadre come Milan e Napoli, a cui si possono affiancare anche Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta, costituendo di fatto un nucleo competitivo e attrezzato per fare molto bene. Una notizia d’interesse per quel che concerne il settore delle scommesse calcio che hanno già iniziato a dare le prime quote relative alla lotta scudetto 2022-2023.

Sfida ai vertici e lotta salvezza: lo spettacolo sta per iniziare

Con otto squadre potenzialmente da vertice, stiamo assistendo a un vero cambio di guardia e di prospettiva rispetto agli anni passati quando 2-3 squadre si contendevano il titolo già dopo la decima giornata. Come abbiamo visto il livello medio delle squadre di serie A è salito in modo netto, dando competitività e maggior equilibrio alla stagione che sta per iniziare. Non ci sono più le piccole squadre che stanno lì a guardare, come si è visto dopo che Empoli, Spezia, Salernitana, Verona, Sassuolo, hanno sottratto punti preziosi a chi stava lottando per lo scudetto. Quest’anno ritroveremo poi il Lecce neopromosso assieme alla Cremonese che manca da tempo in A e dalla new entry rappresentata dal Monza. C’è poi da capire come sarà la stagione di squadre come Verona, Sassuolo, Udinese, Torino e Bologna. Le potenzialità per assistere a un campionato competitivo ma al contempo spettacolare e ricco di gol ci sono tutte, come del resto è successo lo scorso anno, con una avvincente lotta scudetto, seguita dai posti validi per l’Europa e con la zona calda delle squadre in lotta per la salvezza.

In conclusione

Sarà un campionato come sempre coinvolgente per il numero elevato di gare decisive, derby e big match, che potremo seguire a partire dal prossimo 13 agosto, visto che quest’anno il campionato di serie A inizia prima per poi fare una lunga sosta tra novembre e dicembre, periodo in cui si svolgerà il mondiale in Qatar.