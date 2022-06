CALTANISSETTA – E’ avviata, dal comune di Caltanissetta, la procedura selettiva finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi di coordinatore e di n. 17 incarichi di rilevatore e/o addetto operazioni di back office, nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2021.

Per partecipare alla selezione si dovrà presentare apposita domanda, redatta in lingua italiana e in carta semplice, assieme ai documenti richiesti dall’Avviso Pubblico di selezione, entro le ore 12:00 del 24/06/2021.