La Nissena Frantoio Polizzi vince il Concorso Morgantinon 2022

Il Frantoio Polizzi di Giangreco Luigi e C. s.a.s. di Caltanissetta ha vinto il Concorso Morgantinon 2022 con la “Menzione Speciale Sezione Miglior Olio I.G.P. Sicilia”.

Il concorso è stato istituito per valorizzare i migliori oli extravergini di oliva per favorirne la conoscenza, stimolare olivicoltori e frantoiani per il miglioramento della qualità del prodotto e promuovere il territorio nella sua complessità.

Le sei sezioni a concorso erano: Dop, Igp, Bio, oltre naturalmente al migliore Olio extravergine siciliano, a cui andrà il prestigioso riconoscimento del Morgantinon D’Oro.

“Siamo orgogliosi per il riconoscimento di eccellenza” ha commentato l’azienda. Un risultato che premia non soltanto il frantoio e l’Olio Extra Vergine di Oliva da Agricoltura Biologica IGP SICILIA ma tutto il territorio di Caltanissetta.

Lo stesso concorso, organizzato dall’Ente di Sviluppo Agricolo attraverso la propria Sezione Operativa periferica di Assistenza Tecnica (SOPAT) di Valguarnera, con la collaborazione del Libero Consorzio Comunale di Enna del Comune di Aidone, si pone l’obiettivo di esaltare la storia di una pianta che fortemente caratterizza il territorio siciliano, valorizzare il lavoro dei produttori, ma anche fare conoscere al consumatore finale il valore nutrizionale, gli effetti salutistici dell’olio extra vergine d’oliva, affinchè le scelte in tavola siano sempre più consapevoli.

La premiazione avverrà domenica 29 maggio 2022 a Morgantina.