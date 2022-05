Forex broker: come scegliere l’intermediario più adatto alle proprie esigenze di investimento

Il termine Forex indica il segmento di mercato finanziario che consente di investire su strumenti valutari e offre la possibilità di scegliere tra crypto, fiat, CFD, azioni e coppie di valute. Per iniziare a investire nei Forex markets su piattaforme senza commissioni e spread minimo, è necessario leggere le opinioni dei clienti trader, consultare unalista dei migliori broker Forex e scegliere quello che sarà il miglior alleato che si possa trovare per questo tipo di trading online.

Il Forex è il mercato più vasto al mondo (come si legge inquesta pagina) perché contiene strumenti trade di ogni tipo: il suo fatturato giornaliero sfiora i 6 trilioni di dollari. Capire qual è il broker Forex online adatto al proprio modo di investire è indispensabile per scegliere accuratamente il sito più idoneo: questa recensione aiuta a capire cosa distingue i migliori broker Forex con regolare licenza Cysec (come eToro, XTB e Capital.com), che servizi offre questo tipo di piattaforma, le diverse tipologie di conto (come Demo e Plus) che si possono usare, quale sito scegliere e perché in base a strumenti, commissioni, deposito minimo richiesto e opinioni dei clienti trader.

Tutti i migliori trading broker CFD Forex online si rivelano essere diversi per scelta di servizi (come i Conto Demo gratis o la leva), commissioni (come spread minimo e deposito), strumenti operativi integrati in piattaforma tra cui scegliere. Ecco perché, prima di fare una scelta il trader Forex deve comprendere di quali possono essere le opinioni dei clienti trader sul sito, il rischio che si può sostenere e vedere se la piattaforma trading Forex scelta per investire mostra essere in possesso di licenza Cysec per operare come broker in tutti i trading Forex markets.

Cosa sono i forex broker

I broker Forex operano come intermediari tra trader e markets, consentendo di negoziare facilmente le migliori valute forex. Uno dei compiti dei broker Forex trading è dunque quello di recuperare i migliori prezzi presenti sul mercato e offrirli ai trader. Il grande vantaggio che abbiamo nell’operare nel mercato Forex trading è dato dal fatto che si può speculare sia al rialzo sia al ribasso, ma scegliere i migliori broker Forex (come eToro, Capital.com o XTB) può dare modo di sfruttare anche altri privilegi:

Iscrizione rapida;

Trading con leva finanziaria in piattaforma;

Diverse piattaforme markets trading (come MetaTrader 4 e MetaTrader 5)

Offre la possibilità di aprire di un Conto Demo gratis;

Trading Forex con CFD;

Commissioni trading e deposito assenti, eccezion fatta per lo spread;

Svariati metodi di deposito;

Offre a tutti i clienti trader la possibilità di studiare trading Forex;

Possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti trading Forex markets;

Vasta scelta di strumenti di analisi trading Forex nella piattaforma.

Il trading market del Forex presenta caratteristiche innovative rispetto ai trading markets del passato. Le migliori piattaforme broker online hanno modificato il loro stile, adattando il conto offerto (come Conto Demo e Plus) al trading moderno (azioni, CFD, coppie Forex e altri strumenti) e facilitando in tal modo l’accesso al settore. Prima, ad esempio, tutti i trading broker Forex chiedevano commissioni per l’apertura conti e trading con azioni, CFD, coppie e altri strumenti: oggi si paga solo lo spread, mentre investire negli strumenti di trading ed effettuare un deposito sui conti sono azioni gratis.

Come si usano i forex broker

Grazie ai Trading Forex Broker è possibile fare trading di una valuta ad un dato prezzo stabilito dal mercato per convertire quest’ultima in un’altra. Quando si viaggia all’estero e si effettua un cambio di denaro si può mettere in conto di aver già eseguito un’operazione forex. Comprare coppie di valute su un sito broker Forex, secondo le opinioni dei clienti trader, può generare grandi profitti sfruttando le oscillazioni del mercato e le differenze di prezzo esistenti tra le tipologie di denaro.

Contrariamente a quanto avviene con azioni o materie prime, gli scambi broker Forex avvengono tra clienti trader e non sui markets. Il marcato delle coppie Forex collega diverse piattaforme bancarie attive 24 ore al giorno. Si può scegliere tra tre tipologie broker Forex: spot, forward e future.

Per broker forex spot si intende lo scambio reale di una coppia valute, che avviene in modo istantaneo o entro poco tempo da quando l’accordo viene siglato. I broker forex forward indicano dei contratti nei quali viene fissato il prezzo di una somma di denaro e si decide che l’effettivo acquisto o vendita saranno effettuati in futuro. I broker forex future sono molto simili ai forward, ma i contratti stipulati secondo future sono legalmente vincolanti.

Grazie ai CFD presenti sui broker forex i clienti trader possono operare con il trading senza prendere effettivamente in consegna il denaro. I profitti, infatti, derivano dalla speculazione sui prezzi da effettuare sulla base delle previsioni dei tassi di cambio.

Valute base e valute quotate

Le coppie forex si identificano per le valute che le compongono: ad esempio la coppia dollaro/euro è identificata come USD/EUR. Di queste due valute la prima è denominata “di base” e la seconda “quotata”. Il prezzo della coppia valutaria corrisponde all’importo di valuta quotata necessario per acquistare la valuta di base.

Effettuare previsioni sulle coppie Forex è particolarmente arduo, pertanto questa tipologia di trading è seguita per lo più da trader esperti. Grazie a strumenti offerti da eToro o Capital.com, come il CopyTrading, anche i trader neofiti possono copiare nel loro portafoglio tali strategie ed effettuare investimenti di successo. Usare il Conto Demo su un broker Forex con licenza Cysec è sempre un’ottima soluzione per esercitarsi e prendere confidenza con le dinamiche delle piattaforme e del mercato.

Piattaforme come eToro e Capital.com sono inoltre particolarmente apprezzate per le basse commissioni di trading e la possibilità di aprire diverse tipologie di conto (tra cui Conto Demo e Conto Plus). Questa tipologia di sito è adatta anche ai trader principianti, data la semplicità d’uso delle risorse trading CFD presenti nelle piattaoforme.

Quali sono i migliori broker online

Prima di creare un account su un broker online e iniziare a investire sulle coppie Forex è utile sapere quali caratteristiche contraddistinguono tutti i migliori intermediari presenti sul web. Abbiamo stilato una recensione per quelli che sembrano essere i preferiti per opinioni dei clienti (eToro, Capital.com e XTB) e offrono vasta scelta di strumenti trade e strumenti di analisi, perché è fondamentale capire che servizi possono offrire ai potenziali clienti trader. Tra i migliori broker forex si possono menzionare: