Come individuare i casinò online sicuri

Per chi intende giocare online in Italia, il passo da cui è impossibile prescindere è rappresentato dal reperimento di informazioni tese all’individuazione di casinò online sicuri. Il motivo è da ricercare nel gran numero di truffe perpetrate nel corso degli ultimi anni a danno di utenti ingenui, adottando tecniche ben precise per riuscire a frodarli.

Se i metodi di pagamento, i software proposti e i bonus di benvenuto gratis sono importanti, prima di dare vita alla registrazione, ancora di più lo è la sicurezza. In sede di recensione occorre sempre verificare le informazioni relative a questo delicato aspetto, prima di fare la scelta definitiva. È possibile trovare una lista di casinò online sicuri aquesto link.

Il primo passo: la ricerca di siti AAMS/AMD

Chi effettua la registrazione ai siti di giochi sul web, solitamente guarda al numero di software presenti, ai bonus senza deposito proposti come benvenuto, ad esempio i free spin o i giri gratis con le carte. E, ancora, ai metodi di pagamento, alla presenza di un’app mobile e alla possibilità di giocare live tutti i giorni. Tutti questi fattori possono essere considerati importanti, per i giocatori. Ancora di più, però, lo è il poter giocare in un ambiente privo di ogni rischio ad ogni visita.

Se si intende giocare in assoluta sicurezza sul web, il primo passo non può che essere rappresentato dalla ricerca di quelle piattaforme che possono dare il massimo di garanzie in tal senso. Ovvero di siti dotati di licenza rilasciata da ADM (un tempo AAMS), l’autorità che sovrintende alla correttezza e alla sicurezza del gaming in Italia.

Il motivo è da ricercare nel fatto che soltanto gli operatori che rispettano le leggi italiane ed europee sul gioco online possono avere un permesso da parte di ADM/AAMS. Prima di pensare ad ottenere giri gratis sulle slot machine o altri bonus di benvenuto, verificare il possesso di questa licenza consente di restringere la scelta tra i casino online sicuri, eliminando tutti gli altri.

Decidere di aprire un conto per giocare su un sito non riconosciuto in Italia da un ente di vigilanza significa prestare il fianco ad una possibile truffa. Procedere in questo modo sottopone i giocatori a rischi elevatissimi di perdere i soldi messi nei propri depositi, senza neanche arrivare a giocare live realmente.

Occorre proteggere soldi e dati personali

I casinò online sicuri non devono fornire ogni genere di protezione solo al denaro dei depositi, ma anche ai dati personali, rendendoli sicuri. È vero che la sottrazione dei soldi dal conto rappresenta un danno, ma la questione finisce sostanzialmente lì. Nel caso dei dati personali, invece il danno può rivelarsi ancora più profondo, in quanto potrebbero essere utilizzati per operazioni illegali.

Proprio questo è il motivo di fondo che spinge a cercare un sito assolutamente sicuro con cui portare a termine la registrazione. Tutti i migliori casinò online sicuri sono tali in quanto adottano misure di sicurezza molto rigide, in particolare utilizzando le tecnologie di ultima generazione per essere in grado di difendere i conti di gioco e i dati personali.

Per farlo utilizzano tutti i software incentrati sulla crittografia, con sistemi ormai collaudati in grado di risultare un baluardo inespugnabile per gli attaccanti, come il certificato SSL (Secure Sockets Layer). Prima di operare il pagamento del deposito per i giochi, si consiglia quindi di appurare quale sia il livello delle misure di protezione di un casino dotato di licenza ADM/AAMS. Secondoquesto articolo del Sole 24 ore un terzo dei giocatori di casinò online usa siti illegali.

Casinò sicuri: come riconoscere le truffe?

Una recensione sui casinò online sicuri in Italia, non può che trarre le sue mosse dall’individuazione delle truffe che caratterizzano i siti di gaming non provvisti di permesso. Chi decide di approntarle, di solito ricorre a due sistemi ormai collaudati:

il phishing , ovvero l’invio di comunicazioni di posta elettronica in cui vengono proposti bonus di benvenuto apparentemente irrinunciabili, in particolare sotto forma di free spin (giri gratis) sulle slot machine;

, ovvero l’invio di comunicazioni di posta elettronica in cui vengono proposti bonus di benvenuto apparentemente irrinunciabili, in particolare sotto forma di free spin (giri gratis) sulle slot machine; lo spamming, con l’invito a cliccare su link che sono congegnati con il preciso intento di sottrarre soldi o dati personali, facendo presagire una visita proficua che, all’atto pratico è una semplice truffa.

In ogni caso si punta quindi a ingolosire il malcapitato, proponendo un numero di promozioni gratis, soprattutto bonus come i free spin sulle slot machine, che sembra un delitto non sfruttare. Aderendo alla proposta, però, la trappola è dietro l’angolo. Una volta che il denaro sarà stato messo sul conto basteranno pochi minuti all’ideatore del raggiro per svuotarlo.

Pensando alle vincite di gioco, il nuovo utente pone le premesse per perderlo prima ancora di riuscire a fare una visita al casino. Per evitarla, si può ricorrere al controllo del linguaggio che caratterizza il messaggio.

Se i giri gratis e i bonus in generale sono proposti con una forma carente dal punto di vista grammaticale, o in una lingua diversa dall’italiano, è meglio evitare assolutamente di cliccare sui link proposti. Una recensione sui casinò online sicuri non può che partire da questa precauzione.

Attenzione alle finte licenze ADM/AAMS

Abbiamo già ricordato nella nostra recensione come i migliori siti di gaming siano sempre dotati di una licenza rilasciata in Italia da ADM/AAMS. Possederne una, si tramuta in vera sicurezza per chi ama giocare live tutti i giorni, su slot machine o con le carte. Una sicurezza che per i giocatori si aggiunge ad altri dati fondamentali, come quelli riguardanti i bonus di benvenuto con o senza deposito, i metodi di pagamento e prelievo dopo la registrazione e i servizi disponibili per gli utenti, a partire dall’app mobile per giocare.

Occorre però anche sottolineare che non sempre chi afferma di possedere una licenza rilasciata da ADM/AAMS afferma il vero. Anzi, con il passare del tempo si è affermata la tendenza ad usare proprio questo sotterfugio per truffare i giocatori. Se si intende avere la sicurezza di essere su casinò online sicuri, conviene verificare le informazioni al riguardo proprio sul sito di ADM, appurando il reale rilascio di regolare licenza alla piattaforma di gaming interessata. In alternativa,si può usare questa pagina per un controllo in grado di fugare ogni dubbio prima di effettuare la registrazione e il deposito.

Casinò online sicuri: il gioco responsabile

Occorre peraltro sottolineare sempre come i casino sicuri in Italia, ovvero tutti quelli dotati di licenza AMD/AAMS, sono sempre obbligati a rispettare le norme su cui si fonda il cosiddetto gioco responsabile. Come dovrebbe ormai essere noto, i giochi d’azzardo, si tratti di slot machine, giochi di carte o da tavolo, rappresentano un grosso rischio.

Non solo di perdere i soldi dei depositi, ma anche di entrare in uno stato di vera e propria dipendenza, nota come ludopatia. In pratica, chi ne è soggetto tende a fare del gaming una vera e propria ossessione. Alla ricerca di vincite che, stando alle statistiche, sono improbabili, inizia a giocare in maniera compulsiva. Aprendo in tal modo la porta non solo a rischi di carattere finanziario, ma anche al possibile isolamento sociale.

Per cercare di impedire ogni deriva di questo genere, lo Stato impone ai migliori siti, ovvero quelli ADM/AAMS, di rispettare i principi del gioco responsabile. Tra di essi vanno ricordati, ad esempio:

la possibilità di porre un tetto mensile da non oltrepassare per quanto concerne il denaro giocato;

da non oltrepassare per quanto concerne il denaro giocato; quella di autoescludersi dal gioco, per un periodo di tempo o indefinitamente.

Anche per questo, prima di pensare in sede di registrazione e apertura del conto alle questioni relative al deposito, al numero di giochi o ai bonus di benvenuto, a partire dai giri free, sarebbe il caso di cercare informazioni sul godimento di una licenza da parte del sito su cui si è in visita tutti i giorni.