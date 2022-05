I bonus senza deposito ormai sono un must, ma serve sempre attenzione

I casino con bonus senza deposito in circolazione ormai abbondano: il successo di queste promozioni è tale che le possibilità di successo dei portali che non ne offrono uno, soprattutto se nuovi nell’ambiente, sono davvero ridotte al minimo. Chiunque debba aprire un conto in un sito di gioco online ne cerca uno, ma che cosa sono?

Su web si trovano tantissime guide, come questa approfondita spiegazione, che illustrano in lungo ed in largo come funzionano questi bonus e dove trovarli, ma ci sono comunque alcuni dettagli da conoscere ed ai quali fare attenzione sin da subito.

Che cos’è un bonus benvenuto senza deposito

Cosa sia un bonus senza deposito si può dedurre già dal nome di queste promozioni diventate dei veri “must have” in tutti i casino online italiani e stranieri: si tratta di un “gettone” che viene ricevuto subito da chiunque apra un conto in un nuovo portale che ne offre uno, un premio a cui si ha appunto diritto prima ancora di procedere ad un qualsiasi deposito di denaro.

I bonus di benvenuto sono ormai una consuetudine da molto tempo: promozioni di ingresso concepite dai casino online per invogliare i giocatori a procedere alla registrazione di un conto di gioco andando incontro ad una nutrita dose di convenienza.

Per ottenere un bonus di benvenuto normalmente bisogna innanzitutto iscriversi sul sito aprendo un nuovo conto attraverso la compilazione di un modulo digitale così da permettere la registrazione di tutti i propri dati anagrafici, per poi attivarlo scegliendo un metodo di pagamento con cui effettuare il primo versamento di soldi.

A questa consuetudine nel tempo si sono uniti anche i bonus senza deposito, qualche euro o pochi spins gratuiti che permettono ai giocatori di iniziare subito a giocare prima ancora di investire un qualsiasi importo: una promozione molto amata perché capace di appagare immediatamente la prima esigenza di qualsiasi giocatore, appunto giocare e divertirsi.

Non è un caso che ad oggi questi bonus vengano integrati nei bonus di benvenuto “dividendo” l’azione promozionale del casino online in due momenti e benefit separati: il primo è immediato e viene ottenuto appena effettuata la registrazione del conto, il secondo si ottiene invece dopo, quando si depositano i primi fondi in denaro.

Viene da sé che più vantaggi si danno ai giocatori, più c’è la possibilità di attirarne a sé, per questo la maggior parte dei casino online non si fa sfuggire l’occasione mandando i giocatori incontro ad alcuni indiscutibili vantaggi:

Giocare subito – con queste offerte il nuovo iscritto ha modo di divertirsi immediatamente, appagando sia la voglia di giocare che il desiderio psicologico di farlo gratis senza dover prima porsi alcuna questione economica;

con queste offerte il nuovo iscritto ha modo di divertirsi immediatamente, appagando sia la voglia di giocare che il desiderio psicologico di farlo gratis senza dover prima porsi alcuna questione economica; Poter provare un casino – non dover fare subito un deposito dà ai giocatori la possibilità di “testare” i giochi di un casino online, l’iscrizione infatti non è vincolante e nel caso di un’esperienza negativa il conto può comunque venire chiuso;

– non dover fare subito un deposito dà ai giocatori la possibilità di “testare” i giochi di un casino online, l’iscrizione infatti non è vincolante e nel caso di un’esperienza negativa il conto può comunque venire chiuso; Aggiungere convenienza a convenienza – un bonus benvenuto senza deposito divide i momenti di ricezione dell’offerta di ingresso raddoppiando i benefici per i giocatori.

I giocatori con questi bonus hanno tanto da guadagnare, ma per i casino online non è diverso visto che grazie a questo tipo di offerta hanno la possibilità di attirare ancora più utenti “mettendo in mostra” le proprie qualità o di promuovere singoli giochi o singole software house presenti in catalogo, quindi i vantaggi ci sono letteralmente per tutti.

Un aspetto interessante dei bonus senza deposito è che questi benefici reciproci hanno luogo grazie ad un’offerta che nei fatti costa uno sforzo economico minimo ai casino online: i “gettoni” in questione, infatti, possono consistere in pochi soldi (in media dai 5,00 euro ai 10,00 euro) o in pochi giri gratis, quindi la forbice costo/beneficio è davvero virtuosa.

A cosa fare attenzione scegliendo un casino con bonus senza deposito

Molto spesso si dice che “non sia oro tutto quel che luccica” e questo vale naturalmente anche parlando di bonus senza deposito, che sono sì virtuosi, ma non immuni da difetti o dettagli fondamentali da tenere nella dovuta considerazione.

Il primo aspetto fondamentale sta nel fatto che la qualità di un bonus non è automaticamente sinonimo della qualità del casino online che lo propone, per questo non bisogna farsi troppo affascinare dall’entità della bonus prima di aver debitamente verificato che il sito online in questione sia davvero affidabile.

L’affidabilità di un casino online è molto semplice da riconoscere, tutto sta nel conoscere quale licenza detiene per poter operare: prima di tutto vanno scartati i portali che non ne hanno una, dopodiché vale la pena di valutare la serietà di quella offerta.

La migliore licenza per i giocatori italiani è senza dubbio quella ADM (ex AAMS) rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli, ovvero la massima autorità nazionale in fatto di regolamentazione e supervisione delle attività di gioco online: a fronte del marchio ADM / AAMS la sicurezza è del tutto garantita e con essa anche la qualità del bonus di benvenuto senza deposito offerto.

In qualsiasi caso, informarsi su quali siti di gioco online siano in grado di offrire le giuste tutele è molto facile e “la letteratura” a riguardo è ormai tantissima, compresi articoli che spiegano nel dettaglio proprio come individuare i casino online sicuri andando sempre incontro ad esperienze positive.

Oltre alla sicurezza del sito che offrono i bonus senza deposito, vanno però anche verificati quali siano i “termini e condizioni” per goderne al 100%: molto spesso queste promozioni sono soggette a limitazioni o a caratteristiche di funzionamento particolari, è quindi necessario conoscerle in anticipo prima di incorrere in delusioni.

Un esempio a questo riguardo sono le condizioni per prelevare le eventuali vincite, che molto spesso prevedono requisiti di scommessa specifici, come rollover o percentuali di wagering (ovvero necessità di rigiocare x volte il pari del valore del bonus ottenuto con l’offerta), più alti rispetto agli altri bonus: un aspetto che per certi giocatori potrebbe essere limitante e che va quindi conosciuto da subito.

Dove trovare i migliori bonus senza deposito 2022?

A questo punto, per godersi al più presto i bonus in questione, non rimane che sapere come trovare i casino con bonus senza deposito individuando rapidamente solo quelli più affidabili e magari con licenza ADM / AAMS: una ricerca che risulta piuttosto semplice quando si utilizzano supporti come la guida citata in fase di introduzione, alla quale vale la pena fare subito una visita.

Di recensioni così se ne trovano tantissime su web e molte risultano essere piuttosto esplicite in fatto di sicurezza dei casino online che offrono questi bonus, è quindi saggio leggerne alcune prima di procedere alla registrazione di un conto su di un qualsiasi sito di gioco.

Prestare sin da subito questo tipo di attenzione non può che avere solo vantaggi: dà innanzitutto modo di essere sempre aggiornati su tutte le novità del momento in merito alle promozioni offerte, ma permette anche di farsi subito un’idea della qualità dei casino online che le propongono senza correre il rischio di farsi attirare dagli “specchietti per allodole” che in qualsiasi caso esistono in questo ambiente.

Il gioco online è senza dubbio molto avvincente, ma non è comunque immune da rischi: la ludopatia è una realtà di cui tenere sempre conto, in contrasto alla quale stanno aumentando anche ad azioni concrete come quella descritta in questa pagina. L’esistenza di siti truffaldini è un dato di fatto, quindi per giocare online in modo sicuro bisogna innanzitutto scegliere bene i propri referenti.

Giocare in modo sicuro e soddisfacente però si può: tutto sta nel fare attenzione e seguire bene i consigli presenti in questo articolo ed nelle altre risorse di informazione online che ci sono online a riguardo.